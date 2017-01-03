مرحلة بيّومي

عام جديد، استقبله الجميع بحذر وترقّب بعد أن صرنا نخشى الأمل بقدر ما نخشى ما سيأتي بعده من خذلان وصدمة من الأحوال، والحذر هنا لم يكن فقط نتيجة لخبرات السنوات الأخيرة التي استقبلناها واحدة تلو الأخرى بنفس الإشراق والابتسامة الطفولية المفعمة بالأمل والتحيّن للحظات الجميلة والنجاح والتقدّم للأفضل، بل كان هذا الحذر والتحسس بسبب عدم وجود معطيات جديدة تجعل المستقبل القريب بعيداً عن الماضي القريب، حتى خبراء الأرصاد لم يضيفوا جديداً، وكالعادة أيضاً خابت توقعاتهم لهطول الأمطار الغزيرة على القاهرة المصابة سمائها بالاحتباس حيث تسمح كل يومين أو ثلاثة بنزول بضعة قطرات تكفي بالكاد لإضفاء مظهر متسخ على السيارات والملابس المنشورة في المنازل والعمارات والشوارع.

عام جديد بدأه المواطن –ولنسميه فرضاً “بيومي”- بالجلوس وسط أبنائه مرتدياً الكلسون والشراب الصوف الممزق فوق الشراب الخفيف السليم ممتطياً أريكته كفارس يسوق جواده الجامع نحو المدى ليشق قرص الشمس المتجه نحو المغيب.

“بيومي” الموظف الحكومي ذو الإنجازات المحدودة والتي لم تتعد إنجابه لثلاثة أولاد وبنت في مراحل متلاحقة من التعليم، والذي أصبح اليوم يفكّر في كيس السكّر أكثر مما يفكّر في مستقبل الأبناء، بل أنه أصبح يتعامل مع المستقبل كالجنّة والنار يؤمن بوجوده لكنه لا يعرف له ملامح محددة. جلس بين أبنائه ليحدثهم عن أن كل منهم لابد وأن يحلم ويخطط بحذر ودقّة للمستقبل، وأن بداية العام ما هي إلا ميلاد جديد يتجدد به عمر كل إنسان ليحظى بفرصة جديدة في بداية جديدة يتجنّب فيها أخطاء الماضي ويخطو خطوة يقترب بها من حلمه.

قال كل ذلك وأكثر وهو يخشى في داخله أن يسأله أحدهم عن أحلامه، وعن معنى كلمة “المستقبل”، أو عن ما حققه خلال سنوات عمره الثمانية والأربعين التي عاش فيها ثمانية وأربعين ميلاداً جديداً وخطوة جديدة وبداية مشرقة.

كان يخشى أن يستغل أحدهم المناسبة ليحدّثه عن مصاريف المدارس المتأخّرة وملابس الشتاء التي تأخر في شرائها، كان يخشى أن تحرجه الأم التي تسمع أنينه وهمهماته أثناء نومه والكافية لأن تستنتج طبيعة الكوابيس التي تراود بيومي خلال السُبات واليقظة على حد سواء.

تعامَل الرجل بطريقة آلية في سرد الحكم والكلام عن ضرورة الاعتداد بالنفس والكرامة، إلا أنه تلعثم وتردد كثيراً أثناء الحديث عن الكرامة خوفاً من أن يلقي بأبنائه إلى التهلكة بذلك أو يسوقهم إلى المزيد من الإهانة بينما يحاول أحدهم الثأر لكرامته في الشارع أو المواصلات أو المصلحة الحكومية أو المدرسة أو قسم الشرطة أو لجنة المرور أو حتى محل الملابس.

كان بيومي يوماً ما مثل أبنائه، هو الآن يخطو خطوات أبيه الذي رحل قبل أن يؤمّن لجسده مدفن أو منزل تمليك لابنه وبنتيه القابعتين في منزليهما مع زوجين ربما أكثر بؤساً من أخيهما بيومي.

حينما قامت الثورة تلخّص الأمر لدى “بيومي السيد عبد المُطّلب” في زيادة المرتّب وتأمين المعاش المناسب للتقاعد، وحينما أتى الإخوان خاف على وطنه من شيء ما، وحينما رحلوا أصابه الرعب من العنف الذي أصبح يغلّف كل شيء، وحينما تعاقبت الضربات على الوطن كأسنان الترس الدائر فقد الرجل التركيز والانتباه وتحوّل إلى آلة يائسة، الحياة لديها تفاصيل مكررة بصفة يوميّة لا تتغير. آلة تؤدّي عمل روتيني بلا طعم أو روح ودون مقابل، تصارع يومياً على مأكل وملبس بالكاد يكفي كل منهما أساسيات الحياة المصحوبة بسوء التغذية والاكتئاب الموسمي، آلة تنتظر انتهاء عمرها الافتراضي ذات يوم كحدث جديد يكسر دائرة الروتين إلى الأبد.

يعيش بيومي في انتظار حدث ما ينبت من المجهول يغيّر من سير الأحداث، وربما يعلم جيداً أن الأمر في عداد المستحيل. في يوم ما سيجبر بيومي ابنته على أشياء لا تريدها، وسيخطط لابنه حياة فشل هو مئة مرة في أن يحياها، وسيفجّر حمم غضبه في وجه زوجته –الآلة هي الأخرى- وسيُخرج للمجتمع المزيد من البيّوميين والبيّوميات ليؤرّخ لتلك المرحلة كنموذج أمثل للإنسان حين تُجرى عليه التجارب الاقتصادية والاجتماعيّة وتباع أرضه من أسفل قدمه ليتحوّل إلى فأر تجارب في معمل طرشي.