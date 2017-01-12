الاشتراكية أبرز حلول أزمة النفط في إفريقيا

في السنوات الأخيرة كانت هناك اكتشافات كبيرة في موارد النفط والغاز الطبيعي على طول ساحل المحيط الهندي في شرق إفريقيا، حيث اكتشفت شركة التنقيب البريطانية تولو أويل أكثر من 600 مليون برميل من النفط في كينيا منذ عام 2012 ، وأيضًا في أوغندا المجاورة تم إنتاج 6.5 مليار برميل من احتياطيات النفط منذ عام 2008.

وقال موقع واركرس وورلد إنه مع ذلك دفع الإفراط في إنتاج النفط والغاز الطبيعي إلى خفض الأسعار في السوق الدولية، ونتيجة لذلك انخفض دخل الدول التي تعتمد على مصادر الطاقة، حيث أدت هذه الاستراتيجية إلى التدهور الاقتصادي. وعلى الرغم من وصف هذا الوضع الجديد في بعض الدول بإفريقيا ومناطق أخرى بأنها حالة ركود؛ نظرًا إلى الانخفاض الحاد في قيمة العملة وتراكم الديون، إلا أن هناك وصفًا قد يكون أكثر دقة لهذا الوضع وهو “الاكتئاب”.

فعلى سبيل المثال في موزمبيق، المضاربات المالية التي تركز على هذه المشاريع من الموارد الطبيعية اثارت انتباه لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مما وفر فرصًا لمزيد من التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، التي حصلت على استقلالها بصعوبة من البرتغال من خلال الكفاح المسلح الثوري الشعبي لجبهة تحرير موزمبيق في عام 1975، كما أن هذه التطورات تجري وسط تجدد في حرب الثورة المضادة التي يشنها ما يسمى بالمقاومة الوطنية الموزمبيقية (رينامو).

وتدعي رينامو أنها تقاتل من أجل دور أكبر في الهياكل السياسية في موزمبيق، ومع ذلك فقد تم الاعتراف بها كحزب سياسي في أوائل التسعينيات، مقابل توقيعهم على وقف إطلاق النار مع الحكومة، ولكن ظلت رينامو تجدد أعمال القتال باستمرار؛ مما أنشأ مخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلد، وأثر خاصة على استفادة الدولة من الغاز الطبيعي والنفط، حيث ساومت رينامو الدولة على حقول الغاز الطبيعي، وتحاول جاهدة وضع يدها على تلك الحقول، مما جعل النخب السياسية في موزمبيق تؤمن أن الدولة في حاجة من جديد لظهور جبهة التحرير الاشتراكية التي حررت البلاد من الاستعمار، وأنها الحل الوحيد لتحرير البلاد من رينامو المدعومة من القوى الغربية الاستعمارية لنهب موزمبيق.

أنجولا: ما السبيل للخروج من أزمة النفط؟

تابع الموقع أن جمهورية أنجولا فازت بالاستقلال من المستعمرة البرتغالية السابقة، من خلال الكفاح المسلح الذي استمر من عام 1961 إلى 1975. وكان استقلالها مهددًا من قبل تدخلات الولايات المتحدة وقوات دفاع جنوب افريقيا، لكن ظهور آلاف من المتطوعين الأمميين الكوبيين أمن تحرير البلاد في عام 1989. وأدى ذلك إلى حرية ناميبيا، والتي تعتبر المستعمرة الألمانية السابقة، وبعد سقوط نظام الاستيطان الاستعماري في جنوب إفريقيا بمساعدة الكتلة الاشتراكية، تأثرت أنجولا بسبب الأزمة النفطية، خاصة وأن دخلها يعتمد إلى حد كبير على صادرات النفط، واليوم أصبح وضع البلاد مزريًا بسب استيلاء الحركة الشعبية الحاكمة لتحرير أنجولا على النفط، وهي القوة السياسية المهمينة هناك.

ويؤكد موقع وول ستريت جورنال أن انخفاض أسعار النفط في الفترة الأخيرة، بعد أن كان النمو الاقتصادي نابضًا بالحياة، كان سببه اقتراض الحكومة للمال من الدول الاستعمارية السابقة للبلاد، لدرء انهيار محتمل، إلا أن هذه الخطوة تسببت في عودة الاستعمار بشكل جديد من خلال الاقتصاد والتلاعب بالعملات المحلية، مما وضع الحكومة الأنجولية في متاعب البحث عن وسيلة للخروج من هذه الأزمة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن اقتصاد أنجولا سيبلغ النمو الصفري في عام 2017 الحالي؛ مما يسبب كارثة للبلد البالغسكانه 26 مليون نسمة، والمشكلة الحقيقية الآن أن الدول الاستعمارية تعود من جديد للتغلغل في مستعمراتها السابقة بكل حرية بخلاف السابق، حيث كانت هناك قوة اشتراكية وكتلة شرقية تصد أطماعها وتقف في وجه سياستها، ولكن الآن بعد حركات التحرر استطاع الغرب دعم قادة في تلك الدول يكون ولاؤهم للغرب، وتلك الآن هي الكارثة الحقيقة التي تواجهها دول القارة الإفريقية.