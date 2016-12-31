2016.. عام فقير فنيًّا وثقافيًّا (ملف خاص)

أعد الملف – فربق عمل قسم الثقافة

تميز عام 2016 بزخمه بالعديد من الأحداث والملتقيات الثقافية، منها ما اهتم بالشعر والقصيدة العربية وحالها، ومنها ما اهتم بالترجمة ودورها في تكوين الوعي الثقافي وصورة ذهنية عن الواقع الغربي، ومنها ما اهتم بالموسيقى وغيرها من الفعاليات المختلفة إلا إننا حين نشاهد نتائجها على أرض الواقع سنجدها لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تحقق نتائج مرضية على أرض الواقع بالمقارنة بأعوام سابقة.

المتتبع للوضع الثقافي المصري خلال هذا العام الذي شارف على الانتهاء سيجد أن الواقع الثقافي المصري ما زال يغلب عليه طابع التهميش من قبل المسؤولين عن تنميته، حتى المثقف نفسه سنجده دائمًا ما يدور في فلك محدد لا يخرج عن إطاره؛ لذلك سنكتشف أنه لم يعد قادرًا على حمل شعلة التطوير؛ لأنه ما زال يحصر نفسه في دائرة ثقافية تحمل نفس الموضوعات التي اعتاد الجميع مناقشتها.

ووصل حال الوضع الثقافي المصري إلى التطاول على رموز ثقافية باتت أيقونة تاريخية ليس لمصر فقط وإنما للعالم أجمع كـ”أديب نوبل” نجيب محفوظ، وكأن المصريين دائمًا لا يدركون قيمة ما يملكون، فضلًا عن المحاكمات التي طالت بعض الكتاب.. لذا نستعرض في هذا الملف حصاد عام 2016 الثقافي والفني.

شهد عام 2016 العديد من الفعاليات الثقافية والمهرجانات التي أقيمت سواء بمصر أو خارجها، حصد خلالها العديد من المثقفين والفنانين جوائز كثيرة، وكانت تمثل للبعض منهم الجائزة الأولى في حياتهم.. ما بين هذا وذاك نرصد في التقرير التالي أبرز الأنشطة الثقافية والفنية والجوائز التي شهدها هذا العام.

اقرأ المزيد.. الحصاد| جوائز المهرجانات الدولية التي حصدتها مصر في 2016

تميز عام 2016 بالعديد من الأحداث التي أعطته طابعًا مختلفًا عن الأعوام السابقة، ففيه شارك فيلم “اشتباك” في مهرجان كان السينمائي الدولي، بجانب عرض أول فيلم عربي ثلاثي الأبعاد عن الصحابي “بلال”، الأمر الذي لفت انتباه صناع السينما العالمية إلى المنطقة العربية، وبالرغم من الجانب الإيجابي سالف الذكر إلا أن العام شهد العديد من الحوادث التي أثارت غضب الكثيرين، منها اتهام أحد أعضاء مجلس النواب لأديب نوبل نجيب محفوظ، بأن إنتاجه الأدبي بعضه خادش للحياء، الأمر الذي تسبب في حملة هجوم كبيرة على المجلس دفاعًا عن الأديب الراحل.

اقرأ المزيد.. الحصاد|«بلال» يدخل «جينيس».. ونجيب محفوظ يخدش الحياء فى 2016

تحظى الأفلام المستقلة على اهتمام بالغ من المهتمين بالفنون والحركة السينمائية والنقاد والشباب، وتهتم مبادرة “زاوية”، التي أطلقتها شركة أفلام مصر العالمية (يوسف شاهين) فى 2014، بالعروض السينمائية العربية والعالمية، سواء كانت أفلامًا طويلة أو قصيرة، باعتبارها دور عرض للسينما البديلة. وخلال هذا التقرير نتعرف على أبرز الأفلام التي عرضتها “زاوية” خلال عام 2016 وأبرز الأفلام الحائزة على جوائز في المهرجانات الدولية.

اقرأ المزيد.. الحصاد| تعرف على أبرز الأفلام المستقلة في 2016

كانت بداية عام 2016، حزينة ومأساوية حيث غيب الموت عددا من عمالقة الشاشة الصغيرة التي لا تزال أعمالهم خالدة وتمنح مشاهديها المتعة حتى اليوم، وكان على رأسهم الفنان القدير ممدوح عبد العليم، لتتوالى الأحداث وتحمل الأيام أنباء رحيل عدد من أعلام السينما والدراما المصرية، مثل محمود عبد العزيز وحمدي أحمد وسيد زيان وغيرهم.

اقرأ المزيد.. الحصاد| الموت يغيب عمالقة الفن في 2016