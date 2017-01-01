على غرار «البطرسية».. كنيسة العذرا الأثرية بالمنيا تنتظر الترميم

تعد كنيسة العذراء الأثرية، التي تقع تحت الأرض بقرية دلجا بمركز ديرمواس بالمنيا، من أقدم كنائس مصر، إذ تلقى محبة آلاف المواطنين من الأقباط لما يحدث بها من معجزات، تمثلت في خروج زيت في أحد الأعياد، ما يجعل الكثيرين يهرولون إليها لأخذ “البركة”، إلى أن تم تدميرها في أحداث أغسطس عام 2013، وتدمير أجزاء من العمود الباكي، وتعرضت بعض مقتنياتها للسرقة.

تقع كنيسة العذراء أسفل الأرض بوسط قرية دلجا، ويبلغ عمرها 1600 سنة، فقد بنيت عام 400 ميلادية، وتجاور كنيستين أخريين هما كنيسة مارجرجس، التي يبلغ عمرها 216 سنة، وكنيسة الأنبا إبرام، التي بنيت في بداية السبعينيات من القرن الماضي.

يحتاج دخولك لتلك الكنيسة الأثرية أن تنزل عبر 19 درجة من السلالم أسفل الأرض، لتجد صالة لا تعدو مساحتها 6 أمتار طولية و3 أمتار عرضية، ومدفنا للآباء القدماء، وعلى أقصى اليسار يوجد باب الكنيسة الصغير، ويبلغ عرضه 60 سنتيمترا تقريبا وطولة 190 سنتيمتر، ثم الدخول إلى الكنيسة الطولية المقسمة إلى 3 أجزاء طولية.

على يمين سلم الكنيسة بابان صغيران أحدهما يؤدي إلى حجرة بها عمود حجري مثبت في الحائط، يطلق عليه “العمود الباكي”، ويؤكد قساوسة الكنيسة دائمًا، أنه يخرج زيتًا في عيد “الجمعة العظيمة”، يعتبره الأقباط “دموع السيد المسيح” ويقبلون عليه بأعداد كبيرة للتمسح به وأخذ قليل من الزيت على قطع من القماش والتبرك به.

كما توجد بالكنيسة 3 هياكل أثرية، الأول يسمى هيكل القديس “تكلا هيمانوت الحبشي” والأوسط يسمى هيكل “السيدة العذراء” والثالث هيكل به مذبحان للملاك “ميخائيل ورفائيل”، بينما تقع المعمودية في الخورس الخلفي للكنيسة.

لوحات نادرة

وكانت الكنيسة قد شهدت في شهر أغسطس عام 2013 تدميرًا كاملًا خلال أحداث العنف التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتم تكسير أجزاء من العمود الباكي، وسرقة عدد من الأيقونات ولوحة فريدة، و بعض الأحجرة الأثرية، ولم تتم عودة تلك القطع حتى الآن.

من جانبه قال القمص سلوانس لطفي، راعي الكنيسة الأثرية بدلجا، لـ”البديل” إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي أعادت ترميم الكنيسة البطرسية في غضون أيام، تجري حاليًا إعادة ترميم للكنيسة، مع الاحتفاظ بطابعها الأثري العريق، حيث تتم أعمال التجديد بمداخل الكنيسة وبعض جدرانها التي أصابها ضرر شديد خلال الاعتداء عليها.

وأشار لطفي، إلى أن الكنيسة من أقدم كنائس المنيا، ولها مكانة كبيرة في نفوس الأقباط نظرًا لطابعها الخاص واحتوائها على عمود حجري له الكثير من المعجزات، مؤكدًا أن خروج الزيت منه في عيد “الجمعة العظيمة” توقف قبل عام 2013 بسنوات قليلة، ولكنه يعد من الأشياء المباركة بالكنيسة.