بث اللقطات النادرة عبر صفحات التواصل.. نوستالجيا العصر (ملف خاص)

أعد الملف – فريق عمل قسم الثقافة

هم أناس حملوا على عاتقهم مهمة جمع التراث المصري واللقطات النادرة عبر العصور المختلفة لا يبغون شيء من خلف ذلك إلى توصيل صورة مصر عبر عهودها المختلفة إلى الجيل الحالي حتى يعرفوا تاريخهم السابق لأن من لا ماضي له لا مستقبل له، خلال هذا الملف نسلط الضوء على مجموعة من شباب مصر لكل منهم منبره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يبث من خلاله النوادر التي يجمعها بشتى الطرق لجمهوره.

هو طبيب بشري حاصل على درجة الماجستير في جراحة الأنف والأذن والحنجرة عام 2009 من محافظة البحيرة، بدأ شغفه بجمع التراث المصري النادر ونشره قبل عصر الإنترنت، حيث كان يهوى اقتناء النوادر سواء عملات قديمة أو تذكارية أو أعداد قديمة ونادرة من الجرائد والمجلات والكتب؛ ليبدأ معها رحلته التي توجها الآن بقناة لعرض الفيديوهات النادرة تحمل اسم “زمان بالألوان”، وأخرى تدعى “ذكرى”، تقدم مضمونًا مماثلًا لسابقتها، إضافة إلى قناة ذات طابع علمي تقوم على تصوير الكائنات الدقيقة والحشرات.

اقرأ المزيد.. جامعو التراث| مبروك حمدي.. طبيب بدرجة مؤرخ

شاعر عامية مصرية، عشق جمع الثراث والقصص النادرة ووصف عشقه بـ”النداهة” التي سحبته من الشعر والأدب إلى كواليس الأحداث التاريخية التي أصبح شغوفا بالبحث عنها وجمعها، اتخذ من صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” طريقًا لكشف كواليس الأحداث الشهيرة في مصر، معتبرًا أن الماضي مرآة الحاضر، وأن دروسه لها أهمية كبيرة في صياغة الحاضر والمستقبل.

اقرأ المزيد.. جامعو التراث| أيمن عثمان.. جذبته «نداهة النوستاليجيا» من الشعر

أحمد تيمور.. شاب أسس موقعا يعرض من خلاله قصص وصور وفيديوهات نادرة عن مصر أطلق عليه اسم “أرشيف مصر”، منذ عام ونصف، يقدم للجمهور انفرادات تناقلتها عنه الصحف، ومنها كراسة تعبير الكاتب الصحفي الراحل مصطفي أمين، وطابع بريد عن قناة فاروق الأول “تفريعة البلاح حاليا” وصور نادرة وخطاب من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن ما تم تداوله عن زيارة ليلي مراد لإسرائيل سنه ١٩٥٢.

اقرأ المزيد.. جامعو التراث| أحمد تيمور.. توثيق التاريخ في «أرشيف مصر»

حسام عباس، وأحمد مصطفى، شابان مصريان، قررا أن يجمعا اللقطات النادرة عن مصر عبر العصور وتقديمها بدون زيف إلى الجمهور عبر صفحة “تاريخ بدون تشويه” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على أن يكتفيا بدور ناقل للتاريخ إلى الجمهور المتلقي، اعتمادًا على بعض المواد المنشورة في المواقع الأجنبية والأرشيف الخاص بعائلة كل منهما.

اقرأ المزيد.. جامعو التراث| «تاريخ بدون تشويه».. تعرف على مصر عبر العصور