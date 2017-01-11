تعزيزات «الناتو» في شرق أوروبا تهدد الأمن الروسي

أعاد تعزيز حلف شمال الأطلسي (الناتو) من تواجده في شرق أوروبا، وإرسال الولايات المتحدة الدفعة الأولي من القوات التابعة للواء المدرع الأمريكي إلى مدينة فروتسلاف البولندية على حدود روسيا، إلى الأذهان التحركات الأمريكية الواسعة في منطقة شرق أوروبا وتهديدها لروسيا في ظل الأزمة الأوكرانية.

في ظل التوترات بين أمريكا وروسيا، على خلفية الاشتباك في عدد من الملفات، لاسيما بمنطقة الشرق الأوسط، ظهرت تخوفات لدى موسكو حول الدرع الصاروخي الأمريكي ونشر قوات الناتو في دول شرق أوروبا، ورأت في الخطوة تهديدا لأمنها القومي.

وبعيدًا عن دول شرق أوروبا، وضعت الولايات المتحدة الأمريكية أغلب دول الاتحاد السوفيتي السابق على قمة أهدافها الاستراتيجية منذ أمد بعيد؛ حيث اعتبرت واشنطن وجودها ونفوذها في المنطقة هو الضمانة بأن تكون القوى العظمي في العالم، ونرصد هنا التواجد الأمريكي العسكري على الحدود الروسية ومدى تهديده للأمن الروسي.

أوزباكستان

منذ استقلال أوزباكستان عام 1991، ظلت تشكل مع غيرها من دول الاتحاد السوفياتي السابق هدفا للاختراق الأمريكي أملا في الاستحواذ على المنطقة، وتمثلت الخطوة في تشكيل لجنة أمريكية أوزبكية عسكرية مشتركة عام 2000 ساعدت واشنطن من خلالها طشقند في إنشاء مركز إقليمي لخدمة المعدات الجوية التكتيكية في المصنع الكبير لتجميع الطائرات العسكرية الذي حمل في العهد السوفياتي اسم “مصنع تشالكون”، كما استضافت واشنطن من خلالها دفعات من العسكريين الأوزبك في بعثات تدريبية.

وشهد التعاون طفرة واسعة بين البلدين؛ إذ أصبح مطار خان الذي يبعد عن العاصمة طشقند بـ500 كم وعن الحدود الأوزبكية الأفغانية بـ200 كم فقط، أول قاعدة عسكرية أمريكية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق على الإطلاق، كما قالت الصحف الروسية آنذاك.

قيرغيزستان

في العقد الماضي وبعدما شنت الولايات المتحدة عددا من الهجمات المكثفة على أفغانستان، وصل أكثر من خمسة آلاف جندي أمريكي وبصحبتهم بضعة آلاف من قوات حلف الأطلسي إلى قيرغيزستان إحدى جمهوريات آسيا الوسطى بزعم مطاردة من تسميهم بالإرهابيين، ثم بدأت القوات الأمريكية في توسيع انتشارها في الأراضي القرغيزية بإنشاء قواعد عسكرية في مناطق جديدة.

جورجيا

حققت واشنطن أول اختراق عسكري لمنطقة القوقاز؛ عندما وصلت أول مجموعة من العسكريين الأمريكيين إلى العاصمة الجورجية في فبراير 2004، فمنذ وقتها، أصبحت قاعدة قارزياني الجورجية الأولى التي تدخلها قوات أمريكية بعد انسحاب القوات الروسية منها مباشرة، والثالثة في إطار القواعد العسكرية الأمريكية بعد قاعدتي أوزبكستان وقرغيزستان.

ليتوانيا

بعد الأزمة الأوكراينة التي اندلعت جراء سيطرة روسيا على جزيرة القرم، أعلن الجيش الأمريكي أنه سينشر في شرق أوروبا فرقا قتالية متناوبة من لواء مدرعات مقرها الولايات المتحدة في إطار مساع أوسع للتصدي للاعتداءات الروسية على أوروبا، وجاءت ليتوانيا من الدول التي سيجرى تدريبات عسكرية أمريكية على أرضها.

ورد وزير خارجية ليتوانيا، ليناس لينكيافيتشيوس، في تصريحات سابقة أن القرار جزء من خطة لتعزيز الأمن في المنطقة، وقال رئيس الدبلوماسية اللتواني “يتعين النظر إلى هذه الإجراءات على أنها تدابير محددة لتنفيذ برنامج تعزيز الأمن في أوروبا الوسطى والشرقية”، مضيفا أنه تم في ليتوانيا على أساس تناوبي، نشر كتيبة مشاة من الجيش الأمريكي للمشاركة الدائمة في التدريبات المشتركة.

لاتفيا

كانت وزارة الدفاع في جمهورية لاتفيا، إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، أعلنت أنه سيتم إرسال الدبابات الثقيلة الأمريكية، المشاركة في تمرينات التحالف إلى قاعدة أداجي العسكرية في لاتفيا، البلد المجاور لروسيا.

أرسلت الولايات المتحدة إلى لاتفيا المحاذية لروسيا منذ الأزمة الأوكرانية مختلف أصناف القوات بما فيها الدبابات الثقيلة، حيث نشرت أمريكا 3 آلاف جندي لإجراء مناورات في دول بحر البلطيق تستمر لمدة ثلاثة أشهر، في إطار عملية “اتلانتيك ريزولف”، ومن بينها لاتفيا.

وصرح الناطق باسم البنتاغون، ستيفن وورن، وقتها بأن “نحو 750 آلية ومعدات وصلت بحرا إلى ريغا” عاصمة لاتفيا، للقيام بهذه المناورات التي استمرت 90 يوما”، مؤكدًا أن المعدات ستبقى في مكانها بعد عودة الجنود الذين يشاركون في التدريبات، وتشمل المعدات دبابات أبرامز وآليات مقاتلة من طراز “برادلي” وسيارات “هامفيز”، إلى جانب مروحيات.

بولندا

في عام 2008، نشرت أمريكا قاعدة صواريخ اعتراضية من طراز “س م – 3” على أراضي بولندا القريبة من الحدود الروسية، وأثارت هذه القاعدة المخاوف لدى موسكو، ولا تزال تلح على ضرورة تلقي ضمانات فيما يخص عدم توجيه عناصر الدرع الصاروخية الأمريكية المنشورة في أوروبا ضد روسيا.

وبعد اتفاق القوى الكبرى مع إيران حول المشروع النووي، كانت تنتظر روسيا سحب الناتو قواته المنتشرة قرب الحدود الروسية، إلا أن المتحدث باسم حلف الناتو، أونا لونغيسكو، أكد أن الحلف مازال يخطط لنشر الدروع الصاروخية في أوروبا.

وأعلن حلف شمال الأطلسي في الماضي، عزمه على تعزيز وجوده العسكري في شمال شرق أوروبا، وقرر حلف “الناتو”، المكون من 28 دولة، نشر أربع كتائب تضم كل منها من 3 إلى 4 آلاف جندي في البلطيق وشرق بولندا، وستكون تحت إشراف أمريكا وبريطانيا وألمانيا وكندا، فيما سيكون لفرنسا وبلجيكا مشاركة ضئيلة حيث 150 عنصرا لكل منهما.

وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إن الولايات المتحدة ستنشر نحو ألف جندي في بولندا في إطار الخطة “لتحسين وجودنا (كقوة ردع) في وسط وشرق أوروبا.

رومانيا

وقبل حوالي ثلاثة أعوام، أعلنت واشنطن عن رغبتها في نشر درع صاروخية في أوروبا، خاصة في رومانيا القريبة من الحدود مع روسيا، وكان التبرير الأمريكي هو الاستعداد لرد خطر الصواريخ الباليستية الإيرانية، لكن روسيا أعلنت أن نطاق عمل الرادارات ومنظومة الدرع الصاروخية الأمريكية تشمل الترسانة النووية لروسيا، مما يهدد الأمن القومي لموسكو.

وبدورها، رفعت السلطات الرومانية آنذاك، القيود التشريعية عن وجود القوات المسلحة الأجنبية في رومانيا، وقرر البرلمان الروماني إلغاء القانون الذي يحدد عدد العسكريين الأمريكيين المسموح لهم بالتواجد في رومانيا، وتقوم الحكومة الرومانية بإعداد مشروع القانون الذي يجيز اشتراك القوات الأجنبية بالعمليات داخل رومانيا.

تخوف روسي

ترى روسيا إلى هذه النشاطات الأمريكية تهدد أمن أوروبا وروسيا، وأن تصرفات “الناتو” وقراراته تخلق أخطارا جدية ليس فقط على أمن روسيا، بل على الأمن الأوروبي بشكل عام، كما أعلن السفير الروسي لدى الناتو، ألكسندر غروشكو، في وقت سابق، أن الحلف الذي يخضع للنفوذ الأمريكي يحاول “دق إسفين” بين الدول الأوروبية وروسيا، وأن الحلف استغل الأزمة الأوكرانية لتبرير توسعه العسكري قرب الحدود الروسية.