بالصور.. صناعة المنسوجات بإدكو مهددة بالتوقف

حتى وقت قريب، كانت مدينة إدكو هي الوحيدة في محافظة البحيرة التي تخلو من البطالة لتعدد الأنشطة الاقتصادية بها، فإلى جانب صيد الأسماك سواء من البحر المتوسط أو من بحيرة إدكو، كانت واحدة من أكبر مدن مصر إنتاجا للمنسوجات بمختلف أنواعها.

ورغم أن المدينة الصغيرة التى لا يتجاوز عدد سكانها نصف مليون مواطن بها 520 مصنعا للغزل والنسيج يعمل بها آلاف من أمهر عمال الغزل في مصر، فإنها بدأت تعاني من تراجع كبير في إنتاجها خلال الأشهر الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية وتعويم الجنيه، مما اضطر أصحابها إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال، ورغم الإنتاج الكبير للمدينة الذي يصل إلى 2 مليون متر من أقمشة المفروشات شهريا، فإن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل كبير جعلها غير قادرة على المنافسة سواء في السوق الخارجية أو الداخلية على حد سواء.

محمد صفار، صاحب أحد مصانع الغزل والنسيج في إدكو، قال لـ”البديل”،إن إدكو تواجه صعوبات كثيرة تتسبب فى خسائر كبيرة للصناعة العريقة ذات التاريخ الممتد، مشيرا إلى توقف ثلث المصانع تقريبا وتوقف خطوط إنتاج بعدد كبير من المصانع بسبب نقص الخامات بعد أزمة الدولار، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة مؤكدا أن المدينة التي تنتج يوميا 2 مليون متر من أقمشة المفروشات ونصف مليون متر أقمشة ملابس أصبحت في خطر.

وطالب صفار، بالانتهاء من إنشاء المنطقة الصناعية والحرفية التى تم تخصيص 175 فدان لإقامتها منذ سنوات ولم تنفذ حتى الآن،مما شجع البعض علىالتعدي على تلك المساحات المخصصة،وقال إنه للأسف تحول ما تبقى منها إلى مقالب للقمامة.

وقال الدكتور خالد رحومة، مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة دمنهور، إن هناك حلولا عاجلة لإنقاذ مصانع إدكو من التوقف عن الإنتاج ومن بينها السرعة في التحول لاستيراد المواد الخام من دول لا تتعامل بالدولار كالصين لبدء تشغيل المصانع المتوقفة، وبمجرد حدوث تدفقات نقدية تستطيع المصانع الاعتماد على نفسها فى الوفاء باحتياجاتها من المواد الخام، وطالب الدولة بالتدخل مع دول أخرى لتوفير المواد الخام بعيدا عن الدولار.

وطالب رحومة أصحاب المصانع بتكوين اتحاد للمصنعين للضغط في اتجاه تحقيق مصالحهم وتوحيد مواقفهم حتى يكون لهم صوت مسموع خاصة وأن تلك الصناعة توفر آلاف فرص العمل، مشيرا إلى ضرورة التحول للغاز الطبيعي كمصدر للطافة بدلا من الكهرباء ذات التكلفة المرتفعة، وخاصة في ظل وجود المدينة بالقرب من محطات الغاز الطبيعي.

من جانبه قال محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة إدكو، إنه بناء على شكاوى أصحاب المصانع والعاملين بقطاع النسيج، تقدم بطلب للبرلمان لتفعيل قرار إنشاء المدينة الصناعية بمدينة إدكو، والتي تم تخصيص ما يقرب من 140 فدانا لإنشائها، فضلا عن تخصيص 26 فدانا لإنشاء مدينة حرفية، وصولا لإنشاء مدينة صناعية حرفية متكاملة لاستيعاب الأيدى العاملة والحد من ظاهرة البطالة.

وأكد لـ”البديل” أن المدينة الصناعية أحد الحلول المطروحة لإنقاذ الصناعةبدخولها مرة أخرى تحت مظلة الدولة، ولما ستوفره من دعم رسمي لأصحاب الصناعة، حيث إن الدولة تدعم المناطق الصناعية بوسائل متعددة، على عكس التعامل مع مصانع متفرقة.