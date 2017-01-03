مروان رجب يعلن قائمة الفراعنة المشاركة في مونديال اليد

أعلن مروان رجب، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة اليد رجال، أسماء اللاعبين الذين سيتجهون إلى فرنسا لخوض منافسات بطولة كأس العالم، التي تنطلق في الحادي عشر من يناير الجاري، وتستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر نفسه.

ويلعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات: الدنمارك والبحرين والسويد وقطر والأرجنتين، ويفتتح الفراعنة مبارياتهم بمواجهة شقيقه القطري في الثالث عشر من يناير.

وضمت القائمة كلًّا من:

كريم هنداوي وهادي رفعت وكريم أيمن وأحمد خيري ويحيى الدرع وعبد الرحمن عبده وإسلام حسن ومحمد هشام بسيوني “مودي” وأحمد الأحمر وممدوح طه وأبو الفتوح أحمد أبو الفتوح “حماصة” ويحيى خالد ومحمد إبراهيم وإبراهيم المصري ومحمد ممدوح هاشم ومحمد سند. فيما يخضع علي زين لبرنامج تأهيلي حاليًّا جراء إصابته في القدم.

وخاض المنتخب الوطني أمس الاثنين مرانه الأخير قبل التوجه إلى فرنسا، وشهد المران حضور خالد عبد العزيز، وزير الرياضة، والدكتور خالد حمودة، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

وأكد وزير الرياضة، خلال اجتماعه مع اللاعبين والجهاز الفني، على ثقته الكبيرة في قدرات المنتخب في إسعاد الجمهور المصري خلال مباريات المونديال.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري شارك في دورة لاتفيا الودية؛ استعدادًا للحدث العالمي، وخاض منتخب مروان رجب ثلاث مباريات، الأولى كانت أمام الدب الروسي، وخسرها بنتيجة 24-23، والثانية كانت أمام بلاروسيا، وخسرها أيضًا بنتيجة 28-27، قبل أن يكتسح البلد المضيف في المباراة الأخيرة بنتيجة 30-20.

ويشارك الفراعنة في بطولة كأس العالم 2017 بفرنسا بصفته بطلًا للقارة السمراء، حيث توج بكأس الأمم الإفريقية، التي احتضنتها مصر في يناير من العام الماضي، على حساب نظيره التونسي، بعدما تغلب عليه في المباراة النهائية بنتيجة 21-19.