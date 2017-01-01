خلفاء الدولة الفاطمية في الميزان.. الحاكم بأمر الله (7)

يعد الحاكم بأمر الله أكثر الخلفاء الفاطميين غموضا، وأثيرت حول حياته ومماته وطريقة حكمه العديد من الحكايات والأساطير الخيالية، بعضها يؤيده ويمدحه وبعضها يذمه.

تولي أبو علي المنصور بن العزيز بالله الحاكم بأمر الله، السلطة خلفاً لأبيه العزيز بالله سنة 996 م / 386 هـ، وكان في الحادية عشرة من عمره، فتولي الوصاية عليه أبو الفتوح برجوان، الذي تنسب إليه حارة برجوان، ثم انفرد الحاكم بالسلطة في الخامسة عشرة من عمره.

بدت غرابة فترة الحاكم وصراعاتها منذ البداية؛ إذ كان صبيا عندما مات أبوه العزيز، لكن أخته ست الملك، كانت أكبر منه سنا، فأصبح لها نصيب من الحكم بتشاوره معها في أمور الدولة لما اتصفت به من ذكاء وعبقرية، نراها واضحة من سيرتها بين سطور تاريخ.

ومن تصرفات الحاكم الغريبة ما يذكره المقريزي: “أمر الناس بالوقيد، فتزايدوا بالشوارع والأزقة، وزينت الأسواق بأنواع الزينة، وأوقدوا الشموع الكبيرة طول الليل، وأنفقوا الأموال الكثيرة في المآكل والمشارب والغناء واللهو، وخرج سائر الناس بالليل للتفرج، وغلب النساء الرجال على الخروج في الليل، وتزايد الزحام في الشوارع والطرقات، وتجاهروا بكثير من المسكرات، فلما خرج الناس عن الحد أمر الحاكم ألا تخرج امرأة من العشاء، فإن ظهرت نكل بها، ومنع الناس من الجلوس في الحوانيت”.

ومن تناقضاته أيضا، أنه كان يأمر بسب الصحابة الكرام، ويأمر بكتابة ذلك في المساجد، ثم يعود فيأمر بمحوها، فيذكر المقريزي أنه سنة 395هـ: سجل في الجوامع يأمر اليهود والنصارى بشد الزنار، ولبس الغيار، وشعارهم بالسواد شعار الغاصبين العباسيين، وفيه فحش كثير، وقدح في حق الشيخين رضي الله عنهما ثم منع الحاكم بعد ذلك الناس من سب السلف، وضرب في ذلك رجل، وشهر، وأمر أن ينادي قائلا: “هذا جزاء من سب أبا بكر وعمر”، وتبرأ الحاكم من ذلك، وقرئ سجل بالقصر فيه الترحم على السلف من الصحابة، والنهي عن الخوض في مثل ذلك.

كما منع أيضا الحاكم بأمر الله صلاة التراويح عشر سنين، ثم أباحها، وقطع الكروم، ومنع بيع العنب، ولم يبق في ولايته كرماً، وأراق خمسة آلاف جرة من عسل في البحر خوفاً من أن تعمل نبيذاً، ومنع النساء من الخروج من بيوتهن ليلاً ونهاراً، وأمر بقتل الكلاب في مملكته، وبطل الفقاع والملوخية، ونهى عن السمك، وظفر بمن باع ذلك فقتلهم، وجعل لأهل الذمة علامات يعرفون بها، وألبس اليهود العمائم السود، وأمر ألا يركبوا مع المسلمين في سفينة، وألا يستخدموا غلاماً مسلماً، وألا يركبوا حمارا مسلما، وألا يدخلوا مع المسلمين حماماً، وجعل لهم حمامات على حدة، ولم يبق في ولايته ديراً ولا كنيسة إلا هدمها، ونهى عن تقبيل الأرض بين يديه، والصلاة عليه في الخطب والمكاتبات، وجعل مكان الصلاة عليه: “السلام على أمير المؤمنين” ثم رجع عن ذلك، وأسلم خلق من أهل الذمة خوفاً منه ثم ارتدوا، ثم رجع وبنى الكنائس التي هدمها، وأعاد الكنائس إلى حالها.

على مستوى العمران، بنى الحاكم بأمر الله الكثير من المساجد، كما أتم المسجد الذي يحمل اسمه وكان قد بدأ بناءه أبوه العزيز بالله، كما أنشأ دار الحكمة سنة 1005 م / 395 هـ لنشر المذهب الشيعي لتنافس المكتبات الكبري في بغداد العباسية وقرطبة الأموية، وكانت تضم عدداً من القراء والفقهاء والمنجمين والنحاة واللغويين والأطباء، وكان بدار الحكمة مكتبة سميت بدار العلم حوت ما لم يجتمع مثله في مكتبة من المكتبات.

وكانت نهاية الحاكم غريبة مثل فترة حكمه؛ فقد كان شغوفا بالتجول ليلاً عند جبل المقطم بالقاهرة، وينظر في النجوم، ويخلو بنفسه، وفي يوم من أيام خلوته اختفى إلى الأبد ليشغل الناس بحكمه وموته، وكان عمره حينها 36عاما و7 أشهر.