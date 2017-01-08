الليلة.. «سلة مصر» تواجه المغرب في نهائي البطولة العربية

يلتقي المنتخب المصري في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مع نظيره المغربي، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة العربية لكرة السلة رجال، التي تحتضنها مصر وتختتم منافساتها اليوم.

مشوار الفريقين في البطولة

استهل المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز على نظيره البحريني، بنتيجة 74 – 68، وسقط في الجولة الثانية أمام نظيره المغربي، بنتيجة 73 – 68، وواجه منتخب الإمارات في الجولة الثالثة وتغلب عليه، بنتيجة 86 – 64، وفي الجولة الرابعة، التقى الفراعنة بمحاربي الصحراء وانتهى اللقاء لصالح مصر بنتيجة 73 – 56.

واختتم المنتخب المصري منافسات الدور الأول بفوزه على السعودية بنتيجة 73 – 50، وأنهى الفراعنة دوري المجموعات في المركز الثاني برصيد تسع نقاط، ليتأهل إلى دور نصف النهائي ويواجه البحرين التي تغلبت على الجزائر في الدور ربع النهائي، بنتيجة 74 – 63، واكتسحت مصر البحرين، بنتيجة 89 – 56، لتتأهل للمباراة النهائية وتواجه المغرب للمرة الثانية.

وبدأ المنتخب المغربي مشواره في البطولة بمواجهة السعودية، وانتصرت أسود الأطلسي، بنتيجة 70 – 64، وفي الجولة الثانية، فاز المغرب على مصر صاحب الضيافة، بنتيجة 73 – 68، وفاز أيضا على الجزائر في الجولة الثالثة بنتيجة 89 – 71، وفي رابع المواجهات، التقى المغرب بالبحرين وانتهى اللقاء لصالح الأسود بنتيجة 73 – 57.

واكتسح المنتخب المغربي نظيره الإماراتي في ختام مواجهاته بالبطولة بنتيجة 106 – 52 محققًا أكبر نتيجة في الدور الأول، وأنهى دوري المجموعات في الصدارة برصيد عشر نقاط، وتأهلت الجزائر للدور نصف النهائي، وواجهت السعودية التي فازت على الإمارات في ربع النهائي، بنتيجة 68 -63، وعبرت المغرب منتخب السعودية، بنتيجة 81 – 71، لتتأهل للمباراة النهائية وتنافس على لقب البطولة.

ويسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز من أجل الظفر باللقب العربي، ويعول المنتخب الوطني على عاملي الملعب والجمهور إلى جانب خبرة لاعبي الأهلي الحاصلين مؤخرًا على بطولة إفريقيا للأندية البطلة.