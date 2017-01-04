خطاب كيري الأخير استكمال لمسلسل التفاوضات غير المجدية (مترجم)

في فرصة أخيرة لرسم الخطوط العريضة لاتفاق السلام في الشرق الأوسط، حاول وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في خطاب يوم الأربعاء الماضي توضيح رؤية إدارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما، بشأن التوصل إلى اتفاق إسرائيلي فلسطيني نهائي، استنادا إلى الدروس المستفادة من الجهود التي انهارت في عام 2014.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن كيري الذي سيترك منصبه في غضون أسابيع، استخدم تصريحاته للتصدي لبعض الانتقادات الموجهة إلى إدارة أوباما، خاصة القادمة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي اتهم الولايات المتحدة بتدبير قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدين بناء إسرائيل المستمر للمستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث امتنعت واشنطن عن التصويت على القرار، مما أثار غضب نتنياهو.

ويعد الخطاب أحدث هجوم في الصراع بين نتنياهو وإدارة أوباما، حيث جاء في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتولي الرئاسة، مما يجعل قضية التصويت موضع جدل، بينما تؤكد الإدارة الحالية أن قرارها لم يصدم إسرائيل.

وقال مسؤول في إدارة أوباما، رفض الكشف عن هويته إن كيري، تحدث في خطابه عن الإجماع الدولي ضد بناء المزيد من المستوطنات في المناطق التي ستشملها المفاوضات. وفي هذا الوقت المتأخر وقبل أسابيع من تولي ترامب الرئاسة بشكل رسمي، حاول كيري وضع أسس المحادثات والمبادئ التي يتم من خلالها استئناف المفاوضات.

وأكد المسؤول أن كيري طالما رغب في إلقاء خطاب يحدد ملامح اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني، ولكن كان مسؤولي البيت الأبيض يمنعونه ورأوا أنها ضغوط لا داعي لها على إسرائيل، وأيضا ستغضب نتنياهو، ولكن أوباما رفع هذا الاعتراض مؤخرا، حيث وافق كل من كيري وأوباما على أنه قد حان الوقت للامتناع عن التصويت على قرار الأمم المتحدة، وقد أدى ذلك إلى واحدة من أكبر الخروقات بعد أن كانت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية قوية خلال سنوات حكم أوباما.

وكان من المخطط أن يلقي كيري كلمته قبل تصويت مجلس الأمن، ولكنه ألغى هذه الخطة صباح اليوم الذي أعلنت فيه مصر سحبها مشروع قرار الاستيطان تحت ضغط من نتنياهو، ولكن سماح إدارة أوباما وسفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور، بتمرير القرار دون تقديم خطة بديلة لاتفاق السلام يسمح لإدارة ترامب التصرف بشكل كبير ومريح تجاه هذه القضية، حيث قال ترامب إنه سيعين ديفيد فريدمان كسفير لأمريكا لدى إسرئيل، وهو دبلوماسي يرفض فكرة حل الدولتين، كما أنه يشجع على بناء وتمويل المستوطنات.

في الحقيقة، قد انتهت جهود كيري منذ أكثر من عامين، وقرار إلقائه الخطاب في أيامه الأخيرة، هو مجرد استكمال لمسلسل التفاوضات الذي بدأ منذ أربع سنوات، حيث تولى ثلاثة ملفات رئيسية هي الاتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والاتفاق النووي الإيراني، ووقف إطلاق النار في سوريا، ومع مغادرته منصبه في 20 يناير الجاري، لم ينجح كيري إلا في تحقيق الاتفاق النووي الإيراني، وفشل في الملفين الآخرين.

وإذا تم أي تصويت بعد 20 يناير بشأن الاستيطان، فإن ترامب سيسقطه بالتأكيد، حيث استنكر قرار الأمم المتحدة على موقع تويتر.

نيويورك تايمز