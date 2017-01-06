البرلمان في أسبوع.. انقسام بالمجلس حول تيران وصنافير

شهد مجلس النواب سلسلة من الأحداث خلال الأسبوع الماضي، أبرزها حالة الانقسام التي شهدها النواب حول موقفهم من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، حيث بادر عدد بإعلان رفضه توقيع الاتفاقية، خاصة أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، ولا يجوز التنازل عنهما تحت أي ظرف، كما وضع النواب شارة علي صدورهم تحمل شعار «تيران وصنافير مصرية»، الأمر الذي أغضب رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، وطلب من النواب إزالة تلك الشارة.

وشهد البرلمان تقديم استجوابات ضد الحكومة بسبب السياسيات الاقتصادية المتردية، التي أصبحت تتزايد يومًا بعد الآخر، حيث كان لوزير الصحة نصيب الأسد من هذه الاستجوابات، فيما وصلت حالة الغضب إلى المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف الأغلبية، الذي أكد أن هناك عددًا من الوزراء خائفين من التوقيع على أي قرار، وهو ما لا يتماشى مع الظروف الحالية.

أبو العلا: غلق الصيدليات 6 ساعات يوميًّا لن يحل الأزمة

ناشد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، نقابة الصيادلة بإلغاء دعوتها لغلق الصيدليات بمصر لمدة 6 ساعات يوميًّا، بدءًا من منتصف يناير الحالي، لافتًا إلى أن تلك الدعوات تفاقم الأزمة، ولا تمثل حلًّا جذريًّا لها، مشيرًا إلى أن المفاوضات التي يجريها مجلس الوزراء من أجل الأسعار الجديدة للأدوية ما زالت سارية، ولم يتم الإعلان رسميًّا عن الأسعار الجديدة.

حجازي يطالب بالتصويت الإلكتروني على تيران وصنافير

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي بطلب عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، يطالبه فيه بإجراء التصويت الإلكتروني خلال الجلسة العامة للبرلمان عند مناقشة اتفاقية جزيرتي «تيران وصنافير»؛ حتى يكون هناك مطلق الشفافية أمام الشعب المصري؛ لمعرفة من صوت مع أو ضد تلك الاتفاقية.

السادات يتساءل عن مصير قانون الجمعيات الأهلية

تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تساءل فيه عن مصير قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق البرلمان عليه، وإرساله لرئيس الجمهورية؛ للتوقيع عليه وإصداره.

وأكد السادات أنه قد مضى أكثر من شهر على إرسال قانون الجمعيات الأهلية لرئيس الجمهورية لإقراره، وطبقًا للمادة ١٢٣ من الدستور، فإن مؤسسة الرئاسة ملزمة خلال شهر إما باعتماد القانون وإقراره أو إعادته مرة أخرى للبرلمان؛ لمناقشته وإجراء تعديلات عليه.

وأوضح السادات أن الجميع ينتظر ويترقب مصير القانون لتوفيق أوضاعه وتحديد موقفه، مشيرًا إلى أنه أرسل قوانين أخرى وافق عليها البرلمان إلى الرئيس بعد قانون الجمعيات وتم إقرارها وبيان مصيرها، كقانوني الصحافة والإعلام ونقابة الإعلاميين، اللذين صدق عليهما الرئيس مؤخرًا، متسائلًا: هل تم إرسال القانون بالفعل إلى مؤسسة الرئاسة، أم ما زال حبيس الأدراج؟

الجزار: الناس هتتجنن من الأسعار والحكومة ودن من طين

أكد النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، أن المواطن يعيش حالة من الذهول بسبب ارتفاع الأسعار، مضيفًا “الشعب بيكلم نفسه، والناس هتتجنن من الأسعار، والحكومة ودن من طين وودن من عجين، وتركت المواطن في مواجهة مجلس النواب”.

وأضاف الجزار في بيان له “بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة أصبحت السلعة الواحدة يزيد ثمنها أكثر من مرة في اليوم، في ظل غياب تام للأجهزة الرقابية للدولة، متسائلًا: أين جهاز حماية الاحتكار وجهاز حماية المستهلك من جشع التجار الموجود الآن؟