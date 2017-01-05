خاص.. مهاجم جزائري ضمن ترشيحات الأهلي

لا تزال مشكلة التعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية صداعًا في رأس الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بعدما اقترب الغاني جون أنطوي من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر خلال الانتقالات الجارية، نظرًا لعدم قناعة حسام البدري بما قدمه اللاعب مع الفريق منذ انتقاله لصفوف الفريق الموسم المنصرم.

وصرف الأحمر النظر عن ضم كيجان دولي وخاما بيليات، ثنائي فريق صن داونز الجنوب إفريقي المتوج مؤخرًا بدوري أبطال إفريقيا، نظرًا لمغالاة ناديهما في طلباته المالية، بالإضافة إلى أزمة العملة الصعبة التي تمر بها البلاد.

ودخل الإثيوبي شيمس بيكلي، صانع ألعاب فريق بتروجيت، حسابات المدير الفني للمارد الأحمر خلال الانتقالات الجارية، بعدما فشلت جميع المحاولات في التعاقد مع مهاجم سوبر في الوقت الحالي.

وعلمت «البديل» أن أحد الوكلاء الجزائريين عرض مهاجمًا شابًّا في أحد أندية القمة بالدوري الجزائري على النادي الأهلي.

ومن المنتظر أن يعرض الدكتور عصام سراج، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، الأمر على حسام البدري، للبت في هذا الأمر.

وفي حالة موافقة البدري، سيفتح الأهلي خط المفاوضات مع وكيل اللاعب وناديه؛ لمعرفة طلباتهم المالية.