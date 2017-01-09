أجمل الأماكن التي يمكن زيارتها في الخليج العربي

يمتد الخليج العربي من خليج عمان بالجنوب وصولا إلى شط العرب بالشمال، وتقدر مساحته بما يقارب 233.100 كم، ويتراوح العرض للخليج العربي 370كم، ويعمل على الفصل بين شبه الجزيرة العربية وبين جنوب غرب إيران.

ويطل الخليج العربي على عدد من الدول وهي الكويت، قطر، السعودية، الإمارات، العراق، وعمان وإيران. وتقع دول الخليج العربي في الشمال الغربي من قارة آسيا وتقوم بالإشراف على أهم المسطحات المائية التي لها أهمية في التجارة البحرية وكذلك تقوم بالإشراف على العديد من الممرات الهامة.

وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الدول التي تعرف باسم دول الخليج وذلك لما تملكه من مساحة كبيرة وعدد هائل من السكان وكذلك للأهمية الاقتصادية للمملكة السعودية والذي جعلها من أهم دول الخليج، وكذلك تضم العديد من الأماكن المتميزة على مستوى العالم، وتلي المملكة العربية السعودية في الأهمية دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تعد عاصمتها أبو ظبي وتضم أكثر الأماكن السياحية التي يفضل الكثير من السياح زيارتها، ومن ثم تأتي من بعد السعودية والإمارت في الأهمية دولة البحرين ثم سلطنة عمان ويليها قطر ثم الكويت.

أهم أماكن يجب زيارتها في الخليج العربى

تعد دبى من أكثر الأماكن التي شهدت في الفترات الأخيرة زيارة من قبل السياح الأجانب أو العرب وذلك لما تقوم به من تقديم أفضل العروض السياحية المتميزة ويوجد بدبي العديد من الأماكن التي يجب زيارتها ومن هذه الأماكن:

برج خليفة

يجب على كل من ينوي الزيارة لدبي أن يقوم بزيارة برج خليفة، والذي يعد من أهم المعالم المعمارية المتميزة، ويرجع تميز برج خليفة إلى أنه أعلى ناطحة سحاب قام الإنسان بتشييدها وذلك على مستوى العالم ويقدر ارتفاع برج خليفة بما يقارب828 متر ويوجد فيه فندق من أهم الفنادق بدبى ويعد من فنادق السبع نجوم ويسمى فندق أرماني، ويوجد بأعلى البرج مطعم أتموسفير، ويعد هذا البرج من أهم المعالم الموجودة بدبىي.

جزيرة النخلة

تعد هذه الجزيرة من أهم الأماكن التي يجب أن تحظى بالزيارة من قبل السياح، وهي عبارة عن جزيرة إصطناعية تتخذ من النخلة شكلا خاص بها ويحيط بالجزيرة حاجز على شكل نصف دائرة ويضم ذلك الحاجز عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية وتعد من أشهر هذه الفنادق اتلانتس وجميرا وريكسوس، والذي جعل هذه الجزيرة من أهم الأماكن التي يجب زيارتها عند زيارة دول الخليج بصفة عامة وزيارة دبي بصفة خاصة.

عالم فيرارى

تعتبر من أهم الأماكن التي يجب زيارتها في أبوظبي هي مدينة ملاهي عالم فيراري وتوجد هذه المدينة في جزيرة ياس بمدينة أبوظبى، وتعد مدينة الملاهي من فيراري أكبر مدينة ملاهي مغطاة وذلك على مستوى العالم، وتضم ملاهى فيراري أكثر من 20 لعبة من أكثر الألعاب تميزا على مستوى العالم، ويوجد في عالم فيراري أكبر متجر في العالم والذى يمكن استغلاله من قبل الزوار لشراء الهدايا التذكارية أما المطاعم والمقاهي الموجودة في عالم فيراري فهي تهدف لتحقيق تجربة مهمة للطعام الإيطالي في المجتمع الوطن العربي بصفة عامة وفي أبو ظبى بصفة خاصة.

حديقة أسبابير

تعتبر حديقة أسبابير واحدة من أكبر الحدائق الموجودة في منطقة الخليج بصفة عامة، ويوجد بهذه الحديقة أجمل الأماكن الموجودة بدولة قطر والتي تحتوي على أجمل وأروع المناظر الطبيعية، وكذلك يعد برج أسبابير والذي يقدر طولة 300 متر من أكثر الأماكن جذبا للسياح.

مدائن صالح

تعتبر مدائن صالح من أهم الأماكن الموجودة في المملكة السعودية والتي يجب أن يتم إكتشافها من قبل الزوار من مختلف العالم وذلك يرجع إلى تاريخها المتميز الذي يجعلها وجهة تستحق الزيارة والاكتشاف، ويمر بالمنطقة الخاصة بمدائن صالح خط سكة حديد الحجاز الذي تم بناءه من قبل العثمانيون، ويوجد بها العديد من اللوحات الجميلة والمتاحف المتميزة.

برج التحرير

يقع برج التحرير في دولة الكويت، وهو الذي يرمز لدولة الكويت ويعد ثاني أطول برج في الكويت، وقد بني هذا البرج في 2 أغسطس عام 1990 وذلك قبل الغزو العراقي لدولة الكويت وقد قامت دولة الكويت بإستئناف البرج بعد التحرير، ويعد هذا البرج من أطول الأبراج الخاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية على مستوى العالم يبلغ طول هذا البرج 372 متر، ويعد برج التحرير أطول من برج إيفل بما يقارب 40 متر، ولذلك يجب زيارة هذا البرج الذي يعد من أهم العلامات السياحية في دول الخليج العربي بصفة عامة ودولة الكويت بصفة خاصة.

جبل الفيل

يوجد جبل الفيل في المملكة العربية السعودية في منطقة العلا تحديداً والذي يعتبر من الإبداعات الربانية التي توضح قدرة الخالق وإبداعه في صنع الطبيعة، حيث يأتي هذا الجبل على شكل فيل، وقامت هيئة السياحة بالسعودية بتصنيف ذلك الجبل من أماكن الجذب للسياح بالسعودية.

نزوى المنطقة الجبلية الساحرة

تعتبر نزوى من أجمل المناطق الجبلية ساحرة الجمال في سلطنة عمان والتي تتميز بالعديد من الحصون ومن هذه الحصون قلعة نزوى والتي تعد من أقدم القلاع الموجودة بسلطنة عمان، ويوجد أيضا بمنطقة نزوى حصن الرديدة الذي يمتاز بموقعه الاستراتيجي الممتميز، وتقع في منطقة نزوي أعلى قمة موجودة في شبه الجزيرة العربية التي يمكن من خلالها مشاهدة شرفة النخر وهي عبارة عن هوة عميقة تظهر كأنها على حافة العالم ولذلك يجب أن تحظى هذه المنطقة بالزيارة والاستكشاف.

لذا فإن كنت تفكر في السياحة الخارجية، يمكنك زيارة أحد هذه الأماكن الموجودة في عالمنا العربي، ويمكنك استغلال محركات البحث الخاصة بالسفر والسياحة لمعرفة المزيد من هذه الأماكن وذلك مثل ويجو، كما يمكنك الاستفادة من العروض التي تقدمها طيران النيل أو طيران الخليج في الحصول على تذكرة طيران مخفضة إلى هذه الأماكن.

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