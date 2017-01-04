لوحة شرف.. أبطال دفعوا ثمن مصرية تيران وصنافير

في الثاني من يناير الجاري، قرر عدد من الشباب التظاهر أمام نقابة الصحفيين اعتراضا على موافقة الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدودو بينها وبين المملكة العربية السعودية، والتي على إثرها حولتها الحكومة للبرلمان للنظر فيها، ضاربة عرض الحائط بحكم محكمة القضاء القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

تلك التظاهرات شهدت استمرارا لمسلسل القبض العشوائي على الشباب الذين قرروا إعلان رأيهم برفض تلك الاتفاقية ومطالبة الحكومة بالاحتفاظ بالجزيرتين ضمن الحدود المصرية، إذ منذ إبريل من العام الماضي، وهناك شباب مقبوض عليهم بتهمة التظاهر بدون تصريح، وفي أوائل الأسبوع الحالي ألقت الشرطة القبض على 12 شخصا من المتظاهرين أمام نقابة الصحفيين، على خلفية تنظيمهم مظاهرة تطالب بالتمسك بمصرية جزيترتي تيران وصنافير، وقررت نيابة قصر النيل استمرار حبسهم في القضية رقم 30 لسنة 2017 جنح قصر النيل، لحين ورود تحريات الأمن الوطني.

البديل تنشر أسماء كل من قُبض عليهم بسبب رفضهم التنازل عن الجزيرتين للسعودية، تقديرا لدورهم الوطني وما دفعوه من ثمن لموقفهم من اعتقال وتشويه لسمعة البعض منهم.

في الثاني من يناير ألقي القبض على أحمد محمد مصطفى، ورأفت محمد السايح، وياسين جمال محمود، ومحمد سيد إسماعيل، وحازم أحمد ضياء، وأحمد محمد مصطفى، ومحمود أحمد سيد، وإسلام بيومى طلعت، ومحمد عزت محمود، ومحمد توفيق سيد، ومحمد سيد إسماعيل، وشريف محمد هلال، وتم عرضهم على نيابة قصر النيل، بالإضافة لمتظاهرة في الاسكندرية هي عبير هشام، تم اصطحابها لقسم العطارين.

وفي “مظاهرات الأرض” في إبريل من العام الماضي، ألقي القبض على ما يقرب من 590 شخصا، أُخلي سبيل عدد كبير منهم بعد أحكام قضائية وصلت للسجن 5 سنوات لبعضهم، وغرامات وكفالات وصلت لأكثر من 5 ملايين جنيه، حيث تم توزيع معتقلي جمعة الأرض على 4 قضايا، هي قضية الدقي، وقضية العجوزة، وقضية قصر النيل، وقضية بولاق، وكان أبرز المعتقلين الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، والناشط الحقوقي مالك عدلي، والناشط العمالي هيثم محمدين، والسفير يحيى نجم، ومسؤول المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية شريف الروبي، بالإضافة لعدد كبير من شباب الثورة وهم:

صلاح مجدي، وعادل أحمد، وعبد الرحمن صبري، وحمدي عماد، وعمر حسن حامد، وعبد الله محسن، ومهاب توفيق، ونجلاء أحمد “أم سندس”، وعلاء عبد المنعم البطل، وسليم حازم، ومحمود متولي، ووحيد علي فريد، ومختار علي مختار، وأحمد حمدي علي، وأحمد السيد، وعلي عبد العال كيلاني، وأحمد عزمي، وحذيفة محمد محمد، وأحمد رمضان، وسعيد رشاد، وأحمد إيهاب، ومحمد بدوي، وعبد الرحمن محمد صالح، وأحمد حسام الدين، وعمر أشرف عمران، وعمر أحمد مصطفى، ووسام عماد، وإسلام علي، ومحمد فتحي، وعمر أحمد، ومحمد عصام محمد سعيد عبد المجيد، ومحمد محمود، ومحمد أحمد فرغلي، وحسين محمد محمود، وعلي علي عبد الرحمن صبري، وناصر الجبلي رمضان، وأحمد مصطفى، وياسر محمد عزام، وعبد الرحمن سعيد، وأكرم سامي، وعبد الرحمن محمود، ومحمد خالد الليثي، وأحمد السيد حسن، وعبد الرحمن إبراهيم، وأحمد عوني، ومحمد عادل جودة أبو زيد..

بالإضافة إلى إيهاب أحمد عادل، محمد أشرف محمد، محمد ممدوح بدر الدين، كريم عبد البر محمد، حسين راضي إبراهيم عبد الواحد، عبد الرحمن عادل، محمد مجدي محمود، مينا نبيل عطية، حامد محمد حامد، حسام ياسر إسماعيل، وليد سعد محمد إسماعيل، حسام إبراهيم طه أحمد، مؤمن خالد محمد، يوسف السيد فاروق، محمد محمد مرسي، عماد سيد محمد عمارة، أحمد مصطفى عبد الفتاح، شعبان كمال محمد عمارة، محمد أحمد محمد عميرة، عمر مصطفى عبد الباقي، هيثم عبد الموجود جابر، محمد صلاح علي، جوزيف سعيد نجار، ومحمد سعيد عبد الرازق، طه أشرف عبد القادر، مصطفى طه رزق، عمرو عبد الله محمد، عمرو علاء الدين، إسلام هشام أحمد، إسلام علي عبد الظاهر، محمد سعيد حسن محمد، خالد مصطفى عبد الرحمن، محمد فتحي أحمد، مصطفي إبراهيم محمد، لؤي محمد محمود، محمد جمال جمعة..

ومحمود محمد قرني عبد اللطيف، وسعيد عبد المنعم، عبد الرحمن طارق، أحمد محمد محمد عبدالحفيظ، حسام كمال السيد، عامر محسن عمر، محمد أحمد محمد محمود، أحمد محمد محمود، سعيد عبد العظيم، يوسف محمد يوسف أحمد، حسام محمد، إسلام مرعي عبد الجابر، أحمد كمال خليفة، إبراهيم محمد إبراهيم، ومحمد أبو العباس فكري.