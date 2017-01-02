جدول مباريات العرب في «كان 2017»

أيام قليلة وتنطلق النسخة 31 من كأس الأمم الإفريقية «كان 2017» التي تنظمها الجابون، في الرابع عشر من يناير الجاري، وحتى الخامس من فبراير المقبل.

ويشارك في النسخة المقبلة أربعة منتخبات عربية من أصل 16 منتخبا ينافس على اللقب، وهم مصر، صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد سبعة ألقاب، وتونس، والمغرب، والجزائر، الطامحة للتتويج بعد سنوات كثيرة من التعثر.

وتتواجد الجزائر ضمن منافسات المجموعة الثانية إلى جانب شقيقتها تونس وزمبابوي والسنغال، بينما تلعب المغرب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات ساحل العاج وجمهورية الكونجو وتوجو، بينما تلعب مصر في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات غانا وأوغندا ومالي.

جدول مباريات المنتخبات العربية في دور المجموعات بتوقيت القاهرة:

الجولة الأولى:

الأحد 15 يناير 2017

6.00 الجزائر : زيمبابوي

9.00 تونس : السنغال

الإثنين 16 يناير 2017

9.00 جمهورية الكونغو : المغرب

الثلاثاء 17 يناير 2017

9.00 مالي : مصر

الجولة الثانية:

الخميس 19 يناير 2017

6.00 الجزائر : تونس

الجمعة 20 يناير 2017

9.00 المغرب : توجو

السبت 21 يناير 2017

9.00 مصر : أوغندا

الجولة الثالثة:

الإثنين 23 يناير 2017

9.00 السنغال : الجزائر

9.00 زيمبابوي : تونس

الثلاثاء 24 يناير 2017

9.00 المغرب : كوت ديفوار

الأربعاء 25 يناير 2017

9.00 مصر : غانا