الشرق الأوسط بحاجة لسياسة دولية متماسكة (مترجم)

الدعاية المانوية مصنوعة من مصادر غير معتمدة أو مؤكدة؛ لكونها ازدواجية، حيث المعلومات المتحيزة والفيديوهات المزورة، خاصة فيما يتعلق بالأحداث في مدينة حلب بسوريا والموصل بالعراق، وتنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة وغيرهما من الإرهابيين، فربما يتساءل المرء عن صحة المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام.

حين أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، باراك أوباما، أن نظيره السوري بشار الأسد وإيران أيديهما ملطخة بالدماء، أو بالنظر لتصريح ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، سامنثا باورز، وقولها إنه على روسيا أن تخجل مما تفعل، هذه التصريحات من الجانب الأمريكي تشير إلى أن الحرب يقودها طرف واحد فقط، وكأن واشنطن لا يوجد دماء على يديها، رغم أن الجميع يعرف أن عدد قتلى الحرب الأمريكية على العراق غير معروف حتى الآن، فلم يعلن الأمريكيون قط العدد، وبالتالي يتضح أن أوباما مشغول جدًّا بتقويض خلفائه أكثر من اللعب بذكاء في المنطقة.

حين يأتي الأمر للدبلوماسية الأوروبية، لا تختلف كثيرًا عن الأمريكية، فقد أرسل وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرولت، رسائل تحذيرية إلى الأسد وسوريا وإيران، أو بعبارة أخرى وضعت الدبلوماسية الفرنسية قضية الأسد على أولويات أجندتها، كما لو أن الرئيس السوري أشرس عدو لفرنسا، بالطبع هو ليس كذلك، بدلًا من أن ترعى الشعب السوري الذي تمزق بسبب الحرب، ذهبت إلى محاربته، وكانت النتائج الإجمالية لضحايا الحرب 300 ألف قتيل.

ما هي الخطوة القادمة في حلب بشكل خاص وفي سوريا بشكل عام، إذا لم يجتمع كافة الممثلين على مائدة مفاوضات واحدة؟ فقد فشلت المحادثات الأمريكية الروسية؛ لأن الولايات المتحدة قررت أخذ مسافة أبعد عن بعض الجماعات الإرهابية، وعادت الكرة في أيدي روسيا وتركيا وإيران، حتى إن واشنطن لم تشارك في محادثات جينيف، وكان مثيرًا للاهتمام التحرك الروسي التركي الإيراني السريع، لإعلان وقف إطلاق النار في 28 ديسمبر، والذي دخل حيز التنفيذ مباشرة في اليوم التالي، وطبق في كافة أنحاء سوريا.

الخطوة القادمة للمفاوضات ستكون في عاصمة كازاخستان، أستانا، فهل ستلحق الولايات المتحدة وأوروبا هذه المرحلة؟ ربما يعتقد المرء أنه كلما زاد عدد المشاركين، كان أفضل، رغم قراءة التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والتي تشعر الفرد بالراحة، حيث قال في 27 ديسمبر الماضي “مرارًا نتمنى التأكيد على أن سوريا يجب أن تبقى موحدة ومتعددة الأعراق، بالإضافة إلى بقائها دولة ديمقراطية وعلمانية”.

فشل السياسة الأوروبية هو أمر مثير للجدل، وعلى الرغم من التطورات الجيواستراتيجية المقبلة، مثل تأكيد وجود الأسطول الروسي في البحر المتوسط، وغيرها من الدول التي تعد منافسة، هناك تأكيد على ضرورة اتباع وإعادة تشغيل الدبلوماسية المتماسكة.

على أوروبا، وخاصة فرنسا، تغيير سياستها الخارجية التي تتبعها منذ انتخاب الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في عام 2007، وهو شرط مسبق لدى فرنسا حتى تتمكن من استعادة مواقفها وخاصة الوطنية.

وعلاوة على ذلك، القضايا الاستراتيجية والعسكرية ليست هي القضايا الوحيدة المثيرة للاهتمام، ورغم ذلك على فرنسا الحديث مرة أخرى والتقرب لروسيا وتركيا، كما أن هناك مواقف أخرى يجب معالجتها في الوقت نفسه، على سبيل المثال، وكما حدث سابقًا، كيف يمكن لأحد تبرير أن البنك الفرنسي “باريباس” دفع 9 مليارات دولار غرامة لحكومة الولايات المتحدة فقط لمجرد التجارة مع إيران.

كيف لا يمكن لشركة “إيرباص” الأوروبية لصناعة الطائرات إيجاد التمويل من البنوك الفرنسية، وسط الخوف من انتقام أمريكي محتمل، لبيعها مئات الطائرات لإيران، في حين أن شركة بوينج الأمريكية أمضت أسابيع في طهران لبيع طائرتها الخاصة؟

على فرنسا استعادة سيادتها، وأيضًا استخدام كلمات جديدة تتمكن خلالها من إثبات نفسها. وقد لخص الشاعر الفلسطيني محمود درويش ببراعة ما يجب على فرنسا فعله، حين قال “لا تسمح للعالم بسرقة الكلمات”. إنها أفضل أمنيات عام 2017.

جلف نيوزأمريكي