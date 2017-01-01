بالصور| «ترعة أسيوط العمياء».. الموت في أحضان النيل

بالصور| «ترعة أسيوط العمياء».. الموت في أحضان النيل

بالصور| «ترعة أسيوط العمياء».. الموت في أحضان النيل
الصعيد
مراسلون

يعيش أهالي قرية نزلة عطية المعروفة بالترعة العمياء، التابعة لمركز البداري بأسيوط، حالة إهمال شديدة، بعدما سقطت من حسابات المسؤولين، حيث تفتقد لوجود مدارس ومستشفيات أو أي خدمات أخرى، حتى نهشت الأمية 90% من أهالي القرية.

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على بعد 7 كيلو مترات من مركز البداري، تقع قرية نزلة عطية، التي سميت بالترعة العمياء منذ سنوات؛ بسبب عمى المسؤولين عن رؤيتها، ليعيش أهاليها تحت خط الفقر، بعدما نهشت مياه النيل جل أراضيهم، وأصبحت حصيلة الزراعة بالقرية 10 أفدنة فقط، بعدما كانت تتجاوز 100 فدان.

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وتحول أهالي القرية من النساء والرجال للعمل بمهنة الصيد – مصدر رزقهم الوحيد- من أجل توفير سبل الحياة، ولم يرحمهم النيل حتى ابتلع العشرات في حوادث متفرقة أثناء الصيد، وحين دخلت الكهرباء إلى القرية في منتصف التسعينيات كان عن طريق الخطأ، بعد أن قدم أحد أعضاء مجلس النواب طلبا لتوصيل الكهرباء إلى قرية أولاد عطية المجاورة لهم، فتم تركيب الأعمده لقريتهم بالخطأ.

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وقال أحمد يوسف، أحد أهالي القرية: «نعيش في عالم آخر، كأننا لسنا من مصر؛ فلا أحد يعلم عنا شيء من المسؤولين، ولا نجد قوت يومنا من الطعام»، مضيفا: «خمسة آلاف نسمة تعيش تحت خط الفقر في أكواخ من الطين والبوص، لا يحميها أحد من برد الشتاء، ولا يوجد مدرسة واحدة داخل القرية، والقلة من الأبناء يعانون للوصول إلى القرية المجاورة لعدم توافر وسائل مواصلات».

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وأوضح منتصر حسين، أحد أهالي القرية، أن النساء يخرجن للعمل والصيد في الترعة العمياء، بالمخالفة للعادات والتقاليد في البداري، لكن صعوبة الحياة أجبرت النساء على مشاركة أزواجهن في الكسب، مضيفا أن الطريق المؤدي للقرى المجاورة غير آمن لخروج الأطفال للتعليم؛ بسبب الخصومات الثأرية التي يشتهر بها مركز البداري، متابعا: «قرية نزلة عطية قبر لأصحابها، يسودها الظلام بعد المغرب، ويقتل أهلها الفقر وغلاء المعيشة، دون تحرك من المسؤولين».

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وعلى الجانب الآخر، قال المهندس أحمد محمد بدر، رئيس مدينة البداري، إن القرية تفتقد لوجود أراضي أملاك دولة حتى يتم إنشاء مدرسة خاصة بهم، لذا يكون التعليم في أقرب مدرسة مجاورة، مضيفا: «تم وضع نزلة عطية في الخطة المالية لعام ٢٠١٧ من أجل توصيل مرافق الكهرباء والمياه وتوفير معدات لنقل القمامة، وسيتم التنسيق مع وزارة الري حتى يتمكنوا من معالجة زحف النيل على الأراضي الزراعية».

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