أربعة مصريين لديهم فرصة لزيادة ألقابهم في «كان 2017»

أيام قليلة وتنطلق النسخة 31 من كأس الأمم الإفريقية «كان 2017» التي تنظمها الجابون، في الرابع عشر من يناير الجاري، وحتى الخامس من فبراير المقبل.

تلعب مصر في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات غانا وأوغندا ومالي، ويستهل منتخب الفراعنة مبارياته في البطولة بمواجهة مالي في السابع عشر من الشهر الجاري.

واستدعى الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، 23 لاعبًا؛ استعدادًا لمباراة تونس الودية المقرر لها غدًا الأحد، وبطولة إفريقيا التي يسعى للظفر بها مجددًا بعد غياب ثلاث دوارت عن الظهور في المونديال الإفريقي.

وجاءت القائمة المستدعاة على النحو التالي: عصام الحضري وأحمد فتحي وشريف إكرامي وأحمد المحمدي وعبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي وإبراهيم صلاح وأحمد دويدار وأحمد حجازي ومحمد النني ومحمد صلاح ومروان محسن وعمر جابر وأحمد الشناوي وسعد سمير وطارق حامد وأحمد حسن “كوكا” ومحمود عبد المنعم “كهربا” ومحمود حسن “تريزيجيه” وعلي جبر وكريم حافظ ورمضان صبحي وعمرو وردة.

وشهدت القائمة تواجد الرباعي الذي سبق له الظفر باللقب مع المنتخب الوطني، وهم: عصام الحضري، وأحمد فتحي، وأحمد المحمدي، ومحمد عبد الشافي.

عصام الحضري: كأس الأمم الإفريقية 1998 في بوركينا فاسو، ونسخة 2006 التي احتضنتها مصر، ونسخة 2008 التي احتضنتها غانا، ونسخة 2010 التي احتضنتها أنجولا، وهي النسخة الأخيرة التي ظفرت بها مصر، وغابت بعدها عن المشاركة في ثلاث دورات متتالية.

أحمد فتحي: بطولة إفريقيا 2006 التي احتضنتها مصر، وهو أول لقب قاري له مع الفراعنة، كما شارك في بطولة 2008 بغانا، إلى جانب نسخة 2010 بأنجولا.

أحمد المحمدي، الظهير الطائر لفريق هال سيتي الإنجليزي توج مع المنتخب الوطني بنسخة 2008 بغانا، وشارك في الإنجاز الأخير للفراعنة بأنجولا 2010.

محمد عبد الشافي، ظهير أهلي جدة السعودي كتب اسمه في سجلات الشرف بتتويجه مع المنتخب الوطني في بطولة إفريقيا 2010 بأنجولا، وهو اللقب الإفريقي الوحيد في جعبته.

يذكر أن المنتخب الوطني هو أكثر المنتخبات العربية ظفرًا باللقب الإفريقي، كما أنه صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد سبعة ألقاب.