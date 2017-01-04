تصريحات السيسي عن المجتمع المدني تجميل لصورة مظلمة

باندهاش وغرابة، استقبل عدد من الحقوقيين تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني بالتعاون مع الحكومة في خدمة المواطنين، في ظل الهجمة الشرسة على العمل الأهلي خلال الفترة الماضية والراهنة.

ووصف عدد من الحقوقيين تصريحات السيسي خلال لقاء عقد بالأمس، مع ممثلي كبرى الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية العاملة في عدد من المجالات، بالمتناقضة مع طبيعة تعاون النظام السياسي الحالي مع المنظمات الأهلية على أرض الواقع؛ من حيث الملاحقة والإغلاق واتهامات بالعمالة للقائمين عليها، كما تتعارض كلمات الرئيس مع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي مررته الحكومة ووافق عليه مجلس النواب، ويفرض مزيدا من القيود على عمل المجتمع المدني.

قال صفوت جرجس، مدير المركز المصري لحقوق الإنسان، إن لقاء الرئيس بعدد من ممثلي المجتمع المدني وتصريحاته عن أهمية التعاون بين الحكومة والمنظمات محاولة لتجميل الصورة التى لطخها المسؤولون خلال السنوات الماضية بعدما حملت الاتهامات بالعمالة والخيانة للعاملين بالمجتمع المدني، موضحا أن السيسي يريد إيصال رسالة طمأنة للخارج بأن الحكومة تتعاون مع المجتمع المدني، في ظل التقارير الحقوقية والخارجية التي أعلنت عن مخاوفها من القيود التي تواجهها الجمعيات الأهلية في مصر، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي يقضي على العمل الأهلى في مصر، بحسب تعبيره.

وأضاف جرجس لـ«البديل» أن تصريحات الرئيس عن أهمية دور المجتمع المدني تتعارض تماما مع الواقع؛ حيث تصر الحكومة على التشكيك في وطنية هذه المنظمات وتتهمها بالعمالة، على العكس من دورها الواضح في تقديم خدمات تعجز الدولة عن توفيرها للمواطن في الصحة والتعليم والخدمات وغيرها.

وعن تصريحات السيسي بضرورة تعزيز شراكة الحكومة مع المجتمع المدني، أوضح جرجس أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد ينسف ما يقوله؛ خاصة أنه يضع عراقيل عدة أمام حرية تأسيس وعمل منظمات العمل الأهلي من خلال إجراءات تنظيمية أقرب للتقييد منه للإباحة، فضلا عن تعدد حالات تدخل الجهات الإدارية في عمل المنظمات غير الحكومية بصورة مخالفة للمادة 75 من الدستور، بالإضافة إلى القيود المبالغ فيها على الوصول لمصادر التمويل الضروري واللازم لعمل المنظمات، الذي يعتبر حقا من حقوق المصريين.

وأكد أسامة خليل، مدير مركز هشام مبارك للقانون، أن تصريحات الرئيس عن أهمية التعاون والتكامل مع المجتمع المدني لا تمت للواقع بصلة؛ لأن ما يحدث فعليا هو ملاحقات وغلق وتجميد حسابات لمنظمات المجتمع المدني، خاصة التي تعمل في قضايا حقوق الإنسان وتدافع عن حقوق العمال والمرأة والفكر والتعبير، متسائلا: أي دعم يتحدث عنه السيسي للمجتمع المدنى، في ظل تقييد الحركة الحقوقية، التي يمارسها نظام 30 يونيو تحت شعار “لا وقت لحقوق الإنسان في ظل مكافحة الإرهاب”.

وأوضح خليل لـ«البديل» أن اللقاء الذي جمع الرئيس بعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية لا يعبر بدقة عن المجتمع المدني وتنوعه بمصر، قائلا: «من حضر اللقاء سيكون بالضرورة مجموعة تحظى برضاء الحكومة، لكنها لا تمثل طموحات ومشكلات ومطالب الجمعيات الأهلية».