بالفيديو.. محمد صلاح أفضل لاعب في روما عام 2016

حصل محمد صلاح، الجناح الطائر للمنتخب الوطني لكرة القدم والمحترف ضمن صفوف روما الإيطالي، على جائزة أفضل لاعب في فريق العاصمة الإيطالية لعام 2016، في الاستفتاء الذي طرحه الموقع الرسمي للفريق الإيطالي، وشاركت فيه الجماهير على مدار أسبوع.

وضمت قائمة المتنافسين على لقب اللاعب الأفضل في روما ستة أسماء، هم: المدافع اليوناني كوستاس مانولاس، وحل في المرتبة السادسة، وفي المرتبة الخامسة لاعب الوسط الدولي الإيطالي أليساندرو فلورينيزي، وفي المرتبة الرابعة المهاجم الأرجنتيني دييجو بيروتي، وفي المركز الثالث لاعب الوسط البلجيكي رادجا ناينجولان، وفي الوصافة البوسني إيدن دجيكو، والمصري محمد صلاح، متربعًا على عرش روما.

أهداف صلاح مع روما موسم 2016/2017

وكان صلاح حصل على جائزة أفضل هدف في عام 2016 مع الذئاب بعد صراع شرس مع زميله ستيفان الشعراوي ذات الأصول المصرية.

الجدير بالذكر أن صلاح حصل منذ أيام قليلة على جائزة «جلوب سوكر» التي تمنح لأفضل لاعب كرة قدم عربي في مؤتمر الرياضة بمدينة دبي الإماراتية، بعد تفوقه على الجزائري رياض محرز، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي.