لماذا لا يمكن قيام دولة كردية على الأراضي التركية؟ (مترجم)

التعاون العسكري الأمريكي مع الأكراد ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، يزيد الأهتمام بمسألة الأكراد ووضعهم بين الشرق الأوسط والأمريكيين والمثقفين الأوروبيين، كما أن حقيقة انتماء الأكراد السوريين إلى حزب الاتحاد الديمقراطي، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني المحظور، والذي يقاتل تركيا منذ عام 1984، خلطت أذهان المفكرين الغربيين.

تأسست الأحزاب الكردية على الأيديولوجية الماركسية – اللينينية مع برنامج محاربة “الإمبريالية الأمريكية” و”الاستعمار التركي” بهدف قيام دولة كردية مستقلة عن أراضي تركيا وإيران العراق وسوريا، وحتى الآن تصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، ولكن يراه البعض أفضل شريك لمحاربة داعش.

تقف الولايات المتحدة بجانب حزب العمال الكردستاني لأنهم يقاتلون فقط تنظيم داعش، وليس لإقامة دولة خاصة بهم.

يتسائل العديد لماذا لا توافق كل من تركيا وإيران والعراق وسوريا على منح أراضي للأكراد، بدلا من قمعهم عسكريا، ولكن الأكراد في تركيا لا يعيشون فقط على جزء من الأرض، في جنوب شرق البلاد على الحدود مع العراق وإيران وسوريا، أما الفارق الكبير بالمقارنة مع الدول الثلاث الأخرى، أن أكبر مدينة يقطنها الأكراد في العالم ليست ديار بكر ولا اربيل، ولكنها اسطنبول.

يختلط الأكراد بالأتراك عن طريق الزواج، حيث نحو 2.5 مليون أسرة في البلاد خليط هذا الزواج، معظمهم متواجدين في الأجزاء الغربية، هذا هو الاختلاف الأكبر بين أكراد تركيا وباقي الدول الأخرى، وبالتالي لا ينجح حزب العمال الكردستاني في إشعال الحرب التركية الكردية على رغم كل الجهود المبذولة.

ليس كل الأكراد في تركيا يصوتون لصالح الحزب الديمقراطي الشعبي، الذي يركز على القضية الكردية، فقط أقل من النصف يصوت لصالحه، وتنقسم أصوات النصف الأخر ما بين حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الشعب الجمهوري المعارض، خاصة الأجزاء الغربية في البلاد تدعم الأخير.

من المؤسف أن عدد كبير من أعضاء الأحزاب الكردية متواجدين في السجن الآن، بتهمة دعم الإرهاب وحزب العمال الكردستاني، ومن ناحية أخرى، فشل الأحزاب الكردية الأخرى في رسم خط واضح يفصل بين الأنشطة والأعمال الإرهابية لحزب العمال، لأن الأعمال السياسية البرلمانية لا يمكنها أن تسير جانبا مع الحملات المسلحة.

ليس كل الأكراد داعمين لقضية حزب العمال الكردستاني، هناك من يقفون مع الحكومة ضد الحزب، كما أن الحكومة تدفع لهم مقابل ذلك.

من الجيد سماع نبرة حقوق الإنسان من جانب الغرب، حيث تم قتل نحو 40 ألف شخص من الجانبين منذ عام 1984، بطريقة لا يمكن تبريرها، ومؤخرا تعاني تركيا من تفجيرات انتحاريين في وسط المدن يتبنها الأكراد بالإضافة إلى داعش.

ونتيجة لكل المعطيات السابقة، يجب أن تتوصل الحكومة التركية إلى تسوية سياسية بشأن المشكلة الكردية، وتضع حد لهذا العنف، لأن الوسائل العسكرية لن تجلب أي حل جيد، حيث الحل الوحيد هو العيش بجوار البعض والتمتع بالمزيد من الحقوق الديمقراطية، والتس ستجلب الرخاء المشترك، كما أن الحوار سيوقف هجمات حزب العمال الكردستاني.

انفصال الأكراد عن تركيا أمر صعب، لأنهم سيأخذون أراض عاشوا فيها مع الأكراد لأكثر من ألف سنة، الأمر لن يكون بهذه السهولة، وهذا ينطبق أيضا على سوريا والعراق وإيران.

خلاصة القول إن حزب العمال الكردستاني لا يمثل أغلبية الأكراد في تركيا، حيث الغالبية تريد مزيد من السلام والديمقراطية والرخاء، مثل غالبية الأتراك.

حرييت