زواج القاصرات والمغالاة.. أسباب تزايد «الطلاق» بالصعيد

ارتفعت حالات الطلاق في محافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ تنوعت الأسباب والدوافع التي انتهت بانفصال الزوجين، سواء بالطلاق أو الخلع، وما تخللته هذه الحالات من مشكلات أسرية كبيرة.

ووفقا لآخر تقرير لجهاز التعبئة والإحصاء الذي لم يذكر الأعداد الحقيقية للطلاق وقضايا الخلع على مستوى جميع المحافظات، فإن الفيوم احتلت المرتبة الأولى على مستوى محافظات الصعيد، تليها المنيا في تعداد حالات الطلاق سنويًا.

تزايد نسب الطلاق في أول عامين زواج

وقالت الدكتورة بركيسة طة، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنيا وعضو الاتحاد الأقليمي للجمعيات الأهلية لـ”البديل”، إن ظاهرة الطلاق ازدادت بشكل كبير في الأعوام الأخيرة، إذ أوضحت الإحصائيات والبحوث الاجتماعية، أن هناك حالة طلاق كل 6 دقائق بالمحافظات المختلفة، وغالبية الحالات تكون في أول عامين من الزواج، نظرًا لعدم التفاهم والاندماج الذي يحدث بين الطرفين، وفي حالة عدم التوافق يرون أن الانفصال هو الحل.

الزواج “صفقة” والذهب بالكيلو

أرجعت طه أبرز أسباب الطلاق بمحافظات الصعيد إلى المغالاة في متطلبات الزواج؛ إذ يشترط الكثير من العائلات والأسر أن يكون الذهب “الشبكة” بكميات تصل إلى 500 جرام و300 جرام، وتشترط طلبات تعجيزية على الشباب تدفعهم للاستدانة، وبعد الزواج يطالب الشاب زوجته ببيع ذهبها لكي يسدد مديوناته، وهذا يعد سببا آخر للدخول في مرحلة الطلاق إذا رفضت الزوجة مساعدة زوجها، مضيفة: «بينما نجد أن حالات الطلاق في الوجه البحري تأتي غالبيتا لرغبة الكثير من السيدات في رفع مستوى المعيشة، وسط حالة من الغلاء الكبير، ومن هنا تنشأ أيضا المشكلات التي تؤدي للطلاق».

ووصفت أستاذة علم الاجتماع بعض الزيجات بـ”تيك أوي”، مستنكرة التسرع غير المبرر من العائلات أو مريدي الزواج، دون التأكد من توافق الشاب والفتاة وتقاربهما في السن، وعدم اهتمام الكثير من الأسر بالأخلاق والقيم بقدر السؤال عن الماديات بحجة الغلاء الذي تشهده السلع، وأن الشخص الذي يمتلك مالا كافيا من يستطيع فتح البيت، بحسب تعبيرها.

وترى طه أن الحل الحقيقي لتقليل حالات الطلاق، أن تتأكد العائلات من اتفاق الزوجين أثناء فترة الخطوبة، وعدم المغالات في متطلبات الزواج، خاصة “الشبكة”، وعدم وضع الزوج في موقف الاستدانة، مؤكدة أن الدين يسر والرسول قال “من جائكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه”، ولم يقل من يمتلك مالا كثيرا.

الزواج المبكر أبرز أسباب الطلاق

وأوضحت منى عمر، مقرر المجلس القومي للمرأة سابقًا، أن أبرز أسباب الطلاق المتزايد في السنوات الأخيرة، استمرار عادة الزواج المبكر للفتيات، خاصة في القرى الريفية، إذ تصنف المنيا من أوائل المحافظات في هذه العادة السيئة، التي تنتهي بأزمات كارثية تمثل خطرًا على صحة الفتيات من ناحية، أو الطلاق قبل بلوغهن 18 عاما وإثبات زواجهن بالشكل القانوني من ناحية أخرى، كما أن الفتيات لم يكتمل وعيهن اللازم لتحمل المسؤولية، ومع تحميل الزوج بالعديد من المطالب تنشأ المشاكل الأسرية التي تؤدي للطلاق سريعًا.

وأضافت عمر لـ«البديل» أن الشباب حديثي الزواج من الجنسين، أًصبحوا يهتمون بالرفهيات على حساب الحياة الزوجية، وفي ظل حالة الغلاء مؤخرًا، أصبح الانفصال حلا من وجهة نظر الكثير من الأزواج في حالة عدم تحقيق الرفاهية المطلوبة، دون النظر إلى ما سيعانيه أبناؤهم، والاهتمام فقط بأنفسهم ومتطلباتهم الشخصية، مشيرة إلى أن متطلبات الزواج الكثيرة تؤدي لاحتقان الزوج من زوجته أثناء فترة الخطوبة، وقد تؤدي للانتقام منها بعد الزواج إذا استمرت في مزيد من الطلبات وتنتهي أيضًا هذه الحالات بالطلاق.

الجدُ والدًا

وكشفت مقررة المجلس القومي للمرأة سابقا، عن أزمة اجتماعية موجودة فعليًا بين الكثير من الأسر، وهي إثبات الأم نسب طفلها باسم والدها، بدلًا من والد الطفل، في حالة طلاقها قبل بلوغها سن الـ 18 عاما، إذ تعد أمام القانون والدولة ليست متزوجه، ولذلك تلجأ للحل الوحيد وهو إثبات نسب طفلها الصغير لأبيها، ويصبح شقيقها أمام القانون.

العنف والطلاق في الطبقة الغنية

وأكدت عمر أن أكثر حالات الطلاق التي تم رصدها خلال السنوات الأربع الماضية، كانت بين الطبقة العليا ذات الدخل المادي العالي، مشيرة إلى أن سيدات الطبقة الفقيرة أو المتوسطة كثير منهن يكتفي بجملة “عايزة أعيش وأربي عيالي”، ونسبة قليلة منهن يأتي لخلع أزواجهن في حالة تركهن لسنوات طويلة دون معرفة أماكنهم.

وطالبت عمر الشباب والأزواج بحسن الاختيار وعدم التسرع في هذه الخطوة المهمة، بجانب تيسير الأسر لمستلزمات الزواج وعدم التعنت فيها، ما ينعكس بالإيجاب على الزوجين فيما بعد.