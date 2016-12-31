ألمانيا وجنوب إفريقيا.. علاقات تتوتر

فجأة تحول الحلفاء المقربون إلى خصوم، حيث كشفت العلاقات الأخيرة بين حكومتي جنوب إفريقيا وألمانيا عن خلاف كبير؛ بسبب قضايا مثل حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية.

قالت دويتش فيله: في عهد الرئيس جاكوب زوما تغيرت سياسة جنوب إفريقيا، مما ورط الدولة في العديد من فضائح الفساد، ونمو الضغط على الصحفيين، وازدياد التوتر في البلاد.

وتابع الموقع: هناك ما هو أكثر من ذلك، حيث أعلنت حكومة زوما نواياها الخروج من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وأتى هذا القرار بعد خلاف بين المحكمة وزوما بشأن مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، الذي زار جنوب إفريقيا في 2015. وحاولت المحكمة في جنوب إفريقيا اعتقاله، لكن الحكومة تجاهلت الحكم ببساطة، ورفضت القبض عليه البشير، بل أمنته، حتى عاد إلى وطنه.

وأصبح هذا الحدث بالتحديد نقطة الخلاف بين جنوب إفريقيا والمجتمع الدولي بصفة عامة وبينها وبين ألمانيا بصفة خاصة. كما أن الحكومة الألمانية كانت قد أنذرت جنوب إفريقيا؛ لتعاملها اللاإنساني مع المعارضين والمحتجين، واعتبار سياسة زوما قمعية فاسدة، عملت على تدني قيمة جنوب إفريقيا دوليًّا، حتى أصبح أمامها خياران: إما تعديل تلك السياسة، أو التخلص من الحكومة بالكامل.

ولفتت دويتش فيله إلى أنه رغم الخلاف بين الدولتين، تظل جنوب إفريقيا أهم شريك تجاري لألمانيا في القارة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من ١٢ مليون يورو في عام 2014.

وأضاف الموقع أن حكومة جنوب إفريقيا كانت قد أعلنت عن اتفاقية لحماية الاستثمارات الألمانية في عام 2013. كما أنها لا تزال رسميًّا تشجع الشركات الألمانية على الاستثمار فيها.

جدير بالذكر أنه منذ نهاية نظام الفصل العنصري زادت العلاقات بين البلدين، وقدمت لجنة ثنائية القومية ألمانية -جنوب إفريقية إطارًا للتعاون منذ عام 1996. وفي أكتوبر 2007 قامت المستشارة الاتحادية أنجيلا ميركل بزيارة الرئيس الجنوب إفريقي ثابو مبيكي، وفي عام 2010 زار وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله جنوب إفريقيا، ودعا لعلاقة و”شراكة استراتيجية ممتازة” في الاقتصاد والشؤون العالمية.