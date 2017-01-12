«لاجازيتا»: روما ونابولي أكثر المتضررين في إيطاليا من الأمم الإفريقية

سلطت بعض التقارير الصادرة في الصحف الإيطالية الضوء على بطولة كأس الأمم الإفريقية النسخة الـ31 التي تستضيفها الجابون في الفترة من 14 يناير وحتى الخامس من فبراير المقبل، ويشارك بها 16 منتخبًا منها أربعة منتخبات عربية على رأسها المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد سبعة ألقاب.

صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية نشرت تقريرًا رصدت فيه أكثر الأندية الإيطالية المتضررة من المونديال الإفريقي خلال النسخة المقبلة، ووفقًا لما نشرته الصحيفة الإيطالية فإن فريقي روما ونابولي أكثر الأندية التي وقع عليها ضرر بسبب البطولة الإفريقية.

ووضحت لاجازيتا أن من سوء حظ لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق روما، الذي يسعى للظفر باللقب الإيطالي بعد غياب دام نحو 15 عامًا، غياب الفرعون المصري الذي بات جزءًا لا يتجزأ من فريق العاصمة الإيطالية «روما» عن صراع روما مع يوفنتوس لاستعادة لقب الكالتشيو.

فيما سيتأثر نابولي بغياب الجزائري فوزي غلام، إلى جانب السنغالي خاليدو كوليبالي، تواجد الثنائي مع منتخبي بلادهما سيجعل أنديتهما تتأثر وفقًا لما أكدته الصحيفة الإيطالية؛ نظرًا لكونهما عنصرين أساسيين من تشكيلة الفريق خلال الموسم الجاري.

وأوضحت لاجازيتا أن الفراعنة يطمحون في الظفر باللقب الثامن بعد غياب ثلاث دورات، ويحمل الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب المنتخب الوطني المصري آمال الجماهير المصرية، ولديه من المواهب التي تجعله قادرًا على تحقيق ذلك، وعلى رأسهم محمد صلاح، نجم روما الإيطالي، ورمضان صبحي، موهبة مصر المحترف ضمن صفوف ستوك سيتي الإنجليزي.

على جانب آخر نشر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تقريرًا عن فرعون روما، واصفًا إياه بـ«المصري ميسي.. النجم الصاعد لمصر».

وأشار موقع الكاف إلى حديث هيكتور كوبر، مع صحيفة لاجازيتا الإيطالية، الذي تحدث فيه عن صلاح، وما يمتلكه من إمكانيات فنية وأخلاقية يمكن أن تجعله من أفضل لاعبي العالم خلال السنوات القليلة المقبلة في حالة توظيفها بالشكل الجيد.

كما تحدث الموقع الرسمي للكاف عن تاريخ صلاح منذ انتقاله إلى صفوف بازل السويسري وصولًا إلى قلعة الأوليمبيكو بروما، وعن أبرز الأرقام التي حققها خلال مشواره الاحترافي والمكانة الكبيرة التي يحتلها اللاعب في قلوب مشجعي فريق العاصمة.