بني سويف 2016.. حوادث واحتجاجات.. ومشروعات قومية تدخل حيز التنفيذ

شهدت محافظة بني سويف خلال العام العديد من المشاكل والتحديات بمختلف القطاعات الخدمية، والتي اتسم كثير منها بالقصور، كما تحققت إنجازات كانت بارقة أمل، ينتظر أبناء المحافطة إكمالها.

صراع نواب البرلمان والمحافظ

جاءت بداية 2016 لتشهد عقد مجلس النواب أولى جلساته، وهو ما دفع العديد من المواطنين لتعليق آمالهم وطموحاتهم على عاتق نواب المحافظة، وسرعان ما تبخرت تلك الأحلام عقب الصراع الذى بدأ بينهم وبين المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، واستمر لعدة شهور، ولم يفلح اجتماع النائب طاهر أبو زيد بنواب المحافظة في إنهاء الأزمة، التي امتدت لشهور، حتى هدأت نسبيًّا خلال النصف الثاني من العام.

حوادث القطارات مسلسل مستمر

جاءت أولى الكوارث في شهر فبراير بحادث تصادم قطار بني سويف رقم 993 بالحاجز الخرساني بمحطة ناصر الواقعة بين مدينة بني سويف والواسطى، وتبعه انقلاب قطار بضائع قادم من القاهرة في شهر يوليو، بعد اصطدامه بصخرة الحماية الموجودة فى آخر خط شمال بني سويف، وذلك قبل خروج عربتين من القطار عن مساره، وفي نهاية العام توقفت حركة القطارات القادمة من الوجه القبلي؛ بسبب خروج عربتين من قطار بضائع محمل بـ”العسل الأسود” عن القضبان، أمام قرية بني حدير التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، إثر حدوث عطل مفاجئ في خراطيم الهواء بآخر عربتين.

وحدات صحية مغلقة وفرع لمستشفى أبو الريش

شهد العام العديد من المظاهر السلبية بالقطاع الصحي بالمحافظة، حيث تم إغلاق العديد من الوحدات الصحية بقرى بني سويف، بجانب عدم انتهاء ترميم وتطوير الوحدات بخطة عام 2015/2016. وجاء انتهاء المرحلة الاولى من تطوير مستشفى بني سويف العام ليبعث آمالًا جديدة بنفوس المواطنين، خاصة وأنه المستشفى الأكبر والأضخم بالمحافظة، ويعول الأهالي على انتهاء المرحلة الثانية من تطوير المستشفى بداية 2017، كما تم افتتاح وحدة العناية المركزة للأطفال بطاقة 6 أسرة، والتي تعد الأولى من نوعها، ويقوم على تشغيلها والإشراف عليها 11 طبيبًا، لتمثل إضافة كبيرة في تقديم الخدمة الصحية للأطفال، فيما أصبح تغيير القيادات التنفيذية بمديرية الصحة مسلسلًا مستمرًّا، حيث أقيل الدكتور جمال الجوهري من منصبه، وعُيِّن بدلًا منه الدكتور عبد الناصر حميدة, وكيلًا لمديرية صحة بني سويف، وتبع تلك الخطوة تولي هاني همام منصب مدير مستشفى بني سويف العام بعد رحيل هشام صلاح ورمضان طلب، بالإضافة إلى تولي معتز الصيفي منصب مدير مستشفى الفشن المركزي, وشهدت نهاية عام 2016 اتجاهًا إيجابيًّا بإعلان جامعة القاهرة، بالتعاون مع وزارة الإسكان، عن إقامة فرع لمستشفى أبو الريش للأطفال بجامعة بني سويف شرق النيل، واتخاذ خطوات جدية نحو بداية إعداد الدراسات لإنشاء المستشفى، والذي يستغرق العمل في إنشائه عامين، بجانب الخطوات الحثيثة لاستغلال مستشفى “24 سرير” بمنطقة شرق النيل لعلاج الأورام.

محطة كهرباء جديدة ومجمع للنباتات الطبية

حمل العام اتجاهًا إيجايبًّا على صعيد المشروعات الجديدة، وذلك ببدء العمل في إنشاء محطة كهرباء “سيمنيس” جنوب بني سويف، وذلك عقب توقيع وزير الكهرباء اتفاقية كبرى مع إحدى الشركات العملاقة لإنشاء المحطة وتدريب العاملين المصريين بها، والتى من المزمع الانتهاء منها عام 2017، كما جاء اهتمام المحافظ بإنشاء مجمع صناعي للنباتات الطبية والعطرية ليضفي على المواطنين طموحات عديدة نحو زيادة الاستثمار واستغلال الموارد الطبيعة والزراعية وتوفير فرص عمل جديدة.

وقفات احتجاجية وفشل القوى العاملة في الحل

شهد 2016 سلسلة وقفات احتجاجية، أغلبها للعاملين المؤقتين (بنظام اليومية) بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ للمطالبة بتثبيتهم، بجانب عمال وعاملات النظافة بمستشفيات بني سويف، ووقفات احتجاجية لمشرفات ومشرفي النظافة بمشروع النظافة التابع لديوان عام المحافظة، فيما شهد القطاع الخاص العديد من حالات تسريح العمالة؛ وذلك للظروف الاقتصادية الصعبة، وفشل القوى العاملة فى مساعيها لإعادتهم للعمل.

توقف مشروع محور عدلي وتعطيل الاستثمارات

تسبب توقف العمل في إنشاء محور عدلي منصور، الذي يربط منطقتي شرق وغرب بني سويف؛ ليكون بديلًا محوريًّا لكوبري شرق النيل، في سخط المواطنين على مدار العام، وذلك بعد انسحاب الإدارة الهندسية من المشروع, كما مثلت مشكلات المستثمرين عقبة كبرى لزيادة الاستثمارات، والتى تمحورت أغلبها في الروتين الحكومي وانعدام الخدمات والمرافق، بجانب توقف تخصيص أراضٍ جديدة للمستثمرين.

جامعة بني سويف مؤتمرات وكليات ومعاهد جديدة

شهد العام ظهورًا مميزًا لجامعة بني سويف على صعيد تنظيم العديد من المؤتمرات العلمية والبحثية، بالإضافة إلى المؤتمرات التى هدفت لمناقشة قضايا التطرف والإرهاب، وحققت الجامعة مراكز متقدمة في المسابقات العلمية والفنية والرياضية على مستوى الجامعات المصرية، حيث تقدم ترتيبها في مجال نشر البحث العلمي، فيما أثار توجه الدكتور أمين لطفي, رئيس الجامعة، لإنشاء كليات ومعاهد جديدة، تساؤلات حول مدى أهمية تلك الكليات والمعاهد، خاصة وأنها تتعلق بمجالات علوم الفضاء والمسنين والعلوم الصحية، كما تم تحويل العديد من أساتذة الجامعة للتحقيق بتهمة الإساءة لرموز الدولة.

مشاكل قديمة وحلول جديدة للصرف الصحي

شهد العام مشكلات عديدة بمجال الصرف الصحي، وذلك لافتقار العديد من القرى لتلك الخدمة، بجانب توقف العديد من مشروعات الصرف بالقرى الأخرى نتيجة قلة التمويل والتخطيط غير المدروس, وعلى الجانب الآخر تم افتتاح محطتي الصرف الصحي بقرية بني عفان، وتوقيع برتوكول لإنشاء محطة صرف صحي بقرية طحابوش بتكلفة قدرها 46 مليون جنيه مع نهاية العام، بجانب قرب انتهاء العمل بالتجربة الجديدة للصرف الصحي بنظام المعالجة المدمجة بقرية البساتين ببني سويف، وهو أحد الحلول غير التقليدية في هذا المجال.