وسط تعتيم إعلامي.. «المصريين الأحرار» ينقلب على ساويرس ويقصي معارضيه

عقد “المصريين الأحرار” أمس المؤتمر العام للحزب، بحضور عدد من قياداته، على رأسهم المهندس نجيب ساويرس مؤسس الحزب والدكتور عصام خليل رئيس الحزب والعميد علاء العابد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وذلك وسط تعتيم إعلامي، حيث لم يسمح للصحفيين بحضور المؤتمر؛ منعًا لنقل الخلافات والمشاكل التي تعصف بالحزب على مدار الأسبوعين الماضيين بين مجلس الأمناء برئاسة ساويرس، الذي تم حله أمس، وبين المكتب السياسي للحزب، حيث تحول الخلاف إلى حرب تصريحات في وسائل الإعلام، وسط تبادل للاتهامات بتخريب الحزب من الجانبين.

وفي المؤتمر تم تعديل اللائحة الداخلية، وشملت المادة 31 والخاصة بمدة رئيس الحزب، والتي تنص على أن يكمل رئيس الحزب دورة كاملة، ولا يترك منصبه إلا في حالة الاستقالة أو وقوع عذر يمنعه من اكتمال دورته.

تأميم الحزب وحل مجلس الأمناء

بعد أن تحول مجلس الأمناء إلى شوكة في ظهر المكتب السياسي، قرر حله في المؤتمر العام بعد التصويت عليه من جانب أعضاء الجمعية العمومية، رغم أن حله لم يكن ضمن جدول أعمال المؤتمر، حيث كان سبب الدعوة هو تعديل بعض بنود اللائحة الداخلية للحزب، وليس من بينها المادة 57 التي تنظم عمل مجلس الأمناء الذي يترأسه نجيب ساويرس.

ولكن بعد اعتراض أعضاء المجلس على دعوة انعقاد المؤتمر العام التي وصفوها بأنها تخالف اللائحة الداخلية للحزب، وإصدارهم بيانًا بذلك، رد الحزب بأن المجلس يريد تعطيل عمله، وتحول الحزب إلى منصة لإطلاق البيانات الصحفية على لسان نوابه، الذين بايعوا الدكتور عصام خليل رئيسًا للحزب، وفي المقابل اعتبر البعض حل المجلس لمجرد اختلافه مع إدارة الحزب بمثابة تأميم للحزب وإقصاء من يعارضه.

الطعن على الحكم

قال سمير فرنسيس، القيادي بالحزب، إن اللائحة الداخلية للحزب تنص على أنه “يحظر على رئيس الحزب أو أي من قيادات الحزب وتشكيلاته التدخل بأي شكل من الأشكال في أعمال مجلس الأمناء، ولا يجوز لغير أعضائه حضور اجتماعاته أو المشاركة في مداولاته”.

مؤكدًا أن اتخاذ قرار بحل هذه الكيان يعد مخالفة لما جاء في قانون الأحزاب، حيث إن هناك عددًا من أعضاء الحزب قرروا اتخاذ إجراءات قانونية ضد قرار الحل والطعن عليه، مشيرًا إلى أن الحزب يعاني من سلسلة كبيرة من الأزمات؛ بسبب محاولات البعض السيطرة عليه والانفراد باتخاذ القرارات.

موقف نجيب ساويرس

علق المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، على قرار الإطاحة به من الحزب، وإلغاء مجلس الأمناء، باجمالي تصويت 645 عضوًا بالجمعية العمومية، قائلًا فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب.. لا تحسبنَّ برقصها تعلو على أسيادها.. تبقى الأسود أسودًا والكلاب كلاب”.

تغيير مقر الحزب

أعلن عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن اتخاذ مقر جديد للحزب، فى شارع العروبة بمصر الجديدة.

وقال، خلال فعاليات المؤتمر العام للحزب، إنه لم يعد للحزب علاقة بالمقر القديم بعد إرسال نجيب ساويرس، رئيس مجلس الأمناء، طلبًا بإخلاء مقر الحزب الواقع أمام وزارة الداخلية، حيث إنه ملكية خاصة به، واستجاب الأعضاء، وتم إخلاء المقر.