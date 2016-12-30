الدبلوماسية المصرية في أسبوع.. مباحثات مع جيبوتي.. واجتماعات ليبية بالقاهرة

استقبلت القاهرة الأسبوع الماضي عددًا من مسؤولي الدول في زيارات مهمة؛ بهدف توطيد العلاقات الثنائية وبحث أزمات المنطقة، بداية من زيارة رئيس جيبوتي عمر جيلة إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وصولًا إلى زيارات عدد من المسؤولين الليبيين لاستكمال اجتماعات القاهرة؛ لحل الأزمة الليبية، والتي بدأت منذ أسبوعين.

مباحثات مع جيبوتي

عقدت بالقاهرة مباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتى عمر جيلة، عبرا فيها عن تطابق وجهات النظر بين الدولتين في مختلف القضايا، كما وقع الجانبان عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تمثلت في اتفاق تعاون اقتصادي وفني، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون التجاري، ومذكرة تفاهم بين هيئة قناة السويس وهيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي، ومذكرة تفاهم في مجال الصحة والدواء، ومذكرة تفاهم في مجال التعليم الفني، ومذكرة تفاهم في مجال الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية، ومذكرة تفاهم في مجال استيراد وتصدير المواشي واللحوم.

وتعد جيبوتى من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية المرتفعة بالنسبة لمصر، فتعتبر من أهم محطات السفن المتجهة إلى قناة السويس، كما تحتل موقعًا مهمًّا في منطقة القرن الإفريقي، حيث تقع بين إريتريا وإثيوبيا والصومال، وهي من المحاور الرئيسية للتجارة العالمية، كونها تقع على باب المندب، الذي يمر من خلاله جانب كبير من التجارة العالمية، من بينها أربعة ملايين برميل من النفط يوميًّا، كما أن أكثر من 80 % من السلع التي تستوردها جارتها إثيوبيا يتم إفراغها في ميناء “دوراليه”، أحد أكبر موانئ المياه العميقة في شرق إفريقيا، إضافة إلى قربها من بؤر التوتر في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، فهي أهم دولة في مجال تأمين طرق التجارة ونقطة انطلاق لمكافحة الإرهاب في منطقة القرن الإفريقي.

وتمثل جيبوتي أهمية قصوى بالنسبة لمصر، خاصة في المرحلة الراهنة، لا سيما أنها من المحاور الأساسية لأمن القاهرة المائي والاقتصادي والأمني، خاصة في ظل اتساع رقعة الخلافات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملف حوض النيل، وإنشاء أديس أبابا سد النهضة الإثيوبي، الذي يقر مراقبون بأنه قد يؤثر على حصة مصر في مياه النيل.

كما تأتي المباحثات الأخيرة بين مصر وجيبوتي، بحسب المراقبين، في إطار حرص الجانبين على إقامة ترتيبات لحماية الأمن الإقليمي في البحر الأحمر بمشاركة الدول العربية والإفريقية؛ بهدف تأمين حركة الملاحة داخل مضيق باب المندب، الذي تعبر منه ما بين 30 و40 ألف سفينة خلال العام.

اللقاءات الليبية بالقاهرة

على الجانب الآخر عقد عدد من السياسيين الليبيين لقاءات مجمعة بالقاهرة؛ لوضع حد للأزمة المتفاقمة من سنوات، حيث اجتمع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بالفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وبحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري وأعضاء اللجنة المصرية المعنية بليبيا، وتم التطرق إلي الأوضاع الراهنة وتطورات الشأن الليبي والجهود المبذولة من الجانبين للتوصل إلي تسوية توافقية، تستند على الاتفاق السياسي كإطار عام للحل السياسي بليبيا، وتنطلق من المخرجات التوافقية التي أسفرت عنها اجتماعات القاهرة مع الشخصيات الليبية المهتمة بالشأن العام الليبي خلال شهر ديسمبر الحالي.

ثمَّن عقيلة صالح الدور المصري المحايد لإعادة الاستقرار إلي ليبيا، كما أكد اعتزامه الدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب الليبي، يتم خلالها مناقشة الشواغل والنقاط محل الخلاف بالاتفاق السياسي المشار إليها ببيان القاهرة الأول الذي عقد منتصف ديسمبر، والعمل على تسويتها في إطار المصلحة الوطنية العليا دون إقصاء أو تهميش، وبما يضمن الحفاظ على وحدة التراب الليبي وحرمة الدم، ودعم التحركات المصرية الرامية لتقريب وجهات النظر بين الليبيين، بما يساهم في إعادة بناء هيكل الدولة الليبية، مع دعوة المجتمع الدولي لاحترام رغبات الشعب الليبي.

وتعتبر الإشكالية البارزة في الأزمة الليبية بين الفرقاء المتمثلين في الشرق الليبي بقيادة عقيلة صالح والمشير خليفة والغرب الليبي بقيادة السراج والجماعات الإسلامية، هي المادة الثامنة من الاتفاق السياسي بالصخيرات، وهي التي تحمل في طياتها صلاحيات سيادية للمجلس الرئاسي المشكل حديثًا، منها استلام الجيش الليبي، وغيرها من الصلاحيات الهامة التي يقول مراقبون داعمون للشرق الليبي إنها من المفترض ألا تكون لدى السلطة التنفيذية.

هذا الخلاف المتعلق بالمادة الثامنة من أبرز النقاط التي ناقشها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مصر، حيث يقر المتابعون بأنها تحمل تداخلًا في السلطات التشريعية والتنفيذية، حيث يرى الشرق الليبي أن هذه الصلاحيات من المفترض أن تكون لدى مجلس النواب؛ كون الرئاسة شاغرة حتى الآن، وهو أمر ترفضه حكومة الوفاق.