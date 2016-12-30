هل تستطيع 6 أشهر إصلاح ما فشلت فيه سنتان؟

“من فضلكم اقفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور بس.. 6 شهور بس، وهنجد الأمور أفضل من كدا بكتير”. بهذه الجملة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه للمواطنين أن يصبروا، بعد أن قال “أنا باقول لكل اللي بيسمعوني على إننا جادين في تحركنا وبننجح وهننجح أكتر، وأرجو من الحكومة مرة تانية مزيد من الجهد لضبط الأسعار وليس للحكومة فقط، وإنما للمواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين”.

وكان السيسي طلب من المواطنين قبل عامين أن يصبروا، وقال مخاطبًا الشعب خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح في 19سبتمبر 2014، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر: «اصبروا عليّ سنتين واشتغلوا معايا، وحاسبوني بعدها، ويا رب أكون عنوان كويس لمصر»، مضيفًا: «أنا مش قاعد 20 سنة لأنه لازم نعطي الفرصة للجميع، ولو فيه حد نجيب أكثر مني ييجي مكاني فوراً”.

الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، علق بأن حل مشاكل مصر في خلال 6 أشهر يعد دربًا من الخيال في ظل الأزمات المتفاقمة يوميًّا، لافتًا إلى أن المطالبات بالصبر بدون توضيح أي أجندة وأفق لهذه الفترة ليس منطقيًّا، متسائلًا “هل تعني هذه المدة أن نصبر على وضع سيئ قادم خلال الفترة المقبلة، أم نصبر على الوضع الحالي؟ ماذا سيحدث بعد انتهاء الستة أشهر؟ وما هي الخريطة والأجندة خلال هذه المدة لحل المشاكل الحالية؛ لتتحسن الأوضاع؟ وما دور المواطن في الخطة؟ وماذا نتوقع خلال هذه المدة، خاصة وأن هناك وعودًا سابقة تم الإعلان عنها من عامين بأن الأوضاع سوف تتحسن خلال عامين ولم تتحسن خلالها ؟”، مضيفًا أن إعادة نفس التجربة وانتظار نتائج جديدة أمر غير منطقي، معتبرًا مدة الستة أشهر بمثابة تخدير موضعي لفترة زمنية قادمة لشراء وقت، إذ يجب أن يتم ربط هذه المدة بنتائج والتزامات؛ حتى تكون هناك جدية لتنفيذها.

وأكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الأوضاع لن تتحسن في ظل الحكومة الحالية وقرارات محافظ البنك المركزي قائلًا “لو قعدنا ست سنين مش هيتغير شيء”، وأن الأمر “عامل زي سواق الميكروباص اللي مش ما بيعرفش يسوق، وإحنا منتظرين منه إنه يوصلنا المكان متأخرين، وهو لا يستطيع القيادة من الأصل”، مؤكدًا أن هذا ما تفعله الحكومة الحالية ومحافظ البنك المركزي من قرارات.

وأضاف عبده أن تصديق وعود الرئيس تبدأ بتغيير هذه الحكومة ومحافظ البنك المركزي؛ لأنه منذ توليهما جاءا بقرارات زادت من سوء الأوضاع الاقتصادية، وتسبب في تفاقم الأزمات. فبعد قرار تعويم الجنيه أفلست الكثير من الشركات، وارتفعت الأسعار بطريقة كبيرة، لا تتناسب مع الرواتب، موضحًا أن المستشارين الاقتصاديين يضللون الرئاسة بقرارات خاطئة، ويقدمون وعودًا باستثمارات قادمة بناء على هذه القرارات، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك نائب للرئيس، لافتًا إلى العشوائية في إصدار قرارات وإلغائها بعد ساعات من صدورها، مشددًا على أن المواطن لديه حد معين من التحمل لن يستمر كثيرًا.