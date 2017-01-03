الفساد أخطر من الإرهاب

رغم الصخب الدائر حول معركة الإرهاب واعتباره خطرا يهدد بنية الدولة والمجتمع، ووجود حالة من الإجماع وهمة على الأقل فى الجانب الأمنى دون باقى الجوانب، فلا نستطيع أن نرصد همة مكافئة فيما يتعلق بمواجهة الفساد فى مصر، و خطره الذى لا يقل خطورة عن الإرهاب بل فى تقديرى هو الأخطر، حيث يعزز الفساد سردية جماعات العنف والتكفير حول فساد الدولة الوطنية محتجين بالواقع الاقتصادى والاجتماعى، الذى يبخل بإعطاء الشواهد المتواترة طوال عقود من حكم الجمهورية المصرية منذ مطلع السبعينات وحتى اليوم ومن ثم يطرحون أنفسهم كبديل.

نظريا ووفقا للإحصاءات تحسن مركز مصر فى مكافحة الفساد على مؤشر منظمة الشفافية الدولية، فوفقا لبياناتها ومنذ العام 2012 كان ترتيب مصر 118 ضمن 175 دولة على المؤشر الذى يرصد النظرة الى مدى فساد القطاع العام فى مصر والتى بلغ عدد نقاطها 32، وفى عام 2013 تحسن الترتيب الى 114 ثم قفز 20 مرتبة درجة واحدة ليرتفع الى 97، وهى نسب رغم ذلك تؤكد ريادة مصر فى الفساد وتفردها.

فى أكتوبر الماضى أمر السيسى اللواء محمد عرفان جمال الدين رئيس الرقابة الإدارية بالتركيز على مكافحة الفساد، والتصدى لكل أشكاله فى مختلف أجهزة الدولة، قبل ذلك وفى العام 2015 وفى مشهد مسرحي قامت قوة أمنية بالقبض على وزير الزراعة، فور خروجه من مجلس الوزراء واقتادته الى النيابة العامة فى قضية فساد، المشهد بالرغم من كونه غير مسبوق على مدار عقود لم يقنع الكثيرين بجدية الدولة وهمتها فى مواجهة الفساد، الذى حول مصر من دولة تعانى من فساد إدارة إلى إدارة فساد عبر بنية مؤسسية كاملة، يتكامل فيها فساد التشريع مع فساد السلوك الإدارى والمالى الذى تحاصره بنية رقابية تبلغ 12 جهاز رقابى رئيسى وفرعى، يكافحون الجرائم التى تبدأ بالرشوة وتصل الى كل مايهدد الصحة العامة.

الدستور المصرى تضمن نصا يقول تلتزم الدولة بمكافحة الفساد وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها لتحقيق هذا الهدف، وهو نص طموح كباقى النصوص المثالية التى يبدو أنها لم تكتب لتحترم أو تطبق.

هناك حالة واسعة من فقدان الثقة فى المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، بالنظر الى واقع تلك المؤسسات وطريقة بنائها وآليات عملها.

نظريا تؤمن الدولة المصرية بالفصل بين السلطات بمعنى أن السلطة التنفيذية تراقبها سلطة رقابية وتشريعية، وتفصل بينهم سلطة قضائية مستقلة.

لكن غابة التشريعات المصرية من جهة والبيروقراطية المصرية من جهة، وعدم وضوح الإرادة السياسية من جهة، وطريقة بناء مؤسسة الرقابة الأهم وهى البرلمان وأجندته وإنحيازاته تكشف واقعا آخر.

أزعم أن الفساد ضرب كل مناحى الحياة فى مصر، الماء والهواء والغذاء وصيانة المال العام وطرق عمل مؤسسات الدولة، هل قدم وزير أو رئيس وزراء للمسائلة أو المحاكمة رغم كل ضجيج ميادين الثورة؟.

جمدت سويسرا أموال الرئيس المخلوع مبارك ومددت التجميد لعام آخر، هل سمعنا أن الحكومة فعلت شيئا بالمقابل؟.

حولت الحكومات السابقة بعض المقربين منها لمليارديرات عبر لعبة تخصيص الأراضى بأثمان بخسة، بينما ضيقت على شباب يزرع الأرض بأظافره وأسنانه دون أى دعم، قدمت الأراضى بمرافقها للحيتان بينما حرصت على سحق من تقيد بالقانون ولم يقترض جنيها واحدا من البنوك لأنه ليس عضوا فى نادى المحظوظين.

ظلت منابر صحفية وطنية كجريدة الشعب المصرية وغيرها من الصحف الوطنية تخوض معارك حول هضبة الأهرام وقضيا فساد الوزراء ووكلاء الوزرات، وخصوصا وزراة الزراعة كأحد حصون الفساد فلم يلتفت لها أحد، وظلت قافلة الفساد تمضى لا تحفل بأى تغيير وهمى اعتقدناه فى الأنظمة المتعاقبة.

كل شىء فى مصر يتغير إلا الفساد كما هو !هل قدم مسؤول أمنى إلى المحاكمة لتقصير فى مهمته الأمنية هل قدم أى وزير لأى محاكمة؟.

أم أن المحاكمات فى مصر هى لمن يصدع برأى مخالف للنظام فقط، بنية الفساد فى مصر مصونة وراسخة وتصفع كل العيون ولا تحتاج لأجهزة بل تحتاج فقط لقرار وهمة ونية.

الشعور بمكافحة الفساد هو كالشعور بالأمن يسأل عنه الناس، والناس فى مصر يجمعون على أن الفساد فى مصر ثابت من ثوابت الحياة يتشارك فيه المصريون كقهوة الصباح، بدء من المعلم الذى يحرض تلاميذه على عدد أكبر من حصص الدروس الخصوصية يبتز بها قروش المعدمين، إلى الطبيب الذى يغيب عن المستشفى العام ليباشر عيادته الخاصة بعد أن يغدق الرشوة على المدير والعامل، إلى عسكرى أو ضابط المرور الذى يغض الطرف عن المخالفة بعد أن يتقاضى المعلوم، إلى رئيس الحى الفاسد إلى إلى إلى… كلنا فاسدون ودولتنا ترعى الفساد، لأن صيغة الدولة أصلا فاسدة، السلطة أقوى من المجتمع الذى تتبدد طاقته العشوائية ويغيب عنه النظام، فلا أحزاب ولا برلمان ولا حكومة تتسم بالكفاءة والرشد، وسنبقى ندعى أننا نكافح الفساد على طريقة من يقتلون الحسين ثم يسألون بهمة عن حرمة دم البرغوث، ابدأو بإصلاح فساد النظام ببناء دولة حقيقية تحتكم إلى معايير فى أداء وبناء كل سلطة، فلن يفيد هذا الصخب الدائر أو ذرات الرماد فى العيون فى صرف الناس عن اليقين بأنكم لا تكافحون الفساد لأنكم أصل الفساد فى هذا البلد .