في 2017.. أنظار ألمانيا تتجه نحو إفريقيا

تسعى ألمانيا لإعطاء إفريقيا أولوية خلال رئاستها لمجموعة الـ20 الاقتصادية، مما يرشح القارة السمراء إلى أن تصعد لجدول أعمال برلين في عام 2017.

قال موقع دويتش فيلة، إن عام ٢٠١٧ سيشهد الانتخابات في ألمانيا، وسوف تكون الأهمية على المستوى الوطني الذي يتعلق عموما بالقضايا الداخلية مثل الأمن، والمعاشات التقاعدية، والرعاية الصحية، وسوف يكون هناك اهتمام ضئيل للسياسة الخارجية والتنمية، إلا أن إفريقيا لا تزال لديها مكان ثابت في جدول الأعمال السياسي الألماني.

وأضاف الموقع: في بداية شهر ديسمبر، تولت ألمانيا رئاسة مجموعة الـ20، وهو منتدى للحكومات ومحافظي البنوك المركزية من 20 دولة من الاقتصادات الكبرى، والذي قالت فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه ينبغي منح أولوية أكبر لإفريقيا في هذا المنتدى، بل ووضع آليات أفضل في المكان المناسب لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في القارة.

وتابع الموقع أن الحكومة الألمانية وعدت بملء وثيقة السياسة العامة لقمة الـ20 في هامبورج في يوليو عام 2017، ومن المتوقع أن تدعو الوثيقة إلى ظروف أفضل للمستثمرين من القطاع الخاص في إفريقيا والمزيد من منح المال للبنية التحتية في القارة، وتشمل المجالات الأخرى العمل على التوسع في الخدمات الصحية، ومكافحة أسباب الفيضانات والتعامل مع عواقب تغير المناخ، وفي يونيو المقبل، سيكون هناك مؤتمر خاص في برلين لمناقشة الشراكة مع إفريقيا.

وتوقع «دويتش فيلة» أن تستأنف برلين محادثات ثنائية مع حكومة ناميبيا، كما تود ألمانيا الاعتذار عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها خلال الحقبة الاستعمارية في جنوب غرب القارة السمراء، وكانت القوات الاستعمارية الألمانية مسؤولة عن وفاة ما يقدر من 75 ألفا من أعضاء جماعات هيريرو وناما العرقية بين عامي 1904 و1908.

وقال روبريخت بولينيز، المفوض الخاص في إلمانيا للحوار مع ناميبيا، لموقع دويتش فيلة: في نهاية نوفمبر الماضي “نحن لن نسوف الحوار لنهاية العام؛ لأن الوقت ينفذ، وإذا لم يتم وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بين البلدين في غضون الإطار الزمني المخصص له، فإن مجلس النواب لن يكون قادرا على التصديق عليها قبل نهاية هذه الفترة التشريعية.. وسوف نضطر إلى الانتظار لفترة أطول حتى تقدم ألمانيا الاعتذار لناميبيا”، وأضاف “استخدام مصطلح الإبادة الجماعية لا يعني أي التزامات قانونية إضافية لألمانيا، بل إن ألمانيا لديها التزامات سياسية وأخلاقية لمعالجة جراح الماضي، لكن ليست ملزمة قانونيا بدفع تعويضات”.

وقال وزير الدفاع الألماني، أورسولا فون: اعتذارنا لإفريقيا سيكون أيضا من خلال زيادة القوات الألمانية في المناطق التي تعاني من الصراعات مثل دولة مالي، وفي يناير الجاري، من المتوقع أن تتوسع ولاية القوات الألمانية العاملة في بعثة الأمم المتحدة في مالي، لرفع مستوى القوات المسموح بها من 650 إلى 1000.

وكان هناك نقاش علني في ألمانيا حول مشاركة الجيش الألماني للقوات المسلحة في مالي، ورغم قتل 70 من أفراد الأمم المتحدة في هجمات في مالي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2016، إلا أن وزير الدفاع الألماني قال “علينا أن نتحلى بالصبر لأن مهمتنا في إفريقيا طويلة”.