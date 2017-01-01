امتحان الصبر …من أول يناير

كل عام وأنتم بخير، بمناسبة بدء السنة الميلادية الجديدة. لقد كنت واحدة من أعضاء حزب “هبدأ مذاكرة من أول يوم السبت” الذي تطور برنامجه وشعاره على يد الشاعر إسلام والمغني الظاهرة شعبان عبد الرحيم إلى “من أول يناير هبطل السجاير وأكون إنسان جديد”، لكنني بقليل من الفهم والوقوف مع النفس اكتشفت أن الزمن متواصل، ولا توجد حدود فاصلة بين السنة القديمة والسنة الجديدة، لكنني مثل كثيرين منكم لم أتخلص من هذه العادة الموسمية اللطيفة، فسافرت في أجازة نحو شاطيء البحر الأحمر حيث ترقد كل من تيران وصنافير في أرق تنتظران مصيرهما، ومع غروب شمس اليوم الأخير من السنة الكبيسة الكئيبة وقفت على شاطئ البحر أودع 2016 بأزماتها ومشاكلها، وقضيت مساء لطيفا في مشاهدة بعض الأفلام السينمائية الجديدة، و في أول صباح من العام الجديد استيقظت متفائلة، ومصممة على استقبال السنة الجديدة بالبهجة والهدوء والأمل في ايام أفضل.

ارتديت ملابسي الرياضية، وقلت أبدأ يومي بساعة من المشي، لكن برودة الجو وزيادة سرعة الريح منعتني من التمتع بالتريض ومن القدرة على استكمال الساعة فاكتفيت بنصفها، واتجهت إلى سوبر ماركت قريب لشراء بعض الأطعمة البسيطة للإفطار.

كنت أعرف أن الأسعار مرتفعة، فأنا لم أهبط من المريخ، فالمصريون في كل المحافظات والمدن يعانون من ارتفاع الأسعار بنفس الدرجة والدهشة والصدمة والأسئلة المحيرة، لكن أن يدفع فرد واحد أكثر من 150 جنيه في محتويات كيس صغير من الأطعمة يحمله بيد واحدة وهو عائد من تمشية صباحية، أمر كفيل بتغيير مزاجه الصباحي، ويجبره على التفكير في العام الجديد كيف ستمضي أيامه مع التصاعد الجنوني للأسعار، وثبات الدخل تقريباً؟!

سمعت إشارة الموبايل تخطرني بوصول بريد اليكتروني جديد، وبمجرد وصولي للمسكن وضعت كيس الأطعمة، وتفحصت الإيميل فإذا به رسالة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن محتويات العدد 93 من المجلة السكانية، ولفتت انتباهي دراسة عن مؤشرات البطالة والعمل في الفترة من 2010 إلى 2015، فلا حظت انهيار مؤشر فرص العمل مقابل ارتفاع معدلات البطالة، وشعرت برغبة في الإطلاع على تفاصيل أكثر، ووجدت إشارة، مشكورة، في نهاية البيان الصحفي مفادها أن المجلة متاحة للإطلاع على الموقع الرسمي للجهاز، وقررت تأجيل إفطاري للإطلاع على البيانات والإحصاءات الخاصة بحياتنا وما طرأ عليها، والتي يتابعها الجهاز المركزي مشكورا.

دخلت الموقع، كأنني دخلت في نفق بارد من الاختناق والعتمة، عناوين براقة ومغرية تتحدث عن إحصائيات الاستهلاك والأسعار ومؤشرات البطالة والعمل، ومعدلات الإنتاج والطاقة وغيره، لكن الحصيلة لا شئ.. أرقام عقيمة ومتأخرة، والإصدارات الشهرية فقيرة وغير منتظمة، وتعقيدات في الحصول على المعلومات، حيث يتاح معظمها للمشتركين بمقابل مالي، وقشور المعلومات متاحة لمن يسجل بياناته كمشترك مجاني، وهو ما أنفقت فيه هدراً وهباءً 3 ساعات من أول نهار في 2017 دون أن أتمكن من التسجيل، نظرا للبطء الشديد في الموقع والطلبات الغريبة مثل إدخال صورة لك كأيقونة، واعتبارها شرطا إجباريا وليس اختياريا للتسجيل، وكذلك رقم هاتف، وما إلى ذلك من تعقيدات كررتها عشرات المرات، وفي كل مرة تعيد الصفحة التحميل ببطء خانق، وتظهر رسالة بإعادة المحاولة..

بعد معاناة حصلت على دراسة عن تطور حالة أسعار المواد الغذائية (القطاعي) في شهر يناير 2016 أي قبل عام كامل من الآن، وهي دراسة بصيغة بي دي إف ثقيلة التحميل، مليئة بالجداول الغامضة، وبقليل من البيانات التي اقتصرت علىأاسعار الفول والأرز والباذنجان الرومي والزبدة البقري، ومع ذلك وعلى سبيل العناد، ومحاولة استخلاص أي اعتراف ذي طابع رسمي بتدهور الأحوال المعيشية للمواطن في عهد السيسي الذي وعد بالكثير لنور عينيه، ولم يقدم لهم إلا المعاناة، قلت أتابع قراءة الدراسة التي قالت أن متوسط سعر بيع كيلو فول بلدي جاف للتدميس ارتفع من 10.30 جنيه في يناير 2015 إلى 13.80 في يناير 2016 بزيادة 34%، وسعر بيع كيلو أرز بلدي سائب ارتفع من 5.26 جنيه إلى 5.76 جنيه في يناير 2016 بزيادة 9.5%، وارتفع سعر الباذنجان الرومي من جنيه ونصف إلى 3.25 بزيادة 116.7، كذلك ارتفع سعر كيلو الدجاج البلدي من 25.5 إلى 29 جنيه بزيادة 13.7.. إلخ.

ومن واقع كيس المشتروات الذي ملقى بجانبي في إهمال، وجدت أن هذه الأسعار الذي يتحدث عنها تقرير الجهاز المركزي قد تصاعفت بنسبة 100% على الأقل، فالأرز وصل إلى 10 جنيهات، أو 8 للسائب الذي يتحدث عنه التقرير، وكيلو الدجاج الحي وصل إلى 30 جنيها، وكيلو الفيليه وصل إلى 55 جنيها، وعلية التونة التي اشتريتها في إفطار مثل هذا اليوم من العام السابق بـ9 جنيهات، اشتريتها لأول فطار في 2017 بـ18.5 جنيها أي أزيد من ضعف ثمنها بعد عام واحد.

توالت الرسائل الإخبارية على الموبايل: بابا نويل ينضم للإرهابيين ويرتكب جريمة تفجير بشعة في اسطنبول… ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات العراق.. القبض على الأمين عام السابق لمجلس الدولة على خلفية تهمة الرشوة الكبيرة..

أغلقت الموبايل، وقررت أن أكتفي في إفطاري بكوب من النيس كافيه و 3 بقسماطات، مع ملاحظة ان علبة النيسكافيه ارتفع سعرها من 28 إلى 60 جنيها، فيارب لا تحرمنا من نعمة البقسماط….وصبرنا على الغلاء والابتلاء.

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