خطف 6 مصريين بليبيا.. حلقة جديدة من فشل الحكومة

لم تمض أيام على حادث اختطاف 40 مصريًّا باليمن، حتى تبعه خطف 6 آخرين في ليبيا، وسرعان ما ناشد أهالي المختطفين الرئيس المصري بالتدخل للإفراج عن ذويهم، خاصة في ظل التقارب بين الإدارة المصرية مع الحكومة الليبية.

بدأت الأزمة بعد أن تقدم حمادة صلاح سيد، شقيق أحد المصريين العاملين بليبيا، ببلاغ إلى مركز شرطة بني سويف منذ عدة أيام، يفيد بتلقيه اتصال هاتفي من أحد الأشخاص المجهولين بليبيا، يبلغه باختطاف شقيقه عقب سفره إلى ليبيا وطلب منه فدية، في السياق ذاته قال ذوي أحد المختطفين بليبيا، إنهم تلقوا تهديدات من الخاطفين بذبح ذويهم حال عدم دفع 70 ألف جنيه عن كل شخص من المختطفين.

سجل خطف المصريين بالخارج زاد خلال العام الماضي، حيث جاءت بـ7 حوادث بواقع خطف 80 مصريًّا في حوادث متفرقة خلال العام الماضي، تم إطلاق صراح عدد منهم بعد سلسلة من المفاوضات بين الجانب المصري ونظريه الليبي، فيما يزال مصير 6 مصريين تم خطفهم في 22 ديسمبر مجهولًا حتى الآن.

ولم تعلق وزارة الخارجية على الحادث حتى الآن، ولا حتى ببيان صحفي، كما جرت العادة في تلك النوعية من الحوادث، رغم استغاثات أهالي المختطفين، وكذلك كان دور وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، التي لم تحرك ساكنًا في القضية حتى الآن.

على الجانب الآخر هاجم عدد من نواب البرلمان تأخر التحرك الحكومي في قضايا خطف المصريين في الخارج، مؤكدين أنه لا يتماشى مع حجم القضية، خاصة في ظل تكرار حوادث الخطف، حيث قال السفير السابق محمد العرابي، عضو مجلس النواب: الإجراء المتبع في مثل هذه القضايا هو التفاوض والعلاقات الدبلوماسية بين الدول، فهو الحل الأفضل الذي يحافظ على سلامة المصريين بالخارج، ومعرفة مطالب الخاطفين، وغالبًا ما يتم التوصل إلى حل يرضي كل الأطراف، خاصة في ظل صعوبة الأوضاع الأمنية بليبيا.

وأضاف العرابي أن العمال المصريين لم يلتزموا بتحذيرات الحكومة بعدم السفر إلى البلدان التي تشهد صراعات داخلية، لكن يضطر المصريون للسفر بحثًا عن فرص عمل توفر لهم حياة كريمة، ومع ذلك فإن الحكومة ملزمة بحل القضية أيًّا كانت الأسباب.

الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية، قال: الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية التي تمر به الدولة دفعت المواطنين للبحث عن مصدر للدخل يوفر لهم حياة كريمة، حتى لو تعرضت حياتهم للخطر، لذلك فإن الحكومة متمثلة في وزارتي «الخارجية والمصريين في الخارج» مسؤولة عن متابعة مشكلات المصريين في الخارج والعمل على حلها.