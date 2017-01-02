فنانون خلعوا البدلة العسكرية من أجل الفن

«الحياة قرار».. مبدأ ينطبق على الكثير من الفنانين الذين اختاروا بين الحياة العسكرية والفن، ورجحوا الكفة الثانية، رغبة في إشباع موهبتهم التمثيلية، والمجال الفني يمتلئ بالعديد من الأمثلة، أبرزها، الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، أحد أبطال معركة الشرطة ضد الإنجليز بالإسماعيلية، والفنان أحمد مظهر، الذي دفعه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى التمثيل، والفنان محمود قابيل وغيرهم الكثيرلم يحظموا بنفس الشهرة، نسلط عليهم الضوء.

عبد الخالق صالح

أحد الفنانين ذوي الخلفية العسكرية ممن لم يمنعهم ارتباطهم بالحياة العسكرية من إشباع نهمهم الفني عبر التمثيل بالمسرح العسكري خلال حياتهم الشرطية وما بعدها، فبرغم إنهاء حياته الشرطية برتبة لواء، إلا أنه بدأ بعدها مشواره الفني عام 1958 على يد المخرج عز الدين ذو الفقار.

برع صالح في أداء جميع الشخصيات التي أسندت إليه وانصبت دائمًا في الأدوار الثانوية التي تنوعت بين الشرير والأرستقراطي، فمثّل شخصية همام بك في فيلم «في بيتنا رجل» وقدمها ببراعة فائقة الوصف ذلك المحقق بالقلم السياسي الذي لا يهمه سواء الوصول إلى الحقيقة عبر كل الوسائل الشرعية وغير الشرعية.

ومثّل أيضا شخصية مدير المهندس سامي «رشدي أباظة» ووالد خطيبته في فيلم «عروس النيل»، وظهر أرستقراطيا كان دائم الحرص على صورته وصورة خطيب ابنته وزوجها المستقبلي، بجانب دوره رئيسا للعصابة في «الرجل الثاني»، الفيلم الذي حفر اسم عبد الخالق صالح في ذهن الجمهور، إضافة إلى مشاركته ثلاثي أضواء المسرح بعض الأعمال، وظهوره في أفلام «السلم الخلفى، وليل وقضبان، والشيطان امرأة، والشيماء، وأغنية على الممر، وبنات فى الجامعة»، وما لايعرفه الكثير أنه شارك في عدة أفلام إيطالية ورحل عن عالمنا عام 1978.

سيد زيان

سيد زيان عطية سليمان، ولد في 10 أبريل عام 1942، ودرس هندسة الطيران وانخرط في العمل بالجيش في سلاح القوات الجوية لفترة من الزمن، انضم فيها إلى العمل بالمسرح العسكري، حيث غلب على أدوراه وقتها، الطابع التراجيدي، لينهي بعدها حياته العسكرية، ويبدأ مشوراه الفني خارج الحياة العسكرية بانضمامه إلى فرقة الهواة مع الفنان عبد الغني ناصر، الذي اكتشف فيها موهبته الكوميدية، وفي إحدى عروض الفرقة، شاهده الفنان الكبير فؤاد المهندس ورشحه للمشاركة معه في مسرحية «سيدتي الجميلة»، لينطلق بعدها نحو الشهرة.

لم يقتصر زيان في أدواره على الكوميديا فقط، إنما نوع الشخصيات التي قدمها، فمثّل شخصية مساعد زعيم العصابة في «المتسول»، وهو الشخص الذي ينحاز للخير بعد الشر في مسلسل «الراية البيضا»، فضلًا عن موهبته في تقليد العديد من الفنانين والباعة الجائلين.

قدم الفنان الراحل خلال مسيرته في السينما 40 فيلما، أما تليفزيونيًا، فكان قليل الأعمال، لكن أدوراه جميعًا برع في أداء شخصيتها بشكل ممتاز.

أكرم حسني

صاحب شخصية «أبو حفيظة»، الذي كشف خلال استضافته بإحدى البرامج التليفزيوينة أنه عمل ضابطًا بالشرطة لمدة 10 سنوات بعد تخرجه فيها عام 1996، قضى بعض هذه السنوات ضابطًا بسلاح العمليات الخاصة بالأمن المركزي.

وروى حسني قصة كيفية التحاقه بالإذاعة، قائلا إنه تقدم لاختبار مذيعين جدد لإحدى الإذاعات وتفوق على 20 من المتقدمين، موضحًا أنه ظل يجمع بين عمله الشرطي والإذاعي عامين.

وفي عام 2006، قدم حسني استقالته من الشرطة، وتفرغ للعمل الفني والإبداعي عبر برنامج «أسعد الله مساءكم» الذي يتقمص فيه شخصية «سيد أبوحفيظة» تلك الشخصية التي حققت نجاجًا كبيرا وكانت بمثابة باب دخوله إلى عالم الفن، ليسير على خطى من سبقوه.