مصر تتقدم مركزًا في تصنيف الفيفا.. والتانجو يحتفظ بالصدارة

مصر تتقدم مركزًا في تصنيف الفيفا.. والتانجو يحتفظ بالصدارة

مصر تتقدم مركزًا في تصنيف الفيفا.. والتانجو يحتفظ بالصدارة
رياضة

حافظ المنتخب الأرجنتيني على صدارته للتصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الخميس، ولم يشهد ترتيب العشر الأوائل أي تغيير، فيما تقدم المنتخب المصري مركزًا في الترتيب العام، واحتل المركز 35 عالميًا، متقدما مرتبة واحدة عن التصنيف الأخير.

وعلى صعيد القارة السمراء، حل المنتخب المصري في المرتبة الثالثة خلف السنغال صاحبة المركز 33 عالميًا والأول إفريقيّا، وكوت ديفوار صاحبة المركز 34 عامليًا والثاني إفريقيّا، فيما تصدر الفراعنة المشهد عربيًا.

ترتيب العشرة الأوائل عالميا:

1- الأرجنتيني

2- البرازيل

3- ألمانيا

4- تشيلي

5- بلجيكا

6- كولومبيا

7- فرنسا

8- البرتغال

9- أوروجواي

10- أسبانيا

العشرة الأوائل إإفريقيّا:

1- السنغال

2- كوت ديفوار

3- مصر

4- تونس

5- الجزائر

6- جمهورية الكونجو

7- نيجيريا

8- بوركينا فاسو

9- غانا

10- المغرب

العشرة الأوائل عربيًا:

1- مصر

2- تونس

3- الجزائر

4- السعودية

5- المغرب

6- الإمارات العربية المتحدة

7- قطر

8- سوريا

9- الأردن

10- عمان

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