المنطقة الصناعية للأثاث بالغربية.. حلم تبخر

عادت مشكلات المنطقة الصناعية للأثاث بالغربية، التي أعلن عن إقامتها على مساحة 12 فدان، لتطفو على الساحة مرة أخرى، وأصبحت من أهم الملفات الشائكة التي تم عرضها مؤخرًا على المسؤولين للتدخل السريع، ووضع حل مناسب يهدئ من روعة وغضب أصحاب ورش النجارة، الذين تم وعدهم بإنشاء المنطقة منذ 2009 بهدف تحويل أكثر من ‏1600‏ ورشة نجارة ونحو ‏900‏ معرض للأثاث والموبيليا بقرية كتامة التابعة لمركز بسيون، التي يعمل بها أكثر من‏ 20 ‏ ألف شخص من مختلف الأعمار‏ والقرى المجاورة إلى مدينة صناعية تنافسية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، مما زاد من تصاعد غضب الأهالي.

وكانت محافظة الغربية قد خصصت 12 فدانًا لإنشاء مدينة صناعية بالقرية للحرفيين، كونها قرية نموذجية في صناعة الموبليا، وتعتبر دمياط الثانية، باعتبار المنطقة الصناعية مشروعًا خدميًّا يهدف إلى تنمية وتطوير صناعة الموبيليا بالقرية والقرى المجاورة، وحماية القرى من التلوث السمعي والبيئي، وتنمية الصناعات الصغيرة ومحاربة البطالة، لكن على ما يبدو أنها كانت أحلامًا تبخرت بمرور الوقت.

وجاء توقف العمل بتلك المنطقة دون إبداء أي أسباب كالصاعقة على الكثير من النجار وأصحاب الورش ومعارض الموبليا، حيث اعتبرها الجميع أحد أهم المشروعات الاستثمارية الضخمة على مستوى المحافظة والمنطقة وستساهم في إنقاذ الحرفة من هذا الركود وشبح غلق الورش، لكون إنشاء المنطقة الصناعية حلم يحاكي تطلعات الصناعيين والمستثمرين، خاصة مع أمل تخصيص المحلات والورش للشباب بعد مرور السنوات؛ حتى تكون جاذبة للعديد من الصناعات، مما يسهم في تغيير وجه المنطقة التنموي وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.

ورغم تخصيص 20 مليون جنيه من الدولة لإنشاء المنطقة الصناعية، على أن تتحمل النسبة الأكبر من قيمة التكاليف ويسدد المستفيد من المشروع القيمة الأقل على أقساط شهرية لعشرين عامًا ويصير المشروع ملكًا لأهل القرية، إلَّا أن المشروع توقف وأصبح في طي النسيان، وتحولت أرض المنطقة الصناعية إلى مقالب للقمامة، رغم انتزاع أرضها من المزارعين الذين كانوا يستأجرونها لزراعتها بأجود المحاصيل، وطردهم منها، تحولت إلى أرض بور، بعد أن تم وضع الأساسات الخرسانية لإنشاء المنطقة الصناعية التي توقف العمل بها أيضًا، وكان من الأوْلى ترك المزارعين يزرعون الـ12 فدانًا بدلًا من هذا الخراب.

وناشد آلاف العمال بمهنة صناعة الموبيليا بالغربية المحافظ ووزير الصناعة التدخل وإعادة العمل مرة أخرى بالمنطقة الصناعية وإنجازها في أقرب وقت لإنقاذ تلك الصناعة من الانهيار، وحماية صناع الأثاث من التشرد والركود الذي يعانون منه بسبب ارتفاع اسعار الخامات التي يتم استخدامها في الصناعة، مطالبين لحين الانتهاء من المنطقة الصناعية بإنشاء معرض رسمي دائم للبيع بمدينة طنطا تحت إشراف المحافظ، ومنفذ آخر للتصدير الخارجىي يساهم في تنشيط عملية البيع والشراء، ودعم الدولة لصغار العاملين عن طريق القروض الميسرة قليلة الفوائد، وتوفير خامات الإنتاج بأسعار معقولة عن طريق منافذ بيع تتبع مراقبة المحافظة، وإنشاء جمعية أهلية للعاملين بالمهنة تحافظ عليهم من غدر الحياة، حيث ينقطع دخل النجار لو أصيب أو مرض.

من جانبه، قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية: المنطقة الصناعية العملاقة الجديدة ستمثل نموذجًا متميزًا من المشروعات الكبيرة التي تشهدها المحافظة، ويتوقع لها أن تجتذب استثمارات كبيرة كونها ستمثل أحد أهم الروافد المستقبلية لدعم سياسة المحافظة الاستراتيجية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها الصناعية، باعتبار الصناعة الخيار الاستراتيجي الأول، ولهذا الغرض شجعت الحكومة الإقبال على الصناعة وتطوير مجموعة واسعة من الصناعات التحويلية.

وأشار صقر إلى أنه يتم حاليًا إعداد خطة لتطوير الأداء الحرفي والمهني بالمناطق الصناعية المميزة، بما فيها قرية كتامة، خاصة أنها تعتبر المنافس الأول في صناعة الأثاث لمدينة دمياط، لذلك تتم حاليًا دراسة المشكلات التي تواجه عملية إنشاء المشروع جيدًا لدعم صناعة الأثاث بالقرية والمحافظة بشكل عام، موضحًا المشروع متوقف حاليًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وبعض الأمور التنفيذية، وسيتم التغلب عليها والعودة إلى العمل بها مرة أخرى، خاصة أن القوات المسلحة هي التي تنفذ المشروع.