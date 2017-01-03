الكاميرا تفضح ادعاءات «رضا الشعب» عن الإجراءات الاقتصادية

اتخذت الحكومة في الفترة الأخيرة قرارات اقتصادية وُصفت بأنها “مؤلمة”، منها تعويم الجنيه ورفع زيادة أسعار بعض السلع والخدمات، وانعكست آثارها على المواطنين، وكان لها صداها الذي ظهر في حديث الرئيس السيسي خلال افتتاحه مشروعات الاستزاع السمكى بالإسماعيلية، الأسبوع الماضي، حين أشار إلى الصلابة وقوة التحمل التي أظهرها الشعب تجاه آثار الإجراءات الاقتصادية الأخيرة قائلا: “بسجل في كل فرصة تقدير واحترام لنجاح الشعب بجدارة في هذا الاختبار.. هذا الشعب قادر جدا وصلب وواعي جدا”.

على عكس حديث الرئيس، سجلت عدة وقائع حال المواطنين نتيجة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، ورصدت عدسات الكاميرات شكاوى المواطنين بسبب الوضع الاجتماعي الذي انتهى حالهم إليه، وأظهرت تلقائيتهم حجم المعاناة التي يعيشون فيها.

أمام عدسة الكاميرا لخصت إحدى السيدات معاناتها من الوضع الذي وصلت إليه بعد أن سألتها مذيعة برنامج “كلام تاني” على فضائية “دريم 2”: “طموحاتك إيه في سنة 2017″؟ لترد عليها السيدة بتلقائية شديدة في 3 كلمات “نفسي القيامة تقوم”.

“مراتي سابتني عشان مش عارفين نعيش، مش عارف أصرف عليها”، بهذه الجملة رد رجل مسن على السؤال المؤلم في مصر الذي وجهته له مذيعة الشارع سارة فؤاد “بتشتكي من إيه؟” ليجيب الرجل “أنا متجوز بقالي 30 سنة، مراتي سابتني وراحت عند أهلها، كلنا في السيدة زينب بنتكلم مع بعض، والله العظيم كل الأحياء اللي زينا مامعهاش فلوس تاكل”.

“أنا بطلب من ربنا الموت”، جملة قالها مواطن بورسعيدي بعد أن دخل في حالة من البكاء نتيجة فقد تجارته بسبب الأوضاع واضطر لإغلاق المحل الذي كان قد استأجره عقب خروجه على المعاش، وقال في لقاء سجلته عدسة برنامج العاشرة مساء: “الوضع الموجود في البلد غرقني واضطريت اسلم المحل اللي أجرته وكل يوم والله ما بنام.. أكل منين عايش في رعب ناكل منين هامشي اشحت لازم الدولة تحس بينا ذنبنا ايه معنديش حاجة ابيعها صاحب مرض”، وقال “باطلب من ربنا الموت ويرحمني بدل الذل اللي انا فيه واتذل أكتر من كدا”.

فيما أشعل شاب النار في نفسه بمنطقة كورنيش سيدي جابر أمام أحد الأندية شرق الإسكندرية، في أكتوبر الماضي، حيث سكب مادة مشتعلة وأحرق نفسه أمام المارة، وهو يصرخ من الغلاء والعيش أثناء احتراقه، وتسبب في إصابة شاب آخر.

من جانبه، قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن المواطنين من الصعب عليهم تحمل الأوضاع الحالية أو أي إجراءات أكثر من ذلك، فالأسعار زادت بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، وخاصة منذ تعويم الجنيه، مضيفا أن الأسعار “وصلت السماء” وأصبحت بدون ضابط أو رابط، وأن المواطن لن يستطيع التحمل أكثر من ذلك.