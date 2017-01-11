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الأربعاء 11 يناير ,2017
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سيناء
قاعد فى المؤشرات
البديل
12:08:23 م
منذ 3 ساعات
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كاريكاتير
بريشة: عبد الرحمن نجم الدين
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