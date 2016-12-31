فيديو| صلاح يتفوق على الشعراوي ويقترب من لقب الهدف الأفضل في 2016

فيديو| صلاح يتفوق على الشعراوي ويقترب من لقب الهدف الأفضل في 2016

فيديو| صلاح يتفوق على الشعراوي ويقترب من لقب الهدف الأفضل في 2016
رياضة

انحصر الصراع على لقب الهدف الأفضل لفريق روما الإيطالي في عام 2016 بين محمد صلاح، الجناح الطائر للفراعنة، وزميله في الفريق صاحب الأصول المصرية ستيفان الشعراوي، جناح المنتخب الإيطالي.

ووصل هدف صلاح في شباك باليرمو بالجولة السادسة والعشرين من الموسم المنصرم 2015/2016 بالكالتشيو الإيطالي للمرحلة النهائية.

كما وصل هدف الشعراوي في الجولة السابعة والعشرين من منافسات الموسم ذاته، والذي سجله في شباك أمبولي، للمرحلة النهائية؛ ليتنافس المصريان على لقب الهدف الأجمل لهذا العام.

ووفقًا لاستطلاع الرأي الذي نشره الموقع الرسمي لفريق العاصمة الإيطالية، فإن لاعب المقاولون العرب الأسبق يتفوق على لاعب الأزوري بفارق كبير في عدد الأصوات، وبات قريبًا من الظفر بلقب الهدف الأجمل في 2016.

يتصدر محمد صلاح الاستفتاء بنسبة 92 في المائة من أصوات المشاركين في الاستفتاء مقابل 8 في المائة لستيفان الشعراوي.

الجدير بالذكر أن صلاح حصل منذ أيام قليلة على جائزة «جلوب سوكر» التي تمنح لأفضل لاعب كرة قدم عربي في مؤتمر الرياضة بمدينة دبي الإماراتية، بعد تفوقه على الجزائري رياض محرز، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي.

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