الاقتصاد في أسبوع.. الدين الخارجي 60.1 مليار دولار والاحتياطي النقدي 24.3 مليار دولار

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد، أهمها: الدين الخارجي يسجل 60.1 مليار دولار، والدين المحلي يرتفع لـ 2.758 تريليون جنيه نهاية سبتمبر الماضي، والبنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي إلى 24.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر، والواردات تكفي لـ 5 شهور، وانخفاض عجز الميزان التجاري بمقدار 7.6 مليار دولار، والذهب يسجل 630 جنيهًا لعيار 21، والبورصة تربح 5.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع، وارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي لـ 1.9 مليار دولار.

الدين الخارجي يسجل 60.1 مليار دولار

أظهرت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي بحوالي 4.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث وصل إلي 60.15 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 55.764 مليار دولار في يونيو من العام الماضي.

“المركزي”: ارتفاع الاحتياطي إلى 24.3 مليار دولار.. والواردات تكفي لـ5شهور

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع اﻻحتياطي النقدي من العملة الأجنبيه إلى 24.3 مليار دوﻻر بنهاية ديسمبر 2016، موضحًا أن هذا الرقم يعد أعلى مستوى يصل إليه احتياطي النقد الأجنبي منذ أغسطس 2011.

وأكد المركزي أن اﻻحتياطي النقدي من العملة الأجنبية سجل 23.04 مليار دوﻻر بنهاية نوفمبر 2016، وبذلك ارتفع بقيمة 1.03 مليار دوﻻر.

وأشار إلى أن هذا الرقم يغطي الواردات لمدة خمسة أشهر، وهو أعلى من الحدود الآمنة المتعارف عليها عالميًّا، والتي تبلغ ثلاثة شهور.

انخفاض عجز الميزان التجاري بمقدار 7.6 مليار دولار

كشف التقرير النصف سنوي للحكومة، المقدم إلى البرلمان، عن ترشيد الاستيراد وتفضيل المنتج المحلي وتشديد الرقابة علي الواردات وخفضها بقيمة 5.7 مليار دولار، وانخفاض عجز الميزان التجاري بمقدار 7.6 مليار دولار.

الذهب يسجل 630 جنيهًا لعيار 21

سجلت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة استقرارًا نسبيًّا، بعد أن سجل عيار 21 نحو 630 جنيهًا، وعيار 18 نحو 540 جنيهًا، وسجل عيار 24 نحو 720 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5.040 جنيهًا.

البورصة تربح 5.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

ربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 5.3 مليار جنيه في ختام تعاملاتها الأسبوعية؛ ليبلغ مستوى 614.7 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 2.2 مليار جنيه.

ارتفاع الدين المحلي لـ2.758 تريليون جنيه نهاية سبتمبر

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين العام المحلي الإجمالي إلى 5.3 % في الربع الأول من العام المالي 2016-2017، موضحًا ارتفاع الدين العام المحلي إلى 2.758 تريليون جنيه (152.3 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2016، بالمقارنة بـ 2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016.

طارق عامر: السوق السوداء للعملة لن تختفي بمجرد استخدام التعويم

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، في تصريحات صحفية، إن السوق السوداء للعملة في البلاد لن تختفي فورًا بمجرد التعويم، موضحًا أن الأمر يتطلب بعض الوقت للقضاء تمامًا علىها، فالسوق ستضبط نفسها بنفسها، وتستقر خلال الفترة القريبة المقبلة.

“المركزي”: ارتفاع صافي تدفق النقد الأجنبي للداخل لـ 3.4 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل، صافي استخدام بلغ 855.5 مليون دولار، مقابل صافي سداد بلغ 573 مليون دولار.

وأوضحت بيانات البنك المركزي ارتفاع صافي التغير على التزامات البنك المركزي المصري تجاه العالم الخارجي؛ ليحقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2016-2017، مقابل 1.2 مليار دولار، كنتيجة أساسية لزيادة ودائع بعض الدول العربية لديه.

ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي لـ 1.9 مليار دولار

أكد البنك المركزي المصري ارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى نحو 1.9 مليار دولار من حوالي 1.4 مليار.

وأوضح البنك المركزي أن هذه الزيادة تأتي نتيجة ارتفاع صافي التدفق للاستثمارات في قطاع البترول بمعدل 221.5%؛ ليسجل 495.5 مليون دولار مقابل 154.1 مليون دولار.