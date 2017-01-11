مطاعم الإسكندرية الشهيرة تسمم الأبرياء في غياب الرقابة

توالت حالات التسمم ووفاة المواطنين في الأيام القليلة الماضية، بعد التردد على كبرى المطاعم الشهيرة بالإسكندرية؛ مما أدى إلى حالة من الذعر، وتعالت الأصوات المطالبة بضرورة محاسبة قطاع التفتيش على الأغذية التابع لوكالة لمديرية الصحة بالإسكندرية، متهمين إياه بالفساد؛ لعدم التفتيش الدقيق على المطاعم والمحال الشهيرة.

منذ أقل من أسبوعين توفيت الطفلة جودي أحمد، 13 عامًا، بطلة السلة بنادي سبورتنج، بعد تناولها وأسرتها وجبة من أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة سموحة الراقية، وسقطت جثة هامدة على الفور، بينما تسمم باقي أفراد أسرتها، وانتقلوا إلى المستشفى؛ لتفريغ المعدة من باقي الطعام. وبعد تحليل عينة من الطعام، تبين وجود سم فئران بها، والذي علله صاحب المطعم بأن العامل قام بوضع سم الفئران في جوانب المطبخ الخاص بالمطعم، وقام بتحضير الطعام على الفور دون غسل يده.

كما تعرضت أسرة لحالة تسمم من الدرجة الأولى منذ يومين، وتوفي طفلها الوحيد ياسين سامح، 7 سنوات، بعد تناول وجبة غداء في مطعم خاص بالمشويات التابعة لحي شرق الإسكندرية؛ مما جعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يشنون حملة كبيرة ضد مفتشي التموين، فأصدر اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، تعليماته لرئيس حي شرق بغلق المطعم الشهير، بعد ورود التقرير الصادر من منطقة المنتزه الطبية بوجود بكتيريا في جميع العينات المأخوذة من المطعم المذكور، وخاصة السلاطات.

وأكد فرحات في تصريحات خاصة لـ “البديل” أن المحافظة ستنفذ خطة شاملة لتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم والمحال التجارية، بعد تزايد حالات التسمم والغش التجاري وضبط كميات كبيرة من منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتي تؤدي إلى الوفاة في كثير من الأحيان.

وقال المهندس جمال زقزوق، رئيس جمعية حماية المستهلك بالإسكندرية، إن موضوع فساد مأكولات المطاعم الشهيرة بالإسكندرية زاد عن حده، لافتًا إلى أن المسؤولية لا تقع فقط على المطاعم وأصحابها معدومي الضمير، ولكن التقصير في غياب الأجهزة الرقابية، متسائلًا: أين دور قطاع التفتيش على الأغذية التابع لوكالة وزارة الصحة؟ وأين دور قطاع التفتيش على سلامة اللحوم التابع للطب البيطري، وقطاع التفتيش والرقابة التموينية التابع لوكالة وزارة التموين, ودور شرطة مباحث التموين؟ مؤكدًا أن المسؤولية الكبرى في غياب دور جهاز حماية المستهلك الحكومي بالضبطية القضائية التي يتمتع بها، مطالبًا بمحاسبة كل هذه الجهات، متهمًا إياها بالفساد والتهاون في صحة المواطنين، مضيفًا أن جمعيته الأهلية تتحرك في كافة الاتجاهات عند ورود شكاوى من المواطنين، وتقوم بعمل بلاغات كبرى.