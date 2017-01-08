جدل حول «تقييم أفراد الشرطة».. هل تصلح المنظومة الأمنية؟

أثار قرار وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بتشكيل هيئة من كبار مساعدي الوزير لتحديد موقف الأفراد الذين أمضوا 20 سنة في الخدمة، سواء بالتجديد لهم أو إنهاء خدمتهم، حالة من الجدل، خاصة في ظل مطالبة المنظمات الحقوقية بإجراء إصلاحات جذرية بالمنظومة الأمنية، سواء من حيث الكفاءة القتالية أو من حيث تجاوزات أفراد وضباط الشرطة من المواطنين، التي انتشرت خلال الفترة الماضية.

اختصاصات اللجنة وتشكيلها

تتمثل اختصاصات اللجنة في إعداد نموذج موحد لتقييم أفراد الشرطة، يتضمن عناصر موضوعية ومجردة وموحدة لجميع الأفراد وتعميمه على جميع جهات الشرطة لاستيفائه، وتشكل لجان محلية بمديرات الأمن والمصالح والإدارات العامة والرئيسية برئاسة رئيس المصلحة أو من في حكمه، وتضم في عضويتها ممثلين عن قطاعات الأمن الوطني الأمن العام التفتيش والرقابة ومساعد المدير المختص بشؤون الأفراد بالجهة أو من في حكمه؛ لاستيفاء نماذج تقييم أفراد الشرطة الذين أمضوا في الخدمة الفعلية 20 سنة كاملة، وإبداء رأيها في الاستمرار بالخدمة من عدمه.

جدل حول القرار

وتسبب القرار في حالة جدل، حيث يعد تهديدًا لمستقبل الآلاف من الأفراد العاملين بجهاز الشرطة على تقرير تعده اللجنة، خاصة أن هناك حالة من الترصد ضد أمناء الشرطة من جانب الوزارة التي رأت فيهم أنهم مصدر مشكلات للوزارة، بالإضافة إلى أن هناك تقريرًا سنويًّا يقدم إلى القيادات الأمنية عن كل فرد بالمنظومة الأمنية، وعن تقييم فرد الشرطة بعد عشرين سنة، فإنها مدة طويلة جدًّا.

هذا ما أكده اللواء محمود قطري مساعد وزير الداخلية الأسبق، مضيفًا أن هذا القرار يعد «شو إعلامي» خاصة في ظل وجود تقرير يقدم سنويًّا عن جميع العاملين بقطاع الشرطة، سواء من حيث الكفاءة أو من أدائه في العمل الشرطي، لذلك نتساءل عن نتائج هذا القرار الذي يقيم أفرد الشرطة بعد 20 سنة من عملهم، وهي مدة طويلة جدًّا، ومن الممكن أن يكون فرد الشرطة ارتكب مخالفات كثير خلالها، لذلك أرى أنه لا فائدة من هذا القرار، خاصة أن المنظومة الأمنية في مصر بحاجة إلى إعادة بناء مرة أخرى وتأهيل العاملين فيها ورفع كفاءتهم، حيث إننا بحاجة إلى منظومة «الأمن الوقائي» التي تمنع الجريمة.

وأشار إلى أن أمناء الشرطة أصبحوا مصدرًا للمشكلات والأزمات بالنسبة للوزارة، بعد سلسلة التظاهرات والمشكلات التي تسببوا فيها خلال الفترة الماضية، حيث رأت الوزارة ضرورة التخلص منهم واستبدلهم بمندوب الشرطة الذي يحل محل أمين الشرطة، عن طريق ضم طلاب بعد مرحلة الإعدادية للوزارة وتدريبهم لضمهم إلى الجهاز، وهذا للأسف لن يكون حلًّا بل سيزيد الوضع سوءًا؛ بسبب انخفاض مستوى التعليم.

حالة من الترصد لأفراد الشرطة

في السياق ذاته، قال «.أ» أمين شرطة: هناك حالة من الترصد لأفراد الشرطة بوزارة الداخلية، والنية في محاسبة جميع الأفراد على تجاوزات البعض، رغم المجهود الذي يبذله الأمناء في سبيل تأدية عملهم وفكرة إنشاء هيئة تحدد مستقبل فرد الشرطة بعد عشرين سنة صعبة من حيث التنفيذ، فمن الممكن أن يكون الفرد فاسدًا، ويظل يعمل لمدة عشرين سنة، وبعد ذلك يخرج من الوزارة بعد أن يكون قد ارتكب جرائم لا حصر لها.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن القرار يعد سيفًا على رقاب العاملين بالوزارة دون أن يكون هناك تحسين للأوضاع المادية والاجتماعية لأفراد الشرطة، وإذا كانت الوزارة تريد حقًّا إصلاح المنظومة الأمنية فلابد من إعادة تأهيل وتدريب الأفراد.

قرار جيد وتأخر إصداره

العميد حسين حمودة، الخبير الأمني، قال: القرار جيد، وكان مطلبًا لعدد من المنظمات الحقوقية والخبراء بمجال الأمن، وجاء متأخرًا حيث يأتي بهدف إعادة الانضباط مرة أخرى للعاملين بوزارة الداخلية، من بينهم «الإفراد» مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية عانت على مدى الفترة الماضية من التجاوزات وحالات التعذيب والقتل من قِبَل عدد من أفراد وضباط الشرطة، لذلك لجأت الوزارة لاتخاذ مثل تلك القرارات التي تلزم فرد الشرطة بالحفاظ على تاريخه خاليًا من أي مشكلات تؤثر على مستقبله الوظيفي.

وتابع حمودة: هناك إدارة بوزارة الداخلية تسمى «أمن الوزارة» منوط بها تأمين العاملين بوزارة الداخلية، باختلاف درجتهم، وتقديم تقرير دوري عنهم للقيادات الأمنية وكان يتولاها اللواء مجدي عبد الغفار قبل توليه منصب الوزير، والقرار جاء بهدف تعزيز تلك الإدارة، في ظل تكرار حالات التجاوزات، ومعمول به في وزارة الدفاع.

وشدد حمودة على ضرورة تحسين الأوضاع المالية لأفراد الشرطة؛ كوضع مرتب يكفي احتياجاته ولا يجعله يستغل منصبه في ابتزاز المواطنين أو البلطجة عليهم «كما وقع في عشرات الحوادث من قبل».