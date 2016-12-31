مملكة الشيطان

قصف التحالف الصهيووهابى اليمن فأسقط 7 شهداء .. الأب والأم وخمسة أطفال، فلم نسمع أنقذوا اليمن ولا اليمن تحترق ولا أين أنتم يا عرب ولا حتى يا مسلمين، بل كل ما سمعناه صمت القبور، وشاع عمى البصيرة ليغطى على عمى البصر عند أشباه بشر، عقول متعفنة بليدة، يحركها إعلام العدو كيفما يشاء وأينما شاء فصاروا لا يرون الا بعيونه ولا ينقلون الا ما يريد ..

مملكة الرمال التى أقامت العالم عبر آلتها الأعلامية الممولة من مشايخ النفط وتجار الدين من سماسرة الاتجار فى بيت الله الحرام ومسجد رسوله، وأشاعت زورا حمايتها وتعاطفها مع الأطفال السوريين فى مآساتهم الكارثية، هى أول من مولت كتائب الإرهاب العالمى ليصنع المآساة فى سوريا، وضخت ملايين الدولارات للمرتزقة من كل الدول ومهدت لهم الطريق لدخول سوريا وذبح أطفالها وتفخيخهم أمام عدسات الكاميرات بينما تتعالى التكبيرات، وكالعادة تأكل مع الذئب وتبكى مع الراعى فتكون أول المتباكين على أطفال سوريا ولابأس من اتهام النظام السورى بأنه المتسبب فمن مسخ عقله لن يدقق .. ولم ولن يكفيها، فمن يحركونها مصالحهم تتعاظم فى إشعال المنطقة دوما من أجل جني المزيد من الاستثمارات وعقود إعادة الإعمار والسيطرة على ضخ الثروات لصالح خزائنهم ودائما وأبدا هم ملزمون بحماية مصالح الكيان الصهيونى، ومن هنا كان لإيعازهم للعاهر السعودى بضرب أطفال اليمن، ليندفع الثور الوهابى ويدك بلد عربى مسلم شقيق ويحطم بنيته التحتية فى عدوان همجى بربرى تحت رعاية العلم الأمريكى والصهيونى ..

ويمكن اللجوء الى الإحصائيات الرسمية لتكتشف الآتى .. أن عدد الشهداء بلغ 7 آلاف وستة، منهم ألف و368 طفل، وألف و159 إمرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 16 ألف و509، منهم ألفين و239 طفل، وألف و740 إمرأة. ..

وأن اجمالي الإعاقات ألف و460 إعاقة ، وأن تقديرات دولية تؤكد أن نسبة الإعاقة في اليمن تتراوح بين 10-13% و هي من أعلى النسب في العالم حيث يتجاوز عدد المعاقين باليمن أكثر من ثلاثة ملايين معاق ..

وأوضحت أخر احصائيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين أن حرب العدوان السعودي انتجت أكثر من خمسة ألاف حالة إعاقه جديدة أغلبها شملت بتر الأطراف ..

وعدد الأسر النازحة في مختلف محافظات الجمهورية بلغت 383 ألف و 955 أسرة ، فيما بلغ اجمالي عدد الأفراد مليونين و 353 ألف و 720 فرد ..

وحسب الناطق الرسمي لوزارة الصحة فقد بلغ إجمالي المنشآت الصحية المتأثرة من العدوان 180 منشأة، منها 42 منشأة بشكل كلي فيما تدمرت جزئيا 138 منشأة، مشيرا إلى أن إجمالي تكلفة الخسائر للبناء بلغت 8 مليارات و342 مليون و424 ألف ريال، فيما بلغت خسائر التجهيزات الطبية 90 مليون و 865 ألف دولار ..

كل هذا لماذا ..؟؟

لمحاربة شعب رايته المعلنة تقول اللعنة على الصهاينة والموت للأمريكان ..؟؟

أم لنهب مقدراته وثرواته لإثراء الخزانتين الامريكية والوهابية بعدما أرهقت فى محاولة تدمير سوريا والانفاق على دعم الارهاب فى المنطقة العربية ..؟؟

أم للسيطرة وفرض النفوذ الاقليمى والسياسى بما يتبعه من منافع ..؟؟

أرى حقا أن الاجابة هى كل ما سبق ..

تسقط مملكة الشيطان