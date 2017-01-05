بالفيديو.. سقوط أندية الصدارة أبرز ملامح الجولة الـ20 بالبريميرليج

اختتمت منافسات الأسبوع العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، والتي شهدت السقوط الأول لتشيلسي متصدر جدول الترتيب في عام 2017 إلى جانب تعثر ليفربول أقرب منافسيه، فيما واصل فريق مانشستر يونايتد انتفاضته، وحصد انتصارًا جديدًا.

توتنهام يضع حدًّا لانتصارات تشيلسي المتتالية

توقف قطار انتصارات فريق تشيلسي عند محطة «وايت هارت لين» معقل توتنهام هوتسبير بعد 13 جولة أذاق البلوز فيها مرارة الهزيمة لمنافسيه، سقط البلوز للمرة الثالثة هذا الموسم، ولكن السقوط الثالث له جاء بعد 13 انتصار مُتتالٍ حققه فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، وبالتحديد منذ الجولة السادسة التي شهدت سقوطه الثاني أمام أرسنال على ملعب «الإمارات».

ديلي ألي كان كلمة السر في موقعة «وايت هارت لين» التي حازت اهتمام متابعي كرة القدم حول العالم؛ نظرًا لأهمية المباراة ونتائج الفريقين خلال الفترة الأخيرة في البطولة الأقوى على الصعيد العالمي.

المباراة التي انتهت بفوز السيبرز بهدفين دون رد شهدت تألق ديلي ألي، حيث أرهق دفاع البلوز طوال المباراة، واستطاع أن يصل لشباكهم في مناسبتين.

انتصار توتنهام جعله يتقدم في جدول الترتيب، حيث بات يحتل المرتبة الرابعة برصيد 42 نقطة، بينما توقف رصيد تشيلسي عند 49 نقطة في الصدارة.

أهداف المباراة:

ليفربول يفرط في تقدمه ويسقط في فخ التعادل

بداية غير موفقة لفريق ليفربول في أول منافسات النصف الثاني من الموسم أفقدته نقطتين في صراع الصدارة مع تشيلسي، بعدما فرط في تقدمه بهدفين لهدف أمام سندرلاند، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «أوف لايت».

هدفا سندرلاند صاحب الملعب والجمهور جاءا عن طريق ركلتي جزاء سجلهما جيرمين ديفو، الأولى جاءت في الدقيقة 25 والثانية في الدقيقة 84 من عمر المباراة، فيما سجل للريدز دانيل ستوريدج، في الدقيقة 19، وساديو ماني، في الدقيقة 72.

التعادل منح كلا الفريقين نقطة، ليصبح رصيد سندرلاند بعد هذه المباراة 15 نقطة في المركز الثامن عشر، ويظل ليفربول في وصافة الترتيب برصيد 44 نقطة وبفارق خمس نقاط عن تشيلسي المتصدر.

أهداف المباراة:

وست هام يفشل في التصدي لانتفاضة مانشستر يونايتد

واصل فريق مانشستر يونايتد مسلسل الانتصارات المتتالي بتغلبه على مضيفه فريق وست هام يونايتد بهدفين دون مقابل، ليحصد فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو انتصاره السادس على التوالي.

سجل هدفي المان يونايتد الإسباني خوان ماتا، في الدقيقة 63 من عمر المباراة، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

انتصار اليونايتد رفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس بجدول البريميرليج، وتوقف رصيد وست هام يونايتد عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.

الجدير بالذكر أن الإسباني دييجو كوستا، مهاجم تشيلسي يتصدر جدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفًا، يليه التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم أرسنال برصيد 13 هدفًا، وهو نفس الرصيد الذي يمتلكه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد.

إليكم نتائج الجولة العشرين

ميدلزبره صفر : صفر ليستر سيتي

إيفرتون 3 : صفر ساوثهامتون

مانشستر سيتي 2 : 1 بيرنلي

سندرلاند 2 : 2 ليفربول

وست بروميتش ألبيون 3 : 1 هال سيتي

وست هام يونايتد صفر : 2 مانشستر يونايتد

بورنموث 3 : 3 أرسنال

كريستال بالاس 1 : 2 سوانزي سيتي

ستوك سيتي 2 : صفر واتفورد

توتنهام هوتسبير 2 : صفر تشيلسي