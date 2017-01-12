قراءة في تاريخ وحاضر المشروع الأمريكي في المنطقة

التنازل عن “تيران وصنافير” بدأ بـ “رأس بناس”

“السادات” حول نقطة استراتجية في البحر الأحمر إلى مركز عسكري أمريكي

“كامب ديفيد”..الخطوة الأولي في التخلي عن “الأمن القومي”

قاد الرئيس الراحل أنور السادات، تحولا كبيرا في السياسة المصرية، تخلى فيه عن نظرية الأمن القومي المصري المستقرة في وجدان الحكومات، فوقع على معاهدة كامب دايفيد، والتزم بأمن الكيان الصهيوني ورعاية مصالحه الاستراتيجية.

ومن هنا يمكن القول، أن التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير، هي حلقة من سلاسل التنازل التي بدأها السادات، يما يعرف تحول (رأس بناس) وهي تلك النقطة ذات الموقع الاستراتيجي في المنطقة الجنوبية للساحل المصري على البحر الأحمر، إلى قاعدة عسكرية أمريكية.

ففي كتابه (حرب الغسق – التاريخ السري لثلاثين عام من النزاع الأمريكي الإيراني) يقول (دايفيد كريست) الذي يعمل كمؤرخ في الحكومة الفيدرالية الأمريكية، وضابط سابق في وحدات مشاة البحرية الأمريكية وباحث في شئون الشرق الأوسط، ومستشار دائم للحكومة و للقيادات العسكرية الأمريكية، إنه في الفترة من عام 1979 الذي شهد توقيع معاهدة كامب ديفيد حتى عام 1981 وافق )أنور السادات( سراً على استخدام القوات الأمريكية لـقواعد عسكرية مصرية، تمهيداً للعب مصر دور داعم لوجستي خلفي – على حد تعبير الكاتب – ونقطة انتقال للقوات الأمريكية الذاهبة إلى الخليج العربي، وإن نائب وزير الدفاع الأمريكي لشئون السياسة والتخطيط (والتر ب. سلوكومب)ـ اُرسِل إلى مصر في إطار الإطلاع على الإمكانيات المصرية في هذا الإطار، وفَحَص بالفعل قاعدة جوية قرب القاهرة، ثم اتجه إلى الجنوب نحو معسكر حربي مصري مهجور في شبه جزيرة (رأس بناس) أنشأ قبل حرب 73 ويشمل مهبط طائرات كبير.

ويتابع الكاتب:” الموقع كان مثالي، حيث يقع على قمة مثلث منفرج الساقين قاعدتيه السفليتين على الضفة المقابلة من البحر الأحمر مينائي ينبع وجدة السعوديتين، وسيخدِم دخول قوات أمريكية إلى السعودية حال استيلاء السوفييت على مضيق هرمز، كما أنه خارج مجال السيطرة الجوية السوفييتية، ويصلح لاستخدام قاذفات B-52 العملاقة، إضافة إلى كونه يبعد حوالي 200 ميل عن أقرب مدينة له ما سيسمح ببناء القاعدة المزمع إقامتها بسرية، ومع بعض التحسينات قد يصبح قاعدة لفيلق كامل، و أنفقت الولايات المتحدة حوالي 200 مليون دولار في الأعوام القليلة اللاحقة لتحديث مرافق الموقع لتحويل (رأس بناس) إلى مركز عسكري أمريكي”.

(مسارات تجارة البترول البحرية في العالم)

– رأس بناس

في جريدة (نيويورك تايمز) بتاريخ 16 اغسطس 1984، يقول المحقق الصحفي (واين بيدل)، الحاصل على جائزة بوليتزر للكتابة الصحفية التحليلية عن تحقيقه حول نظام (حرب النجوم) الحربي المضاد للصواريخ، الذي نُشِر في ذات الجريدة، تحت عنوان (إلى شواطيء رإس بناس)، إنه في السنة المالية 1982ـ وافق الكونجرس على تخصيص 91 مليون دولار من إجمالي 180 دولار طلبتهم وزارة الدفاع وقتذاك لاستكمال انشاء قاعدة (رأس بناس) العسكرية، وإن الكونجرس طلب من الوزارة تقليص حجم المشروع والحصول على تأكيدات من السلطة المصرية، أن تظل القاعدة مُتاحة للاستخدام لأعوام طويلة قادمة، ثم في عام 1984 أوصت لجنة الدفاع في الكونجرس بتخصيص 49 مليون دولار من إجمالي 55 مليون طلبهم البنتاجون- بعد جدل استغرق عام حول المخصصات المالية الضخمة للمشروع، مع تأكيدات من البنتاجون بأن هذا المبلغ يغطي تكلفة كل متطلباته، وأعربت اللجنة عن رغبتها في أن تتخلي الوزارة عن مخططات إنشاء قاعدة عملاقة وتكتفي باستخدام هذه المخصصات لإقامة منشأة طواريء تكميلية عادية مع الالتزام بـ7 شروط ، قبل صرف المخصصات، منها أن يذهب جزء من المخصصات مباشرة ًإلى شركة US Builders الأمريكية، التي على البنتاجون الالتزام بإسناد جزء من مقاولة الإنشاء إليها، وأن يسعى البنتاجون للحصول على أموال من اليابان وحلفاء أمريكا في الناتو لتخفيف التكلفة التي تتحملها الخزانة الأمريكية بشأن الشرق الأوسط، وأن يقدم للكونجرس لائحة بالمعدات المطلوبة لإنشاء قاعدة (رأس بناس).

ويختتم الكاتب تقريره بأنه منذ أن أصبحت فكرة التحضير لاحتمالية انتشار سريع للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط سياسة رسمية لإدارة (جيمي كارتر) فإنها تواجه اعتراضات في الكونجرس حول مدى سرعة هذا الانتشار وتكلفتة.

بين العمل العسكري، بإنشاء وتطوير القاعدة المذكورة وبين تعهد السادات في سياق (كامب دايفيد) بمنح تسهيلات لقوات الانتشار السريع الأمريكية دون أن يوضح ماهية تلك “التسهيلات” تحديداً، تحولت تلك القوات فيما بعد إلى هيكل جديد هو القيادة المركزية الأمريكية USCENTCOM المعروفة بإسم (سينتكوم) وهي هيئة قيادية مُجمعة أنشأت عام 1983 في عهد الرئيس ريجان، مسئولة عن العمل العسكري والاستراتيجي الأمريكي في منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية والشام وآسيا الوسطى، ومصر، التي تم استثناؤها وحدها بين الدول الافريقية من نطاق مسئولية قيادة مشابِهة جديدة اُنشئت في عام 2007 هي القيادة الإفريقية الأمريكية USAFRICOM لتظل تحت مسئولية القيادة المركزية .

و نشرت صحيفة (الشعب) المصرية المعارِضة عام 1981 موضوعاً عن التواجد العسكري الأمريكي على ساحل البحر الأحمر ما خلق حالة من الغضب شملت الشباب والطلاب والشخصيات الوطنية والقوى السياسية الداعمة لمبدأ الاستقلال الوطني واكتفت القيادة العسكرية المصرية حينذاك بالتأكيد على الصياغة المائعة، والمطاطة التي تتحدث عن “تسهيلات” للتدخل السريع الذي لم يعد مجرد تدخل سريع بل منظومة حضور دائم ضمن هيكل عسكري ولوجيستي ثابت.

رأس بناس

رأس بناس

– القيادات القتالية المُجمَعة جغرافياً للجيش الأمريكي

إذا ما ابتعدنا بالصورة قليلاً عن المشروع الأمريكي في (رأس بناس) ليتضح لنا مشروع أمريكي أشمل ورئيسي بخصوص مصر وهو القائم كما سيتوضح لنا الآن منذ 1979 حتى اللحظة، سنجد أن الولايات المتحدة، وقّعت في إطار معاهدة كامب دايفيد مذكرتين منفصلتين مع كلا الطرفين، التزمت في أحدهما تجاه الكيان الصهيوني بسرعة الاستجابة لمتطلباته الاقتصادية العسكرية ووضعها دوماً في الاعتبار، وعبّرت في الثانية على لسان (هارولد براون) وزير الدفاع إنذاك عن استعدادها للدخول في علاقة أمنية “مُوَسَّعة” مع مصر في سياق معاهدة السلام، من خلال مبيعات المعدات والخدمات العسكرية – على حد قوله – وتمويلها، مع خضوع على الأقل جزء منها لمراجعة الكونجرس وموافقته كما قد يتطلب الأمر ، فماذا كان يقصد وزير الدفاع وقتها بالمبيعات وتمويلها وما الذي تحقق على الأرض نتيجة ًلهذا الالتزام الموثـَّق المتبادل؟

في تقرير لوكالة أبحاث الكونجرس Congressional Research Service (CRS) الجهاز البحثي لمؤسسة مجلس النواب الأمريكي، نُشِر في فبراير 2016 بعنوان “مصر: الخلفية والعلاقات مع الولايات المتحدة” ، ذُكِر أن مصر تتلقى إجمالي تمويلات المعونة الأمريكية من 3 حسابات مالية رئيسية، يوزعها الكونجرس الاعتمادات المالية للعمليات الخارجية عليها:

Foreign Military Financing (FMF) حساب التمويل العسكري الخارجي، وهو أكبر تلك الحسابات بصفة دائمة بالنسبة لمصر وبلغت اعتماداته 1.3 مليار دولار عام 2016.

Economic Support Funds (ESF) حساب الدعم الاقتصادي وبلغت اعتماداته لمصر 150 مليون دولار عام 2016.

International Military Education and Training (IMET) حساب التعليم والتدريب العسكري العالمي، الذي ينفق على تدريبات للظباط المصريين في سبيل تعزيز التعاون العسكري على المدى الطويل وبلغت اعتماداته لمصر مليون و300 ألف دولار عام 2016.

على أن التقرير يذكر بشكل واضح أن المعونة العسكرية الأمريكية لمصر لا تُعطَى كتحويلات مالية مباشرة ويؤكد على أن تلك المعونة تموّل فقط مشتريات الأسلحة، والأنظمة التسليحية والخدمات من أسماهم “متعهدي توريد من الولايات المتحدة” بالمعنى التجاري، وأن دعم الولايات المتحدة لشركائها وحلفائها عسكرياً هو مساعدتهم على اكتساب سلاح وتدريب أمريكييَن ! ومصر هي أحد المتلقين الأساسيين لبرنامج وحساب (FMF)، الذي يسمح للحكومات بتلقي المعدات العسكرية والتدريب المتعلق بها من الحكومة الأمريكية أو بشراء المعدات مباشرةً من خلال القنوات التجارية الأمريكية، ويوضح أن أغلب الدول التي تتلقى تلك “المعونة” من هذا الحساب تفعل ذلك من خلال عقود حكومية متبادلة بين الطرفين تُشكِل ما يُعرف بالمبيعات العسكرية الخارجيةForeign Military Sales (FMS) ما أسماها التقرير “قناة شرائية” تشتري من خلالها الحكومة الأمريكية البضائع المطلوبة من الشركات الأمريكية حصراً بالنيابة عن الدولة الاخرى أي وفق معايير المؤسسة العسكرية الأمريكية.

ويضيف التقرير، إن الأغلبية العظمى ما تشتريه مصر من الولايات المتحدة تصلها عن طريق (FMS) في مقابل إنفاقها القليل جداً من اعتماداتها الخاصة على شراء معدات عسكرية أمريكية آخرى.

يمكننا أن نقول أن المشروع الأمريكي الممتد في مصر على مستواه الاقتصادي، شمل جانباً عسكرياً حققت به الولايات المتحدة أكثر من هدف ومن مسار يخدم مصالحها، فمن جهة يُعَد الالتزام بأمن الكيان الصهيوني أحد محدَدات ثلاثة في العلاقة الأمريكية المصرية مرتكِزاً بنسبة كبيرة على محدَد ثانِ وهو الالتزام بكامب ديفيد، الذي أثمر بدوره مصدراً للسلاح المتطور بالنسبة لمصر ممثلاً في ما يسمى بالمعونة العسكرية ، ومن جهة اخرى يأتي المحدَد الثالث وهو الالتزام بنظام اقتصاد السوق المفتوح في سياسات النظام المصري بحكوماته وأشكاله المتعاقبة، وتوجهاته، وخياراته، وانحيازاته الفعلية والتشريعية، وهذا المحدَد الثالث يربط مصر ليس فقط بالبنية العامة للاقتصاد العولمي المالي المسيطَر عليه غربياً بل أيضاً بالمصالح المالية المباشرة لشركات السلاح الأمريكية العملاقة والمملوكة أصلاً لتجمعات وأفراد هم ذاتهم صانعي السياسة والتشريع في الولايات المتحدة، المتكتلين طبقاً لمصالحهم في جهات اقتصادية ذات نشاط محلي وعالمي، من هنا نجد أن المعونة العسكرية الأمريكية إلى مصر هي في أحد معانيها، وربما أكثرهم جوهرية ” تشغيلة اقتصادية ربحية” أو عملية مقاولة مستمرة تعمل فيها الحكومة الأمريكية والكونجرس كوسيطَين تنفيذي وتشريعي قانوني بين الخزانة الأمريكية وبين شركات السلاح العملاقة الموّردة للمؤسسة العسكرية الأمريكية نفسها، وتعود العملية على الطرف المصري كزبون بالاختيار بين متعدد من السلع المعروضة واستلام ما اختاره تحت سقف محدد من المعروض وفقاً للمبلغ المُخصص والمعتَمد ما يصادر الحق الطبيعي لهذا الطرف في الذهاب إلى خيارات آخرى خارج المعروض لسبب أو لآخر، والطرف الأمريكي كطرف مقابل في معادلة تجارية يمارس ممارسة تجارية تقليدية تتمثل في حصر المعروض في معدات منخفضة الثمن ومن ثم الأهمية، أولاً لعدم رفع التكلفة على الخزانة الأمريكية وثانياً للتحكم في إمكانات الطرف الآخر ورهن قدراته في سبيل ضمان التزامه بالمحددات الثلاثة سالفة الذكر، كما يعمل انخفاض الموازنة المصرية وعجزها المتجدد منذ السبعينات كمُغذِ طبيعي لهذا الانحصار في الخيارات ومكمِل لدور الابتزاز الأمريكي الدائم للجانب المصري العاجز والتابع اقتصادياً ومساومته بالمبلغ السنوي الذي يشكّل أغلب مشتريات السلاح وأهمها بالنسبة لمصر، في هذا الإطار نفهم الضجة التي صحبت شراء مصر لحاملة طائرات فرنسية وكأن هذا ينبيء بتحول ما في حين أن الجميع يعلم أن مصر إن عقدت صفقة أسلحة كبيرة خارج المنظومة الأمريكية المباشرة فإنها ستفعل ذلك بصعوبة كبيرة وبطريقة تنال رضا المورّد الرئيسي المحتكِر بشكل غير مباشر .

من ناحية اخرى تتكامل مع ما سبق، فالمحدَد الثالث من محدَدات العلاقة وهو الالتزام بنظام اقتصاد السوق المفتوح يعمل آلياً بشكله الحالي على استمرار ضعف القدرات المالية الكلية للدولة المصرية، التي لا تعد طرفاً قوياً في المنافسة الاقتصادية للسوق المصري “الحر” و”المفتوح” للتوكيلات الأجنبية التي تعمل على نزح الأرباح للخارج بكثافة، ولا تسمح لها قوانين تلك السوق التي وُضِعَت لصالح رأس المال الأجنبي بتدشين وسائل إنتاجية مربِحة وتخطيط هيكل صادرات قوي ومحكم ينعكس على القدرة الاقتصادية لها في مسائل مثل التسليح، والاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والموارد الاستراتيجية، في الوقت الذي بدأت فيه تلك القوانين تعمل أيضاً للسيطرة على المجال الخَدمي داخل مصر، ما جعل دور الدولة ينحسر عنه، ومن ثم يعود ذلك بمصر إن أرادت سلعة استراتيجية فارقة ووجودية في عالم اليوم وفي تلك المنطقة من العالم كالسلاح إلى أن تخضع للحصة السنوية من الأسلحة المحددة أنواعها ومستوياتها سلفاً .