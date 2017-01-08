تأجيل «زراعة الكبد» لاختفاء «سيميولكت» حكم بإعدام المرضى

معاناة شديدة تنتاب مرضى الفشل الكبدي بسبب نقص حقن «سيميولكت» التي تستخدم بعد عمليات زراعة الكبد، التي من شأنها تأهيل الجسم لتقبل الجزء المزروع، حيث يرفضه الجسم في البداية، وأدى نقص الحقنة إلى تأجيل عدد كبير من العمليات الجراحية المتطلبة زراعة الكبد بالكثير من المستشفيات، على رأسها مركز جراحة الجهاز الهضمي بالمنصورة.

وأجّل المركز عددًا كبيرًا من العمليات بسبب نقصها، مما يعني أن مرضى زراعة الكبد يشهدون معاناة ليس لها مثيل، خاصة أن عددًا كبيرًا من المتبرعين للمرضى صرفوا النظر عن التبرع بعد تأجيل العمليات، مما يعني أن غياب تلك الحقنة قد يودي بحياة المرضى؛ لكونها حقنة استكمالية للعملية، ولا يمكن إجراء العملية من دونها.

يقول الدكتور محمد عز العرب، رئيس قسم الأورام بمعهد الكبد: حقنة السيميولكت مهمة للغاية بالنسبة لمرضى زراعة الكبد؛ لأنها تعطي بدورها إشارة للجسد بقبول الجزء المزروع حديثًا، مضيفًا أن نقص تلك الحقنة يؤثر على حالات زراعة الكبد بصورة كبيرة.

وأضاف عز العرب لـ«البديل»: غياب الحقنة يتسبب في إلغاء عمليات زراعة الكبد مثلما حدث بالمنصورة؛ لأن مرضى زراعة الكبد يكونون بحاجة إلى عامل مساعد لتأهيل الجسد بقبول ذلك الجزء الدخيل على الجسد، مشيرًا إلى أن أزمة اختفاء الدواء في طريقها إلى الحل في الفترة المقبلة، قائلًا: شركات الأدوية بدأت تتعامل مع ملف الأدوية بصورة أكثر اهتمامًا، مما يجعل أزمة نقص الدواء في سبيلها الى الحل.

ويقول الدكتور عبد الله صفوان، إخصائي أمراض الكبد: نقص حقن السيميوكلت لا يعني سوى الحكم بالإعدام على جميع مرضى زراعة الكبد بمصر، مضيفًا أن نقص تلك الحقن جاء بالتدريج، حيث اختفت من المستشفيات الحكومية ثم الصيدليات ثم بدأت تختفي من المستشفيات الخاصة، حتى اختفت بصورة تامة من سوق الدواء بمصر.

وأوضح صفوان أن عددًا كبيرًا من عمليات زراعة الكبد تم تأجيله بسبب نقص تلك الحقنة، والكثير من المستشفيات بدأت تغلق أبوابها في وجه مرضى الكبد، ويجب أن تدرك ذلك وزارة الصحة، بدلًا من نفيها الأزمة والهروب منها، مناشدًا الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، ضرورة توفير الحقنة، خاصة أن نقصها قد يودي بحياة عدد كبير من المرضى.

وحاول «البديل» التواصل مع وزارة الصحة، لكنها رفضت التعليق على الأمر.