لأول مرة في مصر.. مهرجان للسينما المدرسية في دمنهور

تستعد مكتبة دمنهور العامة لاستضافة فعاليات الدورة الأولى لمهرجان دمنهور للسينما المدرسية، الذي يعد أول مهرجان من نوعه في مصر يسعى لتقديم أفلام سينمائية قصيرة من صناعة تلاميذ المدارس تحت إشراف فنيين متخصصين،وهي المبادرة التي قدمها الموسيقار أحمد الدمنهوري، نقيب الموسيقيين بالبحيرة.

وقال الدمنهوري لـ”البديل” إن المهرجان المقرر له مارس المقبل، يمثل تجربة نادرة، وهو عبارة عن أفلام قصيرة لا تتجاوز مدتها 5 دقائق يقوم طلاب المدارس بتنفيذها في كل مراحل إنتاج الفيلم سواء المونتاج أو السيناريو أو الموسيقى أو التصوير والإخراج، مشيرا إلى أنه بدأت بالفعل ورش تدريبية لمشرفى إدارات الموهوبين بالتربية والتعليم.

وأضاف الدمنهوري، أن المهرجان يستهدف الإسهام في تكوين شخصية الطالب وبث الثقافة السينمائية بين التلاميذ إضافة إلى اكتشاف الموهوبين منهم لدعم موهبتهم بكل السبل، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتولى الفنان محمد صبحي، رئاسة المهرجان الذي سيتضمن عرض 20 فيلما على مدار 3 أيام، وأن يشارك عدد من الفنانين بينهم الفنان محمود الجندي، في لجنة التحكيم.

الدمنهوري، قال إنه يحضر للمهرجان منذ عام تقريبا، وإنه عرض الفكرة على الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، الذي تحمس لها ووفر لها كل عوامل النجاح من خلال إمكانيات مكتبة دمنهور العامة.

من جانبه، قال أحمد الهواشي، مدير مكتبة دمنهور العامة، إن المهرجان يمثل إضافة هامة إلى الفعاليات الفنية والثقافية التي تحتضنها المكتبة والتي من بينها معرض دمنهور للكتاب، ومهرجان الموسيقى المستقلة، ومهرجان البحيرة للطفل، ويأتي مهرجان السينما المدرسية ليكون رافدا مهما لدعم الثقافة الفنية والسينمائية لدى طلاب المدارس.

وأشار الهواشي، إلى أن المكتبة تقدم كل سبل الدعم من خلال التواصل مع التربية والتعليم، وتنفيذ الورش التدريبية للطلاب، واستضافة الاجتماعات التحضيرية، وتوفير فرق العمل للمونتاج والتسجيل، مؤكدا أن محافظ البحيرة والمهندسة نادية عبده، رئيس مجلس أمناء المكتبة، يقدمان كل الدعم من أجل نجاح التجربة الوليدة.

من جانبها، قالت الدكتورة رحاب عبد الوهاب، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالتربيه والتعليم: نحن نستهدف اكتشاف الموهوبين من الطلاب في كل المجالات، وفي كل الإدارات التعليمية بالمراكز والتي يبلغ عددها 18 إدارة تعليمية، ونحن بصدد إقامة مهرجان حقيقىي يتم في ختامه تكريم الأفلام المتميزة.