جدل حول اختيارات كوبر للمونديال الإفريقي

ردود أفعال متفاوتة في الشارع الرياضي المصري منذ إعلان الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن القائمة التي سيخوض بها نهائيات البطولة الإفريقية «كان 2017» التي تحتضنها الجابون، في الرابع عشر من يناير الجاري وحتى الخامس من فبراير المقبل.

استدعى المدرب الأرجنتيني 27 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمباراة تونس الودية المقرر لها في الثامن من الشهر الجاري، قبل التوجه للجابون لخوض منافسات المونديال الإفريقي واللاعبون هم:

حراسة المرمى: عصام الحضرى (وادى دجلة)، شريف إكرامي (الأهلي)، أحمد الشناوي (الزمالك)، محمد عواد (الإسماعيلي).

خط الدفاع: أحمد فتحي وأحمد حجازي وسعد الدين سمير (الأهلي)، أحمد دويدار وعلي جبر (الزمالك)، محمد عبد الشافي (أهلي جدة) السعودية، حمادة طلبة (المصري)، وعمر جابر (بازل) سويسرا، أحمد المحمدي (هال سيتي) إنجلترا، كريم حافظ (لانس) فرنسا.

خط الوسط: محمد النني (أرسنال) إنجلترا، محمد صلاح (روما) إيطاليا، رمضان صبحي (ستوك سيتي) إنجلترا، عبد الله السعيد (الأهلي)، إبراهيم صلاح وطارق حامد، ومحمد إبراهيم (الزمالك)، كهربا (اتحاد جدة) السعودية، تريزيجيه (موسكرون) بلجيكا، عمرو وردة (بانيتوليكوس) اليونان.

خط الهجوم: مروان محسن (الأهلى)، كوكا (سبورتنج براجا) البرتغال، أحمد جمعة (المصرى).

وشهدت قائمة الأسماء التي استدعاها كوبر، غياب كل من: حسام غالي، ووليد سليمان، ومؤمن زكريا، من (الأهلي)، أيمن حفني، وشيكابالا، والونش (الزمالك)، وأحمد الشيخ (مصر المقاصة).

انتقد العديد من النقاد استبعاد بعض الأسماء وعلى رأسهم مؤمن زكريا وأحمد الشيخ وشيكابالا، نظرًا لتألق الثلاثي مع أنديتهم خلال الموسم الجاري في مسابقة الدوري العام.

«البديل» استطلع رأي خبراء اللعبة حول اختيارات كوبر، وحظوظ المنتخب المصري في البطولة التي يحمل رقمها القياسي في عدد مرات التتويج برصيد 7 ألقاب.

علاء عزت، الناقد الرياضي بالأهرام العربي، يرى أن المدير الفني للمنتخب استقر على التشكيل والقائمة التي سيخوض بها البطولة منذ فترة بعيدة وتحديدًا منذ لقاء مصر ونيجيريا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم، وأنه لا يفضل تغيير الوجوه والدليل على ذلك استدعائه لبعض الأسماء المصابة التي لا تشارك مع أنديتها خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح، أن بطولة الدوري لم تعد تخدم المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه لو كانت البطولة هي معيار الاختيار لوجدنا أحمد الشيخ، ووليد سليمان، وحسام باولو، ضمن القائمة التي وقع عليها الاختيار.

وحول حظوظ المنتخب في البطولة قال عزت، إن المنتخب الوطني دائمًا مرشح لنيل اللقب مهما كانت الظروف التي يمر بها، ورشح الناقد الرياضي بالأهرام العربي وصول الفراعنة للمربع الذهبي.

هادي خشبة، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق قال لـ«البديل» إن مدرب المنتخب الوطني هو المسؤول عن اختياره، وهو الوحيد الذي يتحمل المسؤولية أمام الجماهير المصرية واتحاد الكرة.

وطالب خشبة، الجماهير والإعلام المصري بالوقوف بجوار المدرب الأرجنتيني من أجل مصلحة كرة القدم المصرية، سواء كان مع أم ضد اختيارات المدرب.

وأضاف أنه رغم وجود بعض علامات الاستفهام حول اختيارات المدرب مثل استبعاد مؤمن زكريا، الورقة الرابحة لحسام البدري، مدرب الأهلي في الكثير من الأوقات بالإضافة إلى أيمن حفني وشيكابالا، لكن وجب علي وضع رأيي الشخصي جانبًا ودعمه من أجل مصلحة مصر.

وشدد خشبة، على أن المنتخب المصري دائمًا ما يكون من أبرز مرشحي القارة السمراء في المونديال الإفريقي، ويتوقع أن يذهب الفراعنة بعيدًا في البطولة.