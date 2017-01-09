فيديو| الريال يحلق منفردًا في الليجا.. ويوفنتوس يحكم قبضته على الكالتشيو

اختتمت منافسات هذا الأسبوع في منافستي الدوري الإسباني والكالتشيو الإيطالي لكرة القدم، وشهدت هذه الجولة سقوطا مفاجئا لبرشلونة في الليجا أمام غواصات فياريال، فيما حقق ريال مدريد انتصارا جديدا جعله يوسع الفارق مع أقرب منافسيه ويبتعد خطوة جديدة عن برشلونة غريمه التقليدي، وفي إيطاليا انتصار جديد للسيدة العجوز يحافظ به على فارق النقاط مع أقرب منافسيه في جدول الترتيب.

الدوري الإسباني «ليجا»

أقيمت 9 مباريات في الجولة السابعة عشر بالدوري الإسباني «ليجا» وتبقى مباراة واحدة في هذه الجولة ستجمع أوساسونا بنظيره فالنسيا.

وشهدت هذه الجولة انتصارا كبيرا لريال مدريد متصدر جدول الترتيب، حيث أسقط ضيفه غرناطة بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي احتضنها ملعب «سانتياجو برنابيو» معقل الأبيض الملكي، سجل للريال إيسكو (هدفين)، وكريم بنزيما، وكريستيانو رونالدو، وكاسيميرو.

انتصار الميرنجي جعله يتصدر المشهد في الليجا برصيد 40 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن إشبيلية الوصيف، ولكن يتبقى للريال مباراة مؤجلة لم يخضها بعد، وتوقف رصيد غرناطة عند 9 نقاط يحتل بها المرتبة التاسعة عشر ماقبل الأخيرة.

أهداف المباراة

وفي مباراة أخرى نجا برشلونة من فخ الهزيمة الذي نصبه له فريق فياريال، وعاد بنقطة ثمينة للغاية من ملعب «المادريجال» بتعادله بهدف لمثله أمام الغواصات الصفراء.

ظل فريق فياريال متقدما في النتيجة حتى الدقيقة 90 من عمر المباراة عن طريق الهدف الذي سجله نيكولا سانسوني، في الدقيقة الخامسة من أحداث شوط اللقاء الثاني، قبل أن يتدخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الدقيقة 90 ويعدل النتيجة للبارسا من ركلة حرة سددها على يمين حارس الغواصات معلنًا عن تعادل الفريق الكتالوني، حاول برشلونة تسجيل هدف التقدم لكن الوقت لم يسعفه لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الفريق الكتالوني خسر نقطتين جديدتين في صراعة الشرس مع غريمه التقليدي ريال مدريد على لقب الليجا، الذي يحمل لقبه برشلونة.

البارسا تراجع في جدول ترتيب الليجا إلى المركز الثالث برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطة عن إشبيلية صاحب المرتبة الثانية، و5 نقاط عن الريال المتصدر الذي يتبقى له مباراة مؤجلة يستطيع أن يوسع من خلالها الفارق مع إشبيلية وبرشلونة.

أهداف المباراة

نتائج مباريات الجولة السابعة عشر بالليجا

إسبانيول 1 : 1 ديبورتيفو لاكورونا

ريال مدريد 5 : صفر غرناطة

إيبار صفر : 2 أتلتيكو مدريد

لاس بالماس 1 : صفر سبورتينج خيخون

ريال سوسييداد صفر : 4 إشبيلية

أتلتيك بيلباو صفر : صفر ديبورتيفو ألافيس

ريال بيتيس 2 : صفر ليجانيس

سيلتا فيجو 3 : 1 مالاجا

فياريال 1 : 1 برشلونة

الدوري الإيطالي «كالتشيو»

اختتمت الجولة التاسعة عشر بالدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث أقيمت 9 مباريات، فيما قرر الاتحاد الإيطالي تأجيل المباراة العاشرة بين بيسكارا وفيورنتينا بسبب سوء الأحوال الجوية.

يبدو أن فريق يوفنتوس عاقد العزم على الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم «كالتشيو» بعدما أضاف إلى جعبته 3 نقاط جديدة بالانتصار الذي حققه على فريق بولونيا بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «يوفنتوس أرينا».

انتصار السيدة العجوز جعله يرفع رصيده من النقاط إلى 45 يحتل بها صدارة الترتيب بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه ويتبقى لليوفي مباراة مؤجلة، بينما توقف رصيد بولونيا عند 20 نقطة في المركز الخامس عشر.

أهداف المباراة

إليكم نتائج الجولة التاسعة عشر بالكالتشيو

إمبولي 1 : صفر باليرمو

نابولي 2 : 1 سامبدوريا

أودينيزي 1 : 2 إنتر ميلان

كييفو فيرونا 1 : 4 أتلانتا

لاتسيو 1 : صفر كروتوني

جنوى صفر : 1 روما

ساسولو صفر : صفر تورينو

ميلان 1 : صفر كالياري

يوفنتوس 3 : صفر بولونيا