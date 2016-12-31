الليلة.. ختام منافسات الدور الأول بالبريميرليج

تختتم مساء اليوم السبت منافسات الدور الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي يحمل لقبه فريق ليستر سيتي، بإقامة سبع مباريات على رأسها قمة ليفربول ومانشستر سيتي في السابعة والنصف مساء، فيما تقام باقي المواجهات في الخامسة مساء، ويلتقي خلالها تشيلسي وستوك سيتي، ليستر سيتي ووست هام يونايتد، مانشستر يونايتد وميدلزبره، ساوثهامتون ووست بروميتش ألبيون، بيرنلي وسندرلاند، سوانزي سيتي وبورنموث.

يستضيف فريق تشيلسي، متصدر جدول الترتيب برصيد 46 نقطة وبفارق ست نقاط عن ليفربول، فريق ستوك سيتي صاحب المرتبة الثالثة عشرة برصيد 21 نقطة.

يسعى البلوز، بقيادة مدربه الإيطالي انطونيو كونتي، إلى استغلال عاملي الملعب والجمهور في موقعة ستامفورد بريدج، لتحقيق انتصاره السادس عشر وإنهاء النصف الأول من الدور وعام 2016 وهو متربع على قمة الترتيب بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه.

وتحظى المباراة بمتابعة كبيرة من الجماهير المصرية نظرًا؛ لوجود رمضان صبحي، الجناح الشاب للمنتخب الوطني الأول، ضمن كتيبة ستوك سيتي.

وتأمل الجماهير المصرية في مشاهدة نجمها الشاب اليوم أمام فريق كبير بحجم تشيلسي، بعدما حصل على بعض الوقت في مباراة فريقه السابقة أمام ليفربول.

ومع دقات السابعة والنصف تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم صوب مدينة ليفربول، وبالتحديد في ملعب «أنفليد»؛ لمتابعة قمة المتعة والإثارة بين ليفربول ومانشستر سيتي.

الريدز صاحب الملعب والجمهور يحتل وصافة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، ويبعده عن البلوز المتصدر ست نقاط، بينما يأتي فريق مانشستر سيتي في المرتبة الثالثة برصيد 39 نقطة.

كلا الفريقين يسعى لتحقيق الفوز على الآخر؛ من أجل إنهاء عام 2016 بانتصار كبير، يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق منافسات النصف الثاني من البطولة، كما يسعى كلاهما إلى إنهاء النصف الأول من الدوري وهو في المركز الثاني.

وتنتظر الجماهير العاشقة للفريقين والكرة الإنجليزية موقعة أنفليد بفارغ الصبر، حيث يتوقع أن تكون قمة داخل الملعب وخارجه، نظرًا لتواجد مدربين كبار على رأس الأجهزة الفنية للفريقين الكبيرين.

تشيلسي يدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق للمنتخب الإيطالي، والذي أثبت أنه من نوعية المدربين الكبار بتصدره المشهد في البريميرليج حتى الآن، في المقابل لدى فريق ليفربول مدرب حفر اسمه ضمن المدربين الكبار خلال العقد الأخير، وهو الألماني يورجن كلوب، الذي يكتب التاريخ بالقليل من الحبر.